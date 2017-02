La verificare cu etilotestul șoferul avea o concentraţie de 0,85 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat

Pericol public

Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a avariat cinci maşini, pe o stradă din Fălticeni. S-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.00 din noapte. Din cercetările poliţiei rezultă că şoferul pericol public, un tânăr în vârstă de 32 de ani, din comuna Hârtop, aflat la volanul unui autoturism Opel, pe strada Armatei, a scăpat volanul de sub control într-o curbă la stânga. Opelul scăpat de sub control a acroşat uşor cinci autoturisme ce se aflau parcate regulamentar pe partea dreaptă a drumului, având în vederea direcţia de deplasare a maşinii.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că şoferul nu are leziuni, dar este în vizibilă stare de ebrietate. În urma verificării cu etilotestul a rezultat o concentraţie de 0,85 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus de poliţişti la Spitalul din Fălticeni, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, iar ieri erau în plin proces de identificare a proprietarilor maşinilor avariate.

Weekendul trecut, şapte şoferi băuţi au fost depistaţi pe şoselele judeţului.