Performanţă

În cadrul primei ediţii a galei studenţeşti „Gala de 10”, organizată de Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR), care s-a desfăşurat vineri, 24 februarie, la Palatul Parlamentului, o studentă din Vatra Moldoviţei şi două eleve ale Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc au obţinut premii din partea Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR). La categoria „Voluntarii de 10” ai UNSR, câştigătoare a fost studenta Anastasia Ceredeev, din Vatra Moldoviţei, coordonator la departamentului HR al UNSR, care susţine că ea nu face voluntariat, ea trăieşte prin voluntariat. Este o dovadă în plus că voluntariatul început în Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei de profesoara Daniela Ceredeev „devine un mod de viaţă pentru copiii noştri”.

Elevele Alexandra Lungu, din clasa a XII-a, şi Noemi Daiana Becica, din clasa a XI-a, de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, ambele eleve la profilul Filologie, au obţinut titlul de ”Elev de 10”. Preşedintele UNSR, Dana Lungu, a spus că „a fost foarte greu să alegem deoarece toate aplicaţiile au fost excepţionale, iar participanţi sunt elevi şi studenţi de elită ai ţării noastre. Procesul de selecţie a fost destul de dificil şi s-a muncit din greu pentru a avea doar zece nume pe fiecare listă, însă toţi merită apreciaţi şi respectaţi pentru munca zilnică şi efortul pe care l-au depus pentru a obţine asemenea rezultate. Îi felicităm pe toţi”.

Eveniment cu invitaţi de elită

Naţională a Studenţilor din România împlineşte anul acesta 10 ani de la înfiinţare. În cadrul evenimentului de pe 24 februarie au fost recompensaţi 10 studenţi şi 10 elevi cu merite şcolare şi profesionale deosebite. De asemenea, din dorinţa de a promova voluntariatul, au fost premiaţi voluntarii şi organizaţiile care s-au remarcat prin activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2016. Evenimentul a fost prezentat de profesoara de limba şi literatura română şi de religie din Vatra Moldoviţei Daniela Ceredeev, promotoarea voluntariatului în satele de huţuli. La evenimentul la care s-au premiat performanţa academică, civismul şi voluntariatul au fost invitaţi prof. univ. dr. Pavel Năstase, ministru al Educaţiei Naţionale, Gabriel Petrea, ministru al Consultării Publice şi Dialogului Social, prof. univ. dr. Sorin-Mihai Cîmpeanu, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor, Gigel Paraschiv, secretar de stat - Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Anton Hadăr, preşedinte al Federaţiei Naţionale Sindicale Alma Mater.

Rezultate deosebite, aprecieri pe măsură

Elevele de la „Dragoş Vodă” s-au remarcat prin rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare diverse, dar şi printr-o amplă implicare în activităţi de voluntariat. Pentru Alexandra Lungu, „<Gala de 10> a însemnat o experienţă pe care orice elev ar dori să o trăiască. Emoţia pe care am simţit-o atunci când am fost numită unul dintre cei mai buni 10 elevi din ţară a fost unică, simţind acel sentiment de fluturaşi în stomac. Însă adevăratele emoţii au început să apară când am fost chemată pe scenă pentru a-mi revendica premiul. M-am simţit apreciată, ştiind că oamenii care mă privesc au ani grei de studiu în spate”, în timp ce Noemi Daiana Becica ne-a spus că „adolescenţa cere visuri măreţe. Şcoala şi statutul de elev ne oferă obiective pentru care doar un laş nu ar lupta cu ardoare”.

Tot Noemi a adăugat: „Aveam aşteptări imense, însă mi le limitam realizând amploarea acestui eveniment - competiţie. Parcursul a fost inedit. Am ajuns printre cei 20 de candidaţi, ca mai târziu să aflu că sunt printre cei 10 elevi care vor fi premiaţi. O nebunie frumoasă m-a îmbrăţişat în acel moment de extaz. Mulţumesc, dragi profesori, pentru că aţi crezut în mine, mulţumesc, dragul meu Colegiu... că m-ai crescut aşa frumos. În cadrul festivităţii, cuvintele din inimă spuse de acele personalităţi străine mie m-au făcut să mă simt specială. Tot ce spuneau reprezenta exact ceea ce un elev are nevoie: apreciere, însemnare şi speranţă”.