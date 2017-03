Legea junglei

Teroarea a pus stăpânire pe o familie din comuna Şcheia, după ce maşina şi casa le-au fost vandalizate în plină zi de un grup de patru indivizi. Capul familiei spune că totul a avut loc luni la prânz, după ce a ajuns acasă cu copilul şi a lăsat maşina parcată în faţa porţii. El povesteşte că abia a apucat să intre în casă, când un grup de patru indivizi, vecini de etnie romă, au tăbărât pe maşină şi i-au spart toate geamurile cu toporul. Nu s-au mulţumit cu atât şi au pătruns apoi în curtea familiei, de unde au aruncat cu pietre şi au spart geamurile la casă, făcându-i pe proprietari să se refugieze cu groază în odaia din spatele locuinţei. Au mai apucat să-i zărească pe cei patru şi să sune disperaţi la poliţie, în momentul în care agresorii au părăsit curtea, îndreptându-se spre casele lor aflate în apropiere. Poliţiştii au demarat cercetările şi l-au audiat pe proprietarul păgubit, căruia îi este frică acum să mai locuiască în propria casă.

Proprietarul crede că întreg conflictul a început cu o seară în urmă

Cătălin Mandache, proprietarul casei de pe strada Movilei, din comuna Şcheia, a spus că trăieşte un adevărat coşmar în ultimii patru ani, de când s-a mutat în noua casă. El locuieşte acolo împreună cu soţia şi cei doi copii şi a avut nenumărate probleme cu câţiva vecini romi. Bărbatul a povestit cum au început şi s-au petrecut evenimentele luni la prânz, după ce s-a întors acasă:„Când încep să urc dealul, trei indivizi din familia respectivă coborau la vale. Eu eram pe stânga, ei veneau pe dreapta şi când am trecut prin dreptul lor, unul dintre ei avea în spate o sapă şi altul un topor, un târnăcop. Unul a simulat că dă cu sapa în maşină, în stânga, s-ar fi făcut că loveşte maşina. Eu am accelerat şi de frică, că aveam copilul ăla mic în maşină, şi m-am dus acasă repede. Am ajuns acasă şi la câteva minute am auzit strigăte afară, la gard. Scandal, înjurături, ţipete, pocnituri cu pietre pe casă. M-am dus la geam şi i-am văzut în momentul în care săreau peste gard, în curte. Am luat copilul şi am fugit într-o cameră din spate. Am intrat în momentul ăla în panică, ca atunci când vezi o turmă de oameni că vine spre noi. Nu ştiam, că sunt doi, că sunt cinci, că sunt zece, nu ştiam nimic. Am stat în spate, au intrat în curte, au spart geamurile la casă, au aruncat cu pietre pe casă, în casă, au făcut cioburi peste tot, ca la nebuni.”

Soţia lui Cătălin Mandache, Georgeta, ne-a povestit şi ea prin ce clipe de groază a trecut, împreună cu soţul şi copilul de numai 4 ani, în timpul atacului sălbatic asupra casei lor: ”Au sărit gardul şi au intrat cu ce aveau, cu topoare, iniţial au spart şi maşina la poartă, un bus căruia i-au spart toate uşile şi geamurile. Pur şi simplu au intrat înjurând şi au spart, au trântit cu topoarele, au fărâmat geamurile, pietrele au ajuns în casă, pur şi simplu au intrat peste noi.”

Conflictul a pornit cu o seară înainte, când a fost spart un geam al maşinii familiei Mandache

dacă de-a lungul timpului cei din familia atacată au mai avut şi alte necazuri cu agresorii, au evitat de fiecare dată să pornească un conflict deschis cu aceştia. Cu o seară înainte, au găsit însă un geam al maşinii spart şi au chemat poliţia. Georgeta Mandache a continuat să povestească: ”Singurul conflict putea să plece de aseară (duminică seară – n.r.), când au spart geamul, i-am văzut că au spart geamul la bus şi noi am chemat poliţia. Deci am ripostat cumva, am chemat poliţia, au luat amprente şi probabil că ce s-a întâmplat astăzi a fost ca o răzbunare.”

Soţul femeii a povestit că a sunat luni la poliţie în momentul în care, întorcându-se cu maşina spre casă, i-a văzut pe agresori că s-au luat după el pe drum. El a spus că după ce a sunat la 112, poliţia a venit târziu, după 20-30 de minute, şi a făcut câteva fotografii de la faţa locului, cu un telefon mobil. A fost chemat apoi pentru audiere la Postul de Poliţie Şcheia, însă chiar dacă le-a dat poliţiştilor toate indiciile referitoare la agresori, oamenii legii i-au răspuns că îi pot aresta pe suspecţi pentru 24 de ore, după care le vor da drumul înapoi pentru că nu au lege, legislaţia nu le poate face nimic. „Cred că eu sunt vinovat că mi-am făcut casa acolo. Pentru agresori nu este lege, în satul ăsta pentru ei nu este lege sau nu se pune niciodată în aplicare”, a încheiat dezamăgit bărbatul.

Oamenilor le este frică acum să mai locuiască în propria casă

Cătălin Mandache a mărturisit că în urma acestui incident atât de violent îi este frică să locuiască cu soţia şi cei doi copii ai săi în casa proprie. ”Dacă trebuie să mă duc la serviciu, iau copilul cu mine, mi-e frică să-l las acasă. Anul trecut, în toamnă, mi-au spart o maşină tot la poartă. Am făcut plângere la poliţie şi nu s-a dat nici o rezolvare. Acum doi ani mi-au spart casa, mi-au intrat în curte şi mi-au furat sculele, tot ce aveam prin curte. Nu s-a găsit nici atunci vreun vinovat”, a declarat bărbatul. Soţia lui a ajuns şi ea la disperare şi nu ştie care ar putea fi rezolvarea, fiind destul de mulţi locuitori în zonă în aceeaşi situaţie. Ea ne-a povestit speriată:”Aşanu se mai poate, sincer nu ştiu ce-i de făcut, nu ia nimeni măsuri. Simt că cineva nu vrea să facă nimic pentru noi. Chiar nu se poate să ne lase aşa. Au mai fost situaţii din astea, dar parcă aşa, violenţă din asta, chiar nu am mai auzit. Acum s-a depăşit limita. Şi stau şi se uită de peste gard (n.r. - autorii) şi ne sfidează în continuare.”

În ultimii ani au fost nenumărate plângeri de spargeri şi furturi la poliţia din Şcheia

Problemele se ţin lanţ de ani de zile pentru proprietarii de case din zonă, care şi-au construit adevărate ziduri de protecţie în jurul caselor. Marea problemă din localitate este legată de câteva familii numeroase de romi, din care fac parte cei mai mulţi autori ai acestor infracţiuni. Unii dintre aceştia sunt recidivişti, iar alţii sunt minori, depistaţi de-a lungul timpului ca autori a zeci de furturi. Aceştia au pătruns în case, de unde au sustras tot ce au găsit, dar au lăsat în urmă şi distrugeri importante, de multe ori mai mari decât valoarea bunurilor furate. Dintre aceşti minori cu nenumărate infracţiuni la activ, unii au fost internaţi în centre de detenţie, însă alţii au rămas în libertate. Cătălin Mandachespune că aceştia fac parte din familia Bozomală, unul dintre cei patru autori ai faptei de luni fiind un minor de aproximativ 15 ani.

Poliţiştii au demarat o anchetă pentru identificarea şi prinderea autorilor

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a informat în legătură cu acest caz că s-a început cercetarea la faţa locului, fiind primită pe adresa poliţiei din comuna Şcheia o plângere pentru comiterea infracţiunii de distrugere. În funcţie de datele culese de la faţa locului şi din mărturiile celor care au fost de faţă, există posibilitatea schimbării încadrării faptelor în tulburarea ordinii şi liniştii publice. Poliţiştii încearcă să găsească mărturii importante în acest caz de o mare gravitate, care să poată lămuri cu certitudine cine sunt cei patru agresori care trebuie să răspundă pentru fapta lor.