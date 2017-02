Ziua Femeii

Casa Municipală de Cultură din Rădăuți le-a pregătit o surpriză localnicilor, la finele acestei săptămâni. Mai precis, duminică, 5 martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultură, orchestră condusă de profesorul Adrian Șerban, va oferi un ,,portativ în alb şi roşu", un buchet de mărțişoare muzicale, cu ocazia Zilei Femeii. În program se regăsesc melodii cunoscute din repertoriul internațional, cum ar fi "Romance d'amour", "Cerezo Rosa" (Cuba), "Celito Lindo" (Quirino Mendoza Y Cortes), "Kalinka" (Ivan Larionov), "Noptile Moscovei" (Vasili Soloviov Sedoi), "Dans Ungar" (Johannes Brams), "My Way"(versiunea Frank Sinatra), "Somewhere Over the Rainbow", dar şi melodii vechi din repertoriul românesc, "Barbu Lăutaru", "Zaraza", "Mocirița cu Trifoi", "Să-mi cânți, cobzar", "Dar-ar naiba-n tine, dragoste", "Ionel, Ionelule", "Astă seară nimeni să nu doarmă", precum şi alte şlagăre. Profesorul Adrian Șerban a precizat: „Este cadoul nostru pentru mame, soții, fiice, prietene şi cele dragi. Cu orchestra noastră vom aborda un repertoriu larg, de la cafe concert la cântece de petrecere, care cu siguranță va satisface toate gusturile. Îi aşteptăm pe rădăuțeni şi ne dorim ca acest concert să intre în tradiția locală”. Intrarea este liberă.