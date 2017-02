Sub auspiciile Comitetului de Est al Economiei Germane Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Romania a gazduit o masa rotunda pe tema industriei forestiere din Estul Europei

Desfasurat in 21 si 22 februarie la Radauti-Suceava, evenimentul a avut drept scop sa aduca in discutie situatia actuala si perspectivele padurilor si a industriei forestiere in Europa de Est, intr-o perioada in care societatea romaneasca este „bombardata”aproape zilnic cu stiri reale sau false despre subiectul sensibil al padurilor si industriei lemnului.

Lista participantilor a inclus reprezentanti ai industriei lemnului, oameni de stiinta, organizatii neguvernamentale preocupate de mediu, reprezentanti ai unor organizatii si institute de certificare in domeniul lemnului, institutii de control ale statului precum si alte parti interesate de acest domeniu.

Din pacate doua dintre cele mai mari ONG-uri specializate pe probleme de mediu au lipsit. Este vorba despre WWF Romania si Greenpeace care au refuzat invitatia si nu au trimis nici un reprezentant, desi au fost invitati de catre organizatori.

Michael Harms-Director executiv al Comitetului de Est al Economiei Germane declara:

„Aproape toti cei prezenti au folosit doua cuvinte: dialog si mesaj. De la masa lipseste insa cineva: cele mai mari organizatii de mediu. WWF si Greenpeace nu sunt aici. E pacat. Noi le-am invitat pe amandoua. Dar aceasta nu este ultima noastra incercare de dialog. Vom incerca sa implicam cele doua organizatii si in alte evenimente.”

In schimb, doua dintre cele mai amintite entitati in media zilelor noastre au fost prezente. Atat FSC (Forest Stewardship Council) cat si recent disociata Holzindustrie Schweighofer si-au trimis reprezentanti la acest eveniment.

Anand Punja,Director FSC Europa a spus:“...dupa acest eveniment sper intr-o mai buna intelegere a rolului potential pe care FSC il poate juca pentru a armoniza asteptarile diferitelor parti interesate din Romania in acest domeniu”

Juergen Bergner, Membru al Board-ului companiei Schweighofer: “Aceasta masa rotunda va fi o baza excelenta pentru schimbul de informatii, pentru stabilirea unui ghid de bune practici si a unor scopuri strategice precum si pentru stabilirea unor standarde necesare in Romania.”

Cu toate ca nu se afla intotdeauna de aceeasi parte, participantii au parut sa astepte de la aceasta intalnire o mai buna intelegere a situatiei dificile in care se afla industria lemnului din Romania si au vazut acest eveniment ca pe o oportunitate pentru gasirea unei solutii ce sa permita coexistenta eficientei economice cu sustenabilitatea ecologica.

Cei prezenti au dorit de asemenea sa transmita un mesaj atat populatiei cat si autoritatilor pentru a clarifica neintelegerile si ideile preconcepute care sufoca acest domeniu de activitate.

Discutiile s-au incheiat cu o lista de prioritati si activitati ce trebuie realizate agreata de toate partile. Aceasta lista include printre altele: un mai bun dialog cu factorul politic prin infiintarea unui grup de lucru cu Parlamentul Romaniei si prin invitarea parlamentarilor si membrilor guvernului la o intalnire in cursul lunii aprilie. O mai buna comunicare este un alt obiectiv de pe lista, la pachet cu o strategie care sa faciliteze dialogul cu toate partile interesate.

FSC a confirmat ca isi va intensifica eforturile pentru a facilita un dialog mai larg intre ONG-uri si industria lemnului pentru definirea unei politici comune privind padurea si managementul forestier pe termen lung.

In final, toti cei prezenti au fost de acord ca o situatie din care sa aiba de castigat atat industria care creaza plus-valoare in zona cat si toate celelalte parti interesate este preferabila unui “razboi” fara sfarsit din care toata lumea are de pierdut.