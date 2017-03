Cinci milioane de euro venituri din cercetare, la Universitatea din Suceava

În 2016

Cercetarea a adus Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) peste cinci milioane de euro în 2016, veniturile provenind din proiecte de cercetare şi dezvoltare a resurselor umane sau a infrastructurii.

Datele fac parte din raportul ce vizează componenta de cercetare a instituţiei, pentru anul 2016, prezentat de prorectorul Mihai Dimian, la şedinţa festivă prilejuită de aniversarea universităţii.

Potrivit acestuia, aceste venituri s-au înregistrat „într-un an în care proiectele europene au fost aproape de zero. Am reuşit să atragem aproape 5 milioane de euro în universitate, în condiţiile în care nu am apelat prea mult la fondurile europene, structurale”.

În competiţie cu universităţi care au un personal dublu comparativ cu USV

Mihai Dimian a punctat că Universitatea suceveană contribuie atât în ceea ce priveşte cercetarea fundamentală şi aplicată, cât şi la partea de brevetare, iar rezultatele obţinute trebuie comparate cu cele de pe plan naţional.

„Suntem foarte aproape, în competiţie, cu universităţi care au un personal dublu comparativ cu noi – Galaţi, Constanţa, Oradea, Sibiu”, a declarat prorectorul responsabil de partea de cercetare.

În ceea ce priveşte numărul de articole ISI publicate în reviste ştiinţifice acreditate la nivel internaţional, potrivit raportului, USV a înregistrat o creştere semnificativă, fiind subliniat faptul că acestea au fost publicate în reviste din ce în ce mai bune. Articolele poartă semnătura a 118 autori, dintre care 80 titulari, 33 doctoranzi şi opt asociaţi.

Referitor la numărul de citări al acestor articole cotate ISI, Dimian a menţionat că USV înregistrează o creştere importantă faţă de 2015 şi o dublare a acestora comparativ cu doi ani în urmă.

„Universitarii publică pentru a contribui la cunoaşterea internaţională, la progresul societăţii. Aceste contribuţii se pot reliefa prin faptul că ceilalţi oameni care se ocupă de probleme similare ne citesc şi ne citează, în valoarea pe care o aducem companiilor din zonă, din ţară sau chiar pe plan internaţional”, a mai arătat Dimian.

Acesta a mai amintit şi de locul I pe care Universitatea îl ocupă la numărul de brevete de invenţii obţinute în 2016. USV este lider la nivel naţional cu 34 invenţii brevetate de Oficiul de Stat de Invenţii şi Mărci (OSIM).

Cele mai multe aparţin Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (16 brevete) şi Facultăţii de Inginerie Alimentară (15 brevete), fiind semnate de 32 de autori (21 titulari şi 11 studenţi).

Universitate de tip antreprenorial

Mihai Dimian a arătat că universităţile au evoluat de la instituţii orientate pe transferul de cunoştinţe, la instituţii unde cercetarea trebuie să fie egală sau chiar mai importantă decât partea de transfer de informaţii.

Totodată, în ultimii 30 de ani, este promovat un nou model de universitate, care adaugă la partea didactică şi de cercetare şi partea antreprenorială.

”Nu sunt multe universităţi care au reuşit, dar sunt progrese în această direcţie. Încercăm şi noi, concomitent cu această tranziţie, să ne îndreptăm către universitatea antreprenorială”, a punctat Dimian.

Acesta a spus că-şi doreşte ca USV să contribuie la conştientizarea agenţilor economici din zonă pentru a participa la proiecte pentru dezvoltarea regiunii. Afirmaţia a fost făcută în contextul în care în competiţiile dedicate companiilor (pentru fonduri europene şi naţionale), Suceava nu a figurat cu nici un proiect câştigat.

Cât priveşte perspectivele, acesta a mai menţionat că-şi doreşte o universitate unde majoritatea cadrelor didactice desfăşoară o activitate de cercetare de prestigiu internaţional, unde majoritatea fondurilor vin din cercetare şi, totodată, o instituţie care se îndreaptă spre modelul antreprenorial, şi parteneriate cu companiile.