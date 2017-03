Reţea şcolară

Liderul celui mai mare sindicat din învăţământul preuniversitar din Suceava (Alianţa Sindicatelor din Învăţământ - ASI), prof. Giani Leonte, atrage atenţia asupra unui fenomen referitor la şcolile din mediul rural, care prinde contur din ce în ce mai adânc. Este vorba despre desfiinţarea, an de an, a unui număr semnificativ de unităţi şcolare, motivul invocat fiind scăderea numărului de elevi. Numai din toamna acestui an, şase instituţii de învăţământ din judeţ ar urma să dispară din reţeaua şcolară.

Giani Leonte susţine că ”populaţia şcolară în scădere e un argument fals în a desfiinţa şcoli, multe dintre ele renovate”. Acesta a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava să facă front comun cu Alianţa Sindicatelor din Învăţământ (ASI) Suceava şi să susţină funcţionarea a cel puţin o clasă pe nivel în fiecare unitate şcolară, indiferent de numărul de elevi.

”ASI Suceava va lansa, începând cu săptămâna viitoare, o serie de dezbateri, pentru a preveni aceste restructurări. În acest sens, rugăm directorii de şcoli să trimită argumente pentru a ne susţine cauza”, a mai completat Leonte. Propunerea acestuia a fost lansată vineri, 3 martie, la întâlnirea reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Suceava cu toţi directorii de şcoli din judeţ,

Unităţile care urmează să fie desfiinţate din toamnă

În Văleni Stânişoara, comuna Mălini, Inspectoratul Şcolar Suceava a avizat desfiinţarea Şcolii Primare Nr. 2, unde actualmente mai învaţă doar 12 elevi, şi a Grădiniţei Nr. 2, frecventată de doar 11 preşcolari. Pe lista unităţilor propuse spre desfiinţare se mai regăsesc Şcoala Primară Slătioara, Râşca, unde în acest an şcolar învaţă 14 elevi, Şcoala Primară Valea Poienii, Dolhasca, cu 11 elevi, GPN Colonie, Fundu Moldovei, care are înscrişi 12 preşcolari, şi Şcoala Primară Ruşi, comuna Forăşti.

Aceste unităţi nu vor mai funcţiona din cauza scăderii efectivelor de elevi sub limitele prevăzute de lege: minimum 12 elevi la învăţământul primar şi minimum 10 elevi la învăţământul preşcolar.

Totodată, pe lângă scăderea natalităţii, transferul elevilor la şcolile „de centru” şi migraţia în străinătate a părinţilor însoţiţi de copiii lor sunt alţi factori care conduc la închiderea grădiniţelor şi a şcolilor.