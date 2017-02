Incident groaznic

Incident de groază luni dimineaţă, în faţa unui bloc de pe strada Samuil Isopescu din municipiul Suceava. O bătrână de 79 de ani a fost sfâşiată de un câine, chiar în faţa blocului acesteia. Femeia a ieşit după o găleată şi a fost încolţită în faţa balconului apartamentului său de la parter. Atacul a fost deosebit de violent, câinele smulgându-i efectiv femeii muşchii de la o mână şi o parte din urechea stângă. Ea a fost preluată de o ambulanţă care a transportat-o la spital, în stare gravă.

Femeia a fost atacată în momentul în care a mers în faţa balconului

Maria Murgu, în vârstă de 79 de ani, locuieşte la parterul unui bloc de pe strada Samuil Isopescu. Femeia iubeşte animalele şi vecinii spun că avea grijă de câţiva căţei, care se aciuaseră pe lângă bloc. Sâmbătă făcuse curăţenie în jurul blocului şi adunase gunoiul într-o găleată, pe care o lăsase în faţa balconului. Când a ieşit ieri dimineaţă afară să ia găleata cu gunoi, de sub balconul care are un spaţiu dedesubt a ieşit la un moment dat un câine care a sărit asupra ei.

Femeia abia a apucat să-şi dea seama că era vorba de o căţea, care fătase acolo în noaptea precedentă şi îşi alăpta puii. Atacul a fost de o violenţă ieşită din comun, iar după ce a trântit-o pe bătrână la pământ, câinele a muşcat-o de mai multe ori, sfâşiindu-i muşchii de la o mână. Câinele fioros nu s-a oprit aici, atacul a continuat, rupându-i femeii şi urechea stângă. Plină de sânge, aceasta abia a reuşit să scape din gura animalului şi să se retragă în casă, de unde a sunat de urgenţă la ambulanţă.

De pe patul de spital femeia a avut puterea să ne povestească: ”Din păcate le mai dau şi eu de mâncare acestor câini. Eu nu am ştiut însă că sub balcon era o căţea care are pui, cred că de astă-noapte sau de ieri (n.r. - duminică). Eu m-am dus după găleata cu gunoiul pe care l-am strâns sâmbătă şi ea o fi crezut că îi iau puii, nu ştiu. S-a întâmplat chiar acolo, lângă balcon.”

În starea în care se afla, femeia a apucat să-şi sune fiica şi să-i spună ce i se întâmplase. Aceasta a ajuns întru-un suflet la spital, unde ne-a povestit: ”Avea grijă de trei câini maidanezi de ani de zile, dar nu de câinele care a muşcat-o. Mi-a spus la telefon că era o căţea care fătase şi a atacat-o. Sunt câţiva căţei care stau de ani de zile şi nu sunt agresivi. Probabil că s-au aciuat în ultima perioadă câini străini, căţelele în călduri, probabil au fătat şi au atacat primul om străin. Probabil că a pus-o la pământ de i-a rupt şi lobul urechii.”

Femeia a avut nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale de urgenţă

Femeia a ajuns în stare gravă la spital, pierzând mult sânge în urma rănilor suferite. Aici medicii au preluat-o de urgenţă pentru a o salva, pacienta având nevoie de intervenţii chirurgicale şi pansarea rănilor. Atacul canin a fost unul de o gravitate fără precedent, bucăţi din musculatura femeii fiind pur şi simplu smulse.

Şeful Unităţii de Primire Urgenţe de la Spitalul Judeţean Suceava, medicul Liviu Cârlan, ne-a declarat: ”Pacienta a ajuns la UPU în stare de conştienţă, dar cu multiple plăgi muşcate de animal, în urma unei agresiuni canine. Cea mai importantă leziune este la nivelul antebraţului drept, cu afectarea pe aproximativ 30% din suprafaţa antebraţului drept. Cel mai probabil va fi nevoie de o intervenţie de chirurgie plastică, cu o plastie de piele din altă regiune. Există şi alte plăgi muşcate multiple la nivelul antebraţului stâng şi o plagă muşcată la nivelul urechii stângi, în regiunea inferioară.”

Medicii spun că o asemenea agresiune cu o aşa lipsă de parte musculară de pe antebraţ nu au mai întâlnit. Femeia a rămas în îngrijirea acestora, urmând a fi internată în secţia de chirurgie plastică şi reparatorie.

Locuitorii din cartier se plâng că în zonă sunt adevărate haite de câini

La blocul unde a avut loc agresiunea a fost găsit locul de sub balconul femeii în care se aciuase căţeaua care îşi proteja puii proaspăt fătaţi. Oamenii care locuiesc pe strada Samuil Isopescu se plâng că în zonă au fost semnalaţi foarte mulţi câini şi nimeni nu ia nici o măsură. Una dintre femeile din blocul respectiv, speriată de ce i s-a întâmplat vecinei sale, ne-a spus: ”Am văzut că sunt urme de sânge şi exact la vecina mea mă gândeam. Avea aici nişte câini de care mai avea grijă, dar nu ştiu dacă a fost unul dintre câinii ăştia. Ieri, când am ieşit din bloc, a fost prima dată când au început să fie agresivi şi cu mine şi lătrau. Cred că cineva i-a bătut sau i-a fugărit, de erau în starea aia de panică.”

Alţi locatari spun că nimeni nu ia nici o măsură împotriva acestor câini, iar ei nu se simt în siguranţă. O trecătoare ne-a relatat: ”Foarte mulţi câini vagabonzi sunt, să veniţi seara să vedeţi ce e. Cel puţin la mine acolo, la L3, am un părcuşor în faţa blocului, noaptea e o hârâială de nu poţi dormi. Ce să mai vorbim de ieşit noaptea din casă, nu ieşim noaptea deloc. Venea fata seara de la serviciu, la ora 21.00, şi trebuia să-i ieşim înainte.”

Căţeaua agresivă a fost prinsă şi dusă cu tot cu pui în adăpostul de câini

Ieri la prânz, o echipă de hingheri au reuşit să prindă căţeaua şi să o transporte, împreună cu cei opt pui ai ei, în adăpostul de câini din lunca Sucevei. Cei de la primărie au constatat că animalul intrase sub balconul femeii şi fătase acolo, după ce a găsit cel puţin un loc prin care a putut pătrunde acolo. Reprezentantul Asociaţiei de locatari numărul 26, Nicolae Maier, spune că a trimis nenumărate adrese către Primăria Suceava, în care a semnalat prezenţa câinilor vagabonzi în zonă, fără a primi însă nici un rezultat.

”Noi avem obligaţia să anunţăm, să facem oficial în scris la compartimentul de la primărie care se ocupă cu treaba asta. Eu am treabă doar cu blocul şi un metru pe lângă bloc, restul spaţiului e al primăriei. Am făcut sesizări la primărie şi nu am primit nici un răspuns. Am făcut sesizări şi în cadrul şedinţelor pe care le face primarul cu asociaţiile de proprietari din când în când. Aşa că să-şi facă treaba fiecare”, a declarat Maier.

Câinele care a muşcat-o pe femeia în vârstă de 79 de ani se instalase în perimetrul blocului, care, conform spuselor şefului de asociaţie, ar aparţine acestei asociaţii de proprietari. Chiar dacă doar primăria dispune de serviciu de ecarisaj, simpla sesizare a administraţiei locale nu poate duce întotdeauna la rezolvarea unei asemenea probleme. Este nevoie, de cele mai multe ori, şi de implicarea directă a şefilor de asociaţie, care trebuie să găsească şi ei moduri de soluţionare a acestor probleme, care din păcate uneori devin grave. În cazul unei informări primite din partea spitalului judeţean cu privire la acest incident grav, poliţiştii pot deschide un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin.

Ne cerem scuze pentru imaginile care pot afecta emoţional cititorii, însă considerăm că acestea trebuie să devină un important semnal de alarmă pentru ca această problemă a câinilor comunitari să nu mai fie tolerată.