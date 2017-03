Opinie

Vicepreşedintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, consideră că Suceava poate deveni capitala economică a Moldovei. Deputatul sucevean a criticat, în acelaşi timp, dezinteresul total al actualei coaliţii de guvernământ PSD – ALDE în a găsi soluţii de dezvoltare a Moldovei, considerată una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. „Cu secole în urmă, domnii Moldovei au înţeles importanţa politică şi economică a Sucevei, motiv pentru care aceştia nu au ezitat şi-au şi stabilit capitala în această zonă binecuvântată de Dumnezeu. Dacă voievozii Moldovei au avut viziunea şi priceperea de a acorda Sucevei rolul meritat, în ultimii douăzeci şi şapte de ani de la căderea comunismului nu a fost vreun guvern căruia să-i pese sau să mişte vreun deget pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii. Pentru această nepăsare Suceava şi Bucovina au plătit greu, continuând să reprezinte cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană, cu cele mai puţine locuri de muncă disponibile şi cu cele mai mici salarii din economie. În satele Sucevei copiii se nasc tot mai rar, iar la uşile bătrânilor părinţi bat tot mai rar fiii plecaţi la muncă în străinătate. Parcă niciodată Bucovina nu a traversat momente atât de grele, în care principalul inamic în calea dezvoltării este chiar Guvernul ţării”, a spus Balan. El a mai adăugat că este îngrijorător faptul că execuţia bugetară de la începutul anului 2017 nu este una bună, şi mai mult, actualul Guvern condus de Sorin Grindeanu nu are pe lista de priorităţi investiţiile şi locurile de muncă. Deputatul a ţinut să precizeze că el personal a votat împotriva Legii bugetului de stat pentru anul 2017 pe motiv că din „miliardele de lei” care apăreau la investiţii nu sunt alocate fonduri pentru Moldova pentru dezvoltarea economică a acestei regiuni.

„Am analizat cu atenţie priorităţile pentru anul 2017 ale Guvernului Grideanu şi am observat că nici în acest an nu vom avea parte de investiţii în infrastructura de transport, nici în infrastructura socială şi nici vreun mare investitor nu va crea locuri de muncă pe meleagurile noastre. Mai mult, dacă ne-am fi legat speranţa de fondurile europene, atunci deziluzia noastră ar fi fost şi mai mare, pentru că am aflat cu toţii că nici măcar autorităţile de management nu au fost acreditate, iar programele mult aşteptate nu vor demara în acest an. La nivelul administraţiei publice locale, bucovinenii fac tot ce le stă în putere să mişte lucrurile înainte. Cu toate acestea, de unii singuri nu cred că vom reuşi”, a arătat Ioan Balan.

Balan: Suceava are o nevoie reală de susţinerea financiară a Guvernului şi Comisiei Europene

Deputatul PNL de Suceava a subliniat că judeţul are o nevoie reală de susţinerea financiară a Guvernului şi Comisiei Europene pentru proiecte economice pentru transformarea Sucevei în capitala economică a Moldovei. „Avem toate argumentele pentru a ne dezvolta şi a prospera! Avem una dintre cele mai puternice reţele de servicii turistice din România. Facem eforturi să introducem în patrimoniul UNESCO unul dintre leagănele civilizaţiei noastre, civilizaţia Precucuteni-Cucuteni-Tripolie. Am reuşit să facem în sfârşit operaţional Aeroportul <Ştefan cel Mare>, unde vor opera cel puţin trei companii aeriene, în ciuda piedicilor pe care le-au pus unii ani la rândul. Avem mii de tineri care lucrează în străinătate şi s-ar întoarce mâine, dacă li s-ar oferi posibilitatea să muncească la ei acasă”, spune Ioan Balan. El şi-a exprimat speranţa ca în anul 2018, la Centenarul Marii Uniri, toate provinciile din ţară să fie unite şi la fel de prospere. „Speram să ne putem mândri că toate provinciile istorice sunt unite prin căi de comunicaţii moderne, că românii de pe tot teritoriul trăiesc la fel de bine, au şcoli la fel de frumoase şi curate, spitale moderne şi servicii publice de calitate. Din păcate, cu amărăciune vă spun, nu cred că vom avea ocazia anul următor să demonstrăm celor care au înfăptuit Marea Unire că am cinstit pe deplin marea lor realizare! Trăiesc totuşi speranţa că Guvernul Grindeanu, chiar şi în ceasul al doisprezecelea, va auzi cererile noastre, iar Centenarul nu ne va găsi cu Bucovina în topul sărăciei europene” a încheiat Ioan Balan.