Recunoaştere

Profesoara de limba şi literatura română Daniela Luminiţa Ceredeev, de la Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei, a primit joi, 2 martie, în cadrul Galei Merito 2017, desfăşurată la Hotelul Marriott din Bucureşti, Trofeul „Merito”, premiu de recunoaştere a excelenţei în educaţie. După ce a primit trofeul, în aplauzele tuturor participanţilor, profesoara Ceredeev a spus câteva cuvinte emoţionante: „Este o bucurie să fiu aici, alături de atât de mulţi oameni frumoşi. Mulţumesc pentru premiu. Mulţumesc pentru şansa de a vă întâlni. Am citit şi recitit poveştile profesorilor Merito şi am fost emoţionată, entuziasmată, recunoscătoare, încântată, am fost încrezătoare. Am trăit emoţiile astea pe rând şi toate laolaltă. Am fost fericită că existaţi şi că există proiectul Merito. Am găsit în fiecare rând de-acolo o inspiraţie şi m-am gândit ce aş putea să spun eu, despre mine, în acest context. Eu sunt un om egoist. Da. Îmi place să văd în jurul meu oameni fericiţi şi îmi place şi mai mult să văd că fericirea lor mi se datorează mie. Mă împlineşte nespus bucuria celor din jurul meu, iar dacă-i vorba de copii, este întreită bucuria. Ei sunt mai tinerii mei prieteni”.

La final, Daniela Ceredeev a îndemnat publicul să viseze („Visaţi aşa cum visează copiii mei”) şi le-a oferit organizatorilor un buchet de flori, „busuioc din Bucovina şi albăstrele, ca ochiul cerului”.

Printre profesorii suceveni valoroşi care au fost apreciaţi de iniţiatorii proiectului Merito se numără şi Vasile Solcanu, profesor de matematică la Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, care susţine că: „în general, copiii sunt la fel de inteligenţi, dar şcoala trebuie să găsească un alt mod de a li se adresa. Noi mergem după programe şi manuale de 20 de ani şi asta nu ne ajută deloc”. Profesorul Solcanu îi pregăteşte pe copii pentru viaţă, „deoarece un bun matematician se descurcă în orice domeniu, gândeşte corect şi face diferenţa între minciună şi adevăr”.

Merito vrea să creeze o comunitate a profesorilor excepţionali

Merito este un proiect de recunoaştere a excelenţei în educaţie, susţinut de Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit, înfiinţată în iulie 2011. Proiectul Merito a luat naştere în cadrul Summitului Romanian Business Leaders, din februarie 2015, şi îşi propune să prezinte modele de profesori.

„Considerăm că avem nevoie de oameni care să ne inspire şi care să inspire schimbări pozitive la nivelul întregului sistem educaţional. Ştim cu certitudine că există astfel de oameni”, au spus organizatorii. De aceea, la început de martie, premiile Merito au adus laolaltă profesori deosebiţi care prin tot ceea ce fac „pot schimba soarta României”. Organizatorii doresc să creeze o comunitate a profesorilor excepţionali, care să dea mai departe metode şi practici folosite de ei pentru a putea ajuta şi alţi profesori să „redescopere” plăcerea de a preda, de a ajuta la formarea viitorului ţării.

„Educaţia este fundamentul unei naţiuni. Nimeni nu contestă asta, dar e genul de prioritate de care uităm în fiecare zi. Iar schimbările din educaţie cer, de cele mai multe ori, zeci de ani pentru a da rezultate. Vrem să aducem în ochii şi în mintea românilor profesorii luminoşi”, susţin reprezentanţii proiectului Merito. Un astfel de profesor este Daniela Ceredeev, promotoarea voluntariatului în satele de huţuli, un profesor cu vocaţie, pasionat, entuziast, un model pentru elevii ei şi nu numai, un om care îi inspiră şi pe ceilalţi să creeze, să inoveze, să transmită copiilor pasiunea şi bucuria de a descoperi şi învăţa, un om care merită pe deplin Trofeul „Merito” 2017.