Ajutor pentru copiii săraci

Fundaţia Te Aud România a continuat, alături de partenerii săi din Marea Britanie, Organizaţia Piers Simon Appeal, în perioada 28 februarie - 1 martie, acţiunile din cadrul Campaniei „School in a Bag” în România. Etapa de anul acesta i-a avut în prim plan pe cei peste 500 de elevi ai şcolilor din Băişeşti, Berchişeşti, Ţâmpoceni şi Corlata. Preşedintele Te Aud România (TAR), Gabriela Popescu, a spus că a dat startul campaniilor TAR de anul acesta „cu un proiect foarte drag nouă, <School in a Bag>. Aflat la a III-a ediţie, acum, la început de an, am ajuns la elevii din şcolile Băişeşti, Ţâmpoceni, Berchişeşti şi Corlata”. Începând din acest an, organizatorilor li s-a alăturat DHL Express România, un bun colaborator, partenerul logistic al Fundaţiei Te Aud România. Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express România, a declarat: “Ne bucurăm că am putut fi alături de programul <School in a Bag> și lăudăm inițiativa şi implicarea Fundaţiei Te Aud România în acest proiect. DHL este o companie responsabilă social, implicată activ în sprijinirea comunităţii, prin programele derulate la nivel global şi implementate cu succes în România - Go Help, Go Teach şi Go Green. Le dorim mult succes la şcoală copiilor şi multe note de zece”. Fundaţia Te Aud România îşi propune în următorii ani, alături de DHL Express Romania şi partenerii din Marea Britanie, să depăşească graniţele judeţului Suceava şi să ajungă în cât mai multe zone dezavantajate ale României. Te Aud România este o organizație nonguvernamentală înființată în decembrie 2014, având scop principal sprijinirea și îmbunătățirea condițiilor de viață ale orfanilor și copiilor dezavantajați din România prin educație îmbunătățită, ghidare în viață, sport și încurajarea integrării sociale. Proiectul „School in a Bag” se desfăşoară la nivel internaţional, sub egida Piers Simon Appeal încă din anul 2009 şi vine ca o soluţie simplă direcţionată către copii orfani şi dezavantajaţi ai lumii. Conceptul de "School in a Bag" a început din dorinţa de a susţine copii orfani şi dezavantajaţi ai lumii în procesul educaţional şi a contribui la prevenţia abandonului şcolar. În 2016, peste 1.000 de elevi din judeţul Suceava s-au bucurat de un ghiozdan complet echipat ce conţine: caiete, riglă, penar, creioane, pixuri, culori, trusă de geometrie, sticlă pentru apa şi cutie pentru prânz.