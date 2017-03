Gesturi

Pe lângă organizarea unor activităţi educative, a zilelor de joacă cu copiii în weekend, a întâlnirilor între voluntari, teambuildinguri, ateliere de creaţie, cursuri de formare şi schimburi de experienţă, Grupul Local de Tineret ,,Aripi în Europa” din Fălticeni a desfăşurat începând cu 1 martie şi o acţiune caritabilă. Voluntari şi copii de la şcolile gimnaziale din municipiu au confecţionat mărţişoare şi felicitări pe care le-au oferit fălticenenilor. Cei care au achiziţionat un mărţişor confecţionat de copii, de la standul amenajat la poarta din lemn din faţa Primăriei municipiului Fălticeni, au plătit “cât i-au lăsat inima”. Din banii adunaţi, voluntarii vor face mici bucurii de 8 Martie fetiţelor de la căsuţele de tip familial din Fălticeni care aparţin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, femeilor care îşi petrec sfârşitul vieţii la Căminul de bătrâni care funcţionează pe lângă Mănăstirea “Sfântul Gheorghe” Buciumeni şi câtorva femei din urbea de pe Şomuz care cu greu îşi duc traiul de la o zi la alta.

Voluntarii care încercau să îi determine pe fălticeneni să îi ajute pentru a oferi o floare femeilor care nu au de la cine o primi ne-au transmis: “Începutul lunii martie la GLT <Aripi în Europa> a fost inventiv şi distractiv. Sub genericul <Un mărţişor – un zâmbet de copil>, am încercat să punem în valoare talentele copiilor în cadrul atelierelor de creaţie şi am confecţionat, din materiale reciclabile, diferite modele de mărţişoare şi felicitări pe care le-am valorificat într-o miniexpoziţie cu vânzare. Cu banii adunaţi din obiectele confecţionate atât de copii cât şi de la noi, vom aduce o mică bucurie unor doamne şi domnişoare, pentru care dorim ca ziua de 8 Martie să nu treacă la fel ca celelalte, în nevoi şi sărăcie”.

,,Visăm împreună la o lume mai bună”

În cadrul Proiectului de Acţiune Comunitară ,,Visăm împreună la o lume mai bună”, elevii de la Colegiul ,,Vasile Lovinescu” din Fălticeni, alături de copiii de la Grădiniţa Specială, au realizat mărţişoare şi felicitări foarte frumoase pe care le-au expus în holul colegiului.

,,O activitate deosebită, devenită o tradiţie în luna martie. Mulţumesc pentru colaborare elevilor şi profesoarei Gabriela Ariton. Vă poftim să cumpăraţi mărţişoare şi felicitări, pentru a le oferi cu drag persoanelor iubite!”, ne-a declarat prof. Mariana Amarie, coordonator proiect Grădiniţa Specială. Expoziţia din holul principal al Colegiului ,,Vasile Lovinescu” va rămâne deschisă până la epuizarea exponatelor, iar cu banii colectaţi vor fi ajutaţi copiii cu deficienţe de la Grădiniţa Specială Fălticeni.

Colaborarea dintre cele două instituţii de învăţământ a fost şi un motiv de bucurie pentru părinţii copiilor cu nevoi speciale.