Tragedie

Nenorocire la Gălăneşti, unde un copil care nu a împlinit încă 14 ani a murit chiar sub ochii unui prieten. S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar vinovat de această tragedie este un tânăr în vârstă de numai 20 de ani, care gonea prin localitate cu 140 km/h.

Practic, în faţa vitezomanului nu a stat nimic, iar pe lângă o viaţă curmată prematur, a distrus şi două maşini parcate pe acelaşi trotuar de pe care l-a spulberat şi pe Iulian Alexandru Dascăl, un copil care nu avea nici o vină. Băiatul se întâlnise cu un prieten şi mai avea 100 de metri până la casa bunicilor, acolo unde locuia la sfârşit de săptămână.

Bunicii sunt marcaţi intens de acest tragic eveniment şi încă nu şi-au revenit din şoc, mai ales că doar cu câteva ore mai devreme au vorbit cu nepotul lor.

„De aici a plecat, că a făcut ieri treabă, că aici venea vinerea de la şcoală, la mine, era băiatul nostru. L-am crescut de mic”, a spus Veronica Capră, bunica lui Iulian.

Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 23.00, iar oamenii care locuiesc în centrul comunei Gălăneşti au crezut prima dată că este vorba de un cutremur. Zgomotul produs în momentul impactului dintre maşini şi mai apoi când a fost lovit copilul de 13 ani a fost foarte puternic.

„Viteză, viteză avea, că dacă am auzit eu din casă, că am crezut că-i cutremur, că s-a mişcat veioza pe noptieră. Şi când am ieşit afară am văzut că e maşina cu roţile în sus şi am crezut că cineva este mort, nici nu am băgat de seamă că maşina mea nu este”, a povestit proprietara uneia dintre maşinile distruse în urma accidentului de sâmbătă seară.

Oamenii au crezut că e cutremur

Din primele date ale anchetei rezultă că, în timp ce gonea nebuneşte prin localitate, cu 140 km/h, acolo unde s-a şi blocat acul kilometrajului din bordul autoturismului marca VW Golf, Ionuţ Şulai, şoferul în vârstă de numai 20 de ani, ar fi lovit o bordură, iar mai apoi nu a mai putut controla maşina.

Autovehiculul a lovit alte două maşini parcate, pe care le-a făcut zob, iar apoi s-a îndreptat ca o rachetă spre Iulian şi prietenul acestuia, care se aflau pe trotuar.

Băiatul care se afla lângă prietenul care i-a murit aproape de mână nici nu îşi dă seama cum mai este în viaţă.

„A pierdut controlul (n.a. - şoferul), iar eu eram cu el (n.a. - victima), mergeam pe lângă bicicletă. Am reuşit să sar gardul şi să scap”, a mărturisit şocat prietenul băiatului spulberat de maşină.

Oamenii care au ajuns la faţa locului imediat după accident au rămas sideraţi de forţa impactului şi de distanţa la care au fost aruncate atât cele două maşini care s-au aflat în calea bolidului-proiectil, cât şi copilul care mergea pe trotuar.

„Copilul mergea pe trotuar şi maşina mea era parcată aici şi a zburat până acolo unde se vede. Două maşini parcate le-a aruncat, una în şanţ şi una acolo, la 10-15 metri”, a spus proprietara celei de-a doua maşini distruse de şoferul vitezoman.

La rândul său, Florin Onofrei, tatăl băiatului care se afla alături de copilul omorât atât de stupid, crede că fiul său a scăpat doar printr-o minune divină.

„Nu a mai putut controla şi s-a izbit, a luat-o pe cea care era acolo (n.a. - una dintre maşinile avariate), s-a clătinat şi a luat şi pe a doua şi bicicleta pe care o vedeţi acolo, l-a aruncat pe băiat tocmai până acolo, sub banca de acolo, iar trupul băiatului şi banca a dat-o de acolo, din beton. Deci mai mult de 50 de metri. Da, da, şi a fost viteză, nu glumă”, a opinat Florin Onofrei.

Şoferul vinovat de accident a avut permisul suspendat şi în noiembrie 2016

Potrivit martorilor, dar şi datelor de anchetă, Iulian Alexandru Dascăl, copilul care a murit sâmbătă seară, a fost smuls efectiv de lângă bicicletă şi aruncat peste 50 de metri. În cădere, a lovit o bancă prinsă în beton, iar forţa impactului a dus la ruperea unei scânduri, dar şi la mutarea din loc, cu circa un metru, a băncii. Practic, decesul a fost instantaneu.

„În urma impactului a rezultat decesul minorului, iar de asemenea, şoferul în vârstă de 20 de ani şi un pasager din vehicul au suferit leziuni şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a arătat comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

Dacă Iulian şi-a pierdut viaţa imediat, Ionuţ Şulai a fost transportat mai întâi la Spitalul Municipal Rădăuţi, iar mai apoi a fost transferat la Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde este internat şi acum cu fractură de picior şi antebraţ.

Mai trebuie spus că şoferul de doar 20 de ani nu este la prima abatere pe linie rutieră. În luna noiembrie a anului trecut, Ionuţ Şulai a avut permisul suspendat pentru că a depăşit pe trecerea de pietoni.