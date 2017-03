Anchetă finalizată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a celor opt inculpaţi din dosarul în care este implicat şeful de post din comuna Moldoviţa. Cercetările în acest dosar au demarat la mijlocul lunii decembrie, după ce activitatea infracţională a şefului de post Vasile Niga Solcan a fost monitorizată de anchetatori timp de aproximativ două luni de zile. Pe numele şefului de post şi ale celor şapte complici au fost aduse mai multe acuzaţii de comitere a unor infracţiuni deosebit de grave, Vasile Niga Solcan aflându-se şi astăzi după gratii, în stare de arest preventiv.

Acuzaţii grave pe numele lui Vasile Niga Solcan, fostul şef de post din Moldoviţa

În urma probatoriului întocmit de anchetatori, în sarcina inculpatului Vasile Niga Solcan au fost constatate nouă infracţiuni. În momentul în care acesta a fost luat în vizor de anchetatori, îndeplinea funcţia de şef de post la Postul de Poliţie Moldoviţa. Acesta este acuzat că în perioadaoctombrie-decembrie 2016, deşi era de serviciu, a organizat transportul unor cantităţi de material lemnos pentru care nu existau documente de provenienţă sau de transport. În alte cazuri, deşi acesta avea informaţii despre efectuarea unor asemenea transporturi de către alte persoane, nu a luat măsuri de oprire şi de constatare a faptelor, neaplicând sancţiunile contravenţionale, de confiscare a materialului lemnos şi a vehiculelor cu care acesta era transportat, prevăzute de lege. Din probele administrate de procurori a rezultat faptul că un număr mare de persoane din comunele Moldoviţa şi Frumosu deţin, comercializează şi transportă material lemnos, fără a avea documente de provenienţă. Principala complice a şefului de post a fost inculpata Luiza Maria Tcaci, care se numără printre cei care achiziţionau material lemnos fără documente legale de provenienţă, pe care fie îl depozita la locuinţa sa şi îl valorifica ulterior, fie îl încărca direct de la furnizori şi îl transporta la cumpărători. Materialul lemnos era procurat de inculpată atât pentru sora sa, Mirela Modesta Bittar, cât şi pentru inculpatul Vasile Niga Solcan. O parte din acest material lemnos era valorificat de agentul de poliţie Vasile Niga Solcan, care îl debita la banzicul pe care îl deţine. Un alt inculpat în acest dosar este Liviu Ilie Ruscan, acesta fiind cel la care apela Vasile Niga Solcan pentru transportul materialului lemnos atunci când nu o putea face cu mijloacele sale. În cadrul aceluiaşi dosar apare drept inculpat şi Vasile Ionuţ Craiuţ, cel care asigura prelucrarea lemnului în hala de debitare deţinută de şeful de post şi căruia acesta îi încredinţa autovehicule pentru a face deplasări cu ele, deşi ştia că inculpatul Craiuţ nu posedă permis de conducere.

Infracţiunile s-au succedat una după alta, în timpul celor două luni de monitorizare

În rechizitoriul întocmit de procurori, inculpatul Vasile Niga Solcan este acuzat de săvârşirea a nouă infracţiuni de abuz în serviciu. Trei dintre acestea au fost săvârşite cu complicitatea inculpatei Luiza Maria Tcaci, două cu complicitatea inculpatuluiLiviu Ilie Ruscan şi două cu complicitatea inculpatului Vasile Ionuţ Craiuţ.

Astfel se arată că în calitate de lucrător de poliţie şi aflându-se în timpul serviciului la data de 5 noiembrie 2016, inculpatul Vasile Niga Solcan a încărcat cantitatea de 10 metri cubi de material lemnos, procurat şi deţinut fără documente de provenienţă de către inculpata Luiza Maria Tcaci. El i-a solicitat inculpatului Liviu Ilie Ruscan să efectueze transportul de material lemnos pentru care nu existau documente de provenienţă. Fostul şef de post este acuzat că nu a luat măsuri de oprire, constatare a faptelor, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, precum şi confiscarea materialului lemnos şi a vehiculului.De asemenea, la data de 10 noiembrie 2016, inculpatul Vasile Niga Solcan, aflat în timpul serviciului, a încărcat cantitatea de 10,5 metri cubi de lemn, procurat şi deţinut fără acte de provenienţă, de la banzicul pe care îl deţine şi i-a solicitat lui Liviu Ilie Ruscan să i le transporte fără acte până în comuna Vama, la sediul unei societăţi comerciale. Aceste fapte s-au perpetuat şi la datele de 23 şi 26 noiembrie, 1 şi 10 decembrie, când în calitate de poliţist aflat în timpul serviciului, deşi avea informaţii despre faptul că Luiza Maria Tcaci şi Mirela Modesta Bittar cumpăraseră cantităţi importante de lemn fără acte de provenienţă de la două persoane fizice sau despre efectuarea unor transporturi de lemn fără documente emise de organele competente, nu a luat măsurile de oprire, constatare a faptelor şi sancţionare a acestora conform legii. De asemenea, la datele de 26 noiembrie şi 11 decembrie, aflat în timpul serviciului, Vasile Niga Solcan nu a luat nici o măsură împotriva inculpatului Vasile Ionuţ Craiuţ, care a condus la aceste date autovehicule pe drumurile publice, fără a avea permis de conducere.

O cantitate de lemn impresionantă a fost confiscată

În urma percheziţiilor efectuate la data de 14 decembrie 2016, în mai multe locaţii din comunele Moldoviţa şi Frumosu, o cantitate impresionantă de material lemnos fără acte de provenienţă a fost confiscat de poliţişti. O imagine completă asupra traficului de material lemnos provenit din surse ilegale şi pus în circulaţie fără documente de provenienţă, în zona de competenţă a şefului de post Vasile Niga Solcan, arată că în urma percheziţiilor făcute la domiciliile celor implicaţi în aceste activităţi infracţionale, efectuate la 13 adrese, printre care şi sediul Postului de Poliţie Moldoviţa, a fost confiscată o cantitate totală de aproximativ 630 de metri cubi de material lemnos, deţinută fără documente justificative. Această cantitate impresionantă de lemn a fost identificată şi confiscată într-o singură zi din zona celor două comune şi ar reprezenta încărcătura a aproape 20 de tiruri pline cu material lemnos.

Cei opt inculpaţi, în frunte cu şeful de post, trimişi în judecată pentru faptele lor

Odată cu întocmirea rechizitoriului, cei opt inculpaţi în dosarul de la Moldoviţa au fost trimişi în judecată. Principalul inculpat în dosar, Vasile Niga Solcan, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni. El este acuzat de nu mai puţin de nouă infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu, neglijenţă în serviciu, încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere unei persoane care nu posedă acest permis de conducere, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

Inculpata Luiza Maria Tcaci este cercetată sub control judiciar şi a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, precum şi complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia. Inculpatul Vasile Ionuţ Craiuţ, cercetat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Aflată în stare de libertate, inculpata Mirela Modesta Bittar a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de mărturie mincinoasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În judecată a fost trimis şi inculpatul Liviu Ilie Ruscan, care este cercetat în stare de libertate şi care este acuzat de comiterea a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite. Alţi trei inculpaţi cercetaţi în stare de libertate şi implicaţi în activitatea infracţională au fost trimişi în judecată. Ioan Florescu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă şi uz de fals, iar Petru Alexandru Chiraş şi Bogdan Constantin Haşmei au fost trimişi în judecată pentru mărturie mincinoasă. În perioada urmăririi penale, procurorii au dispus instituirea măsurii sechestrului asupra locuinţei aparţinând inculpatului Vasile Niga Solcan, până la concurenţa sumei de 23.000 de lei.