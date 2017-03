Perioada 2 – 8 martie

Tombolă cu premii adorate de doamne şi domnişoare, la Iulius Mall Suceava

În perioada 1-8 martie, toţi clienţii care fac cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele Iulius Mall Suceava se pot înscrie la tombola cu premii adorate de doamne şi domnişoare. Pentru că sunt speciale, femeile sunt sărbătorite timp de opt zile la Iulius Mall Suceava. În fiecare zi, prin tragere la sorţi, vor fi acordate trei premii strălucitoare, câştigătorii primind câte o brăţară Pandora, o bijuterie mult dorită de pasionatele de fashion. Tot zilnic, în urma extragerilor, va fi oferit şi un ondulator automat Babyliss, un accesoriu de beauty nelipsit din arsenalul de înfrumuseţare al unei doamne sau domnişoare. În total, Iulius Mall Suceava acordă 24 de brăţări Pandora şi opt ondulatoare automate Babyliss, ajutându-le pe femei să îşi menţină un look cuceritor, în ton cu primăvara. În plus, primii 185 de participanţi ai fiecărei zile vor fi răsplătiţi cu premii instant: sesiuni de înfrumuseţare, seturi de beauty Sephora, aranjamente florale, dulciuri sau băuturi răcoritoare. „Primăvara este în aer” la Iulius Mall Suceava şi vine cu premii dedicate femeilor!

Sâmbătă, 4 martie

„Concertul Primăverii”, la Iulius Mall

La Iulius Mall se sărbătoreşte primăvara prin muzică. De la ora 19.00 va avea loc „Concertul Primăverii”, susţinut de Orchestra Filarmonicii de Stat Botoşani. Invitat special: Paula Seling.

Viţa de Vie lansează prima parte a noului album în 31 Motor’s Pub

Viţa de Vie lansează în 31 Motor’s Pub „Şase (+)”, prima parte a albumului „Şase/Şase”, în cadrul turneului naţional de promovare a noului material. „<Şase/Şase> este un album spart în două părţi, prima parte a fost lansată pe 29 octombrie 2016, la Arenele Romane, în Bucureşti, iar a doua va ajunge în faţa iubitorilor soundului Viţa de Vie pe 20 mai 2017. Este <planul nostru cincinal> pe un an şi jumătate, început pe 20 februarie 2016, cu un concert aniversar, şi susţinut, de-a lungul anului, cu un single pe fiecare 20 ale lunii”, a declarat Adrian Despot. Sâmbătă seara, iubitorii trupei Viţa de Vie vor putea asculta tocmai această primă parte a albumului care se numeşte „Şase (+)” şi conţine şase piese: „Luna şi noi”, „Pe plajă-n Vama la 5”, „Inimi surde”, „Somn uşor - Join the Band”, „Metaforă de toamnă” şi „Hai încearcă” - featuring Cosmin Lupu - Days of Confusion & Planet H. Grafica albumului „Şase/Şase” este concepută de Agi (Adrian Iota) şi este una de excepţie. Cele şase simboluri de pe copertă, fiecare aparţinând uneia dintre piese, sunt aşezate în forma unui zar. CD-ul conţine şi alte „surprize”, cei care îl vor cumpăra sunt îndemnaţi să le descopere singuri.

Preţul unui bilet este de 40 de lei şi se poate achiziţiona de la club. Concertul începe la ora 22.00, iar capacitatea locaţiei este limitată la doar 170 de persoane.

Marţi, 7 martie

Concert cu trupa Fără Zahăr, gratuit, la Universitatea Suceava

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”, organizează, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”, un concert cu trupa Fără Zahăr. Evenimentul va avea loc începând cu ora 19.00, intrarea fiind liberă.

Vor mai concerta: trupa de studenţi a Universităţii din Suceava - Univercity, profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi studenţi talentaţi ai USV.

„Panică la Operă”, pe scena Casei de Cultură Suceava

Piesa de teatru „Panică la Operă” va avea loc de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Biletele costă 60 de lei şi 50 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita a 100 de bilete, şi pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul I, telefon 0230 523 718.

Miercuri, 8 martie

„EU. TU. APROAPE”, noul spectacol al Teatrului studenţesc Fabulinus

De la ora 19.00, în Auditorium "Joseph Schmidt", va avea lor premiera noului spectacol pus în scenă de Teatrul Fabulinus al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava - „EU. TU. APROAPE”, după "Almost. Maine" de John Cariani. Un spectacol de Ioan Creţescu. Mişcare scenică - Victoria Bucun. Informaţii la telefon: 0752 092 606.