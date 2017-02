În Maroc

O suceveancă, lector la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, este prima româncă invitată să predea la Universitatea „Hassan II” din Casablanca - Maroc. Cătălina Iuliana Pînzariu predă limba spaniolă la universitatea marocană, în semestrul al doilea, ca profesor asociat, la Facultatea de Litere şi la Şcoala Superioară de Tehnologie. Ea este cea care, în anul 2014, a avut iniţiativa semnării unui acord cadru între cele două universităţi. "Mi s-a părut interesant un parteneriat cu o universitate din afara Uniunii Europene. Suntem prima universitate din România care a făcut un acord cadru şi atunci când a fost semnat nimeni nu se gândea că se va dezvolta atât de bine, că nu va rămâne doar pe hârtie, ca multe altele", ne-a declarat Cătălina Pînzariu.

Acordul dintre Universitatea din Suceava şi cea din Casablanca presupune organizarea de evenimente comune, schimburi academice, reviste, participarea la activităţi de formare etc. De asemenea, ulterior s-au semnat şi s-au dezvoltat alte acorduri între facultăţi şi departamente - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Istorie-Geografie, Ştiinţe Economice, Inginerie Alimentară.

Până acum, colaborarea s-a concretizat în organizarea unui Colocviu internaţional, început în 2015, la Casablanca, şi ajuns la a treia ediţie. La prima ediţie, delegaţia universitarilor de la Suceava a fost condusă de rectorul Valentin Popa. La a doua ediţie, organizată la Suceava, au venit opt profesori marocani, iar a treia ediţie se va desfăşura din nou la universitatea marocană.

În ceea ce priveşte schimburile academice, anul trecut un profesor marocan a predat ca profesor asociat, timp de trei luni, la Facultatea de Litere din Suceava, iar trei studenţi au fost într-un stagiu de practică de două luni la Facultatea de Ştiinţe Economice.

În acest an, primul profesor român, Cătălina Pînzariu, predă timp de trei luni la Universitatea „Hassan II”.

"Nu e nici o diferenţă faţă de studenţii din România, dar fireşte că este un impact cu un alt public. Cred că mai curând eu am simţit constrângeri, decât ei. Sunt foarte politicoşi, însă relaţiile studenţi-profesori nu sunt aşa apropiate ca în România. Există o barieră între profesori şi studenţi. Cu studenţii din România avem activităţi şi în afara şcolii. Aici mentalitatea este alta", a sintetizat universitarul sucevean primul impact cu noii săi studenţi.