Confirmare internaţională

Pădurile gestionate de Direcţia Silvică Suceava corespund întru totul standardelor Forest Stewardship Council (FSC), numărându-se printre cele mai bine gospodărite suprafeţe forestiere din lume, conform auditului realizat de un grup de verificatori internaţionali.

Activitatea Direcţiei Silvice Suceava, referitoare la managementul forestier, a fost auditată la sfârşitul lunii octombrie 2016 de reprezentanţii Woodmark Soil Association, unul dintre primele și cele mai bine cotate organisme de certificare din lume.

Raportul, publicat recent pe site-ul organizaţiei Forest Stewardschip Council®, cu privire la rezultatele acestei monitorizări, evidenţiază eforturile depuse de Direcţia Silvică Suceava şi de ocoalele silvice din subordine în ceea ce priveşte consultările publice anuale cu comunităţile locale, precum şi evoluţia pozitivă a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Auditul efectuat a evaluat atât activitatea de birou, cât şi din teren, din cadrul aparatului central al Direcţiei Silvice Suceava şi din cadrul ocoalelor silvice Pătrăuţi, Adâncata, Gura Humorului şi Râşca.

Datele publicate relevă rezultate foarte bune ale implicării managementului în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Silvice Suceava.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, şi în mod particular Direcţia Silvică Suceava, este certificată în sistem FSC®, sistem ce include un set de principii, criterii şi subcriterii ce vizează peste 200 de indicatori şi care trebuie respectaţi din punct de vedere social, al protecţiei mediului, al conservării biodiversităţii, suplimentar instrucţiunilor obişnuite de exploatare.

Codul licenţei certificatului de management forestier acordat grupului celor 27 de direcţii silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Rosmilva, din care face parte şi Suceava, este FSC-C109255, codul certificatului SA-FM/COC-004023, iar valabilitatea acestuia este până la sfârşitul lunii aprilie 2018.

Avantajele certificării managementului forestier

Certificarea managementului forestier reprezintă un instrument utilizat în politica forestieră actuală şi o modalitate de extindere a pieţelor produselor forestiere.

„Din punct de vedere economic, pe lângă posibilitatea agenţilor economici din domeniu de a pătrunde pe noi pieţe, acolo unde lemnul certificat are un segment propriu, aderarea la un sistem de certificare oferă o siguranţă sporită pentru desfacerea produselor, acces mai facil la credite şi o recunoaştere a calităţii gospodăririi practicate, în acord cu un standard internaţional. În acelaşi timp, respectarea standardelor de certificare ajută la îmbunătăţirea sistemelor de management proprii firmelor. Totuşi, cele mai importante avantaje ale certificării pădurilor sunt însă cele din domeniul social şi de protecţie a mediului”, a precizat șeful Direcţiei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu.

Comunităţile locale, prin participarea la luarea deciziilor legate de gospodărirea pădurilor în urma consultărilor publice care au loc şi a colaborării ulterioare, obţin garanţii asupra accesului la anumite produse, cum ar fi lemn de foc şi construcţii, ciuperci, fructe de pădure etc. De asemenea, comunitatea locală are posibilitatea participării la gestionarea managementului local al pădurilor şi înţelegerea rolului acestora în context local. În acest sens, anual are loc o consultare publică, de regulă în primul trimestru, la sediile ocoalelor silvice şi la cel al direcţiei silvice, unde sunt discutate problemele cu care se confruntă comunităţile din zonă.

Muncitorii din domeniul forestier beneficiază de un sprijin important în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de lucru, al nivelului de pregătire, minimizării riscurilor generate în procesul de muncă. Este evident faptul că, în ultimii ani de certificare a managementului forestier, pe raza fondului forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Suceava s-au îmbunătăţit condiţiile de muncă ale lucrătorilor.

30.000 de hectare de păduri cu valoare ridicată de conservare și arii protejate

Organizaţiile din domeniul protecţiei mediului doresc moduri de gospodărire a pădurii care să fie bazate pe standarde măsurabile ale celor mai bune practici şi care pot fi verificate independent, certificarea fiind un sistem care îndeplineşte această condiţie şi este recunoscută internaţional.

Astfel, în cadrul procedurilor de certificare, o componentă aparte revine identificării, monitorizării şi managementului speciilor rare sau periclitate, precum şi ecosistemelor vulnerabile. În acest sens, colaborarea cu ONG-urile de profil, dar şi cu unităţile de învăţământ cu profil forestier a fost dezvoltată semnificativ. Un element distinct al politicilor îl constituie evidenţierea unor zone speciale, denumite păduri cu valoare ridicată de conservare (18.500 ha), unde există un management specific, şi a zonelor de conservare specială, de minimum 5% din suprafaţa pădurilor (14.146 ha), acolo unde sunt interzise total tăierile cu scop comercial, sau a celor de protecţie a biodiversităţii, de minimum 10% din suprafaţa de pădure (29.660 ha).

„O categorie aparte a pădurilor este cea inclusă în rezervaţiile Parcul Naţional Călimani, Pietrele Doamnei Rarău, Codrul Secular Giumalău, Codrul Secular Slătioara, Tinovul Şaru Dornei, Tinovul Mare Poiana Stampei, Cheile Zugrenilor, Răchitişul Mare, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Piatra Ţibăului, Cheile Lucavei, Moara Dracului, Piatra Buhei, Fâneţele montane Todirescu, Pădurea Roşoşa, Codrul Secular Loben, Pădurea Voievodeasa, Făgetum Dragormira, Qurcetul Dragomirna, Pădurea Zamostea Luncă, pentru care Direcţia Silvică Suceava a încheiat, sau sunt în curs de realizare, convenţii de custodie, în vederea administrării acestor arii protejate. În plus, Direcţia Silvică Suceava a propus ministerului de resort introducerea în Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine a peste 2700 ha păduri proprietate publică a statului, situate pe raza judeţului Suceava”, a menţionat șeful silvicultorilor suceveni, Sorin Ciobanu.

Implementarea standardelor de certificare determină o abordare integrată a aspectelor de natură socială şi ecologică, care sunt vizate prin activitatea de management forestier. Printre acestea se numără acordarea unei atenţii sporite pentru protejarea ecosistemelor fragile, intensificarea eforturilor privitoare la conservarea biodiversităţii, perfecţionarea sistemului de monitorizare a activităţii, a procedurilor de analiză şi interpretare a rezultatelor monitorizării, precum şi a modului de încorporare a concluziilor rezultate în planurile amenajistice. Formarea unui cumpărător de masă lemnoasă avizat, conştient de importanţa achiziţionării unor produse obţinute cu respectarea strictă a mediului înconjurător, precum şi creşterea interesului firmelor de exploatare, beneficiare a masei lemnoase certificate, în vederea obţinerii lanţului de custodie reprezintă alte aspecte relevante ale certificării.

Certificatul de management forestier acordat reprezintă certitudinea unei exploatări responsabile a pădurilor şi a unei gospodăriri durabile a fondului forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Suceava.