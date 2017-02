Cu repetiţie

Un nou scandal în domeniul procesării laptelui a izbucnit în judeţul Suceava, de această dată la Bălăceana. O unitate de procesare deschisă în localitate a acumulat datorii mari, inclusiv faţă de angajaţi. Persoanele care au gestionat această afacere, Benone Silivaş şi Alina Paşparuga, sunt, deloc întâmplător, aceleaşi care au fost reclamate şi în anii precedenţi. Și atunci, ca şi acum, scenariul a fost acelaşi: afacerea a mers relativ bine câteva luni de zile, după care furnizorii de lapte sau angajaţii au început să nu-şi mai primească banii la timp. O perioadă au primit garanţii că situaţia se va rezolva, spunându-li-se că trebuie să aibă un pic de răbdare, după care, când s-au adunat deja datorii foarte mari, cei doi au tras obloanele şi au plecat.

Au produs iaurt Zoria, care era livrat la Vaslui

Șapte angajaţi ai societăţii Alpina Blue Cheese, care au lucrat la unitatea de procesare din Bălăceana, au depus săptămâna trecută reclamaţii la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava. Oamenii nu şi-au mai primit salariile de două-trei luni de zile şi, după ce au început să-şi ceară tot mai insistent drepturile, au fost anunţaţi recent că activitatea unităţii se suspendă. Administratorul din acte este Alina Paşparuga, însă toate persoanele care au avut de a face cu societatea în ultimele luni confirmă că cel care era cunoscut ca şeful cel mare este omul de afaceri Benone Silivaş.

Unul dintre angajaţii care au depus reclamaţie la ITM Suceava, Constantin Moroşan, ne-a relatat că a lucrat la unitatea de procesare din Bălăceana în jur de şapte luni de zile. Au produs diferite sortimente de iaurt, comercializate sub denumirea Zoria. Marfa era livrată în cea mai mare parte la Vaslui.

Foarte multe nereguli reclamate

Neachitarea salariilor este doar cea mai mare dintre probleme, a declarat bărbatul.

„Deşi am lucrat şapte luni la ei nu am semnat nici un stat de plată, la început ne-au dat banii în plic, apoi nu ne-au mai dat nimic. Suntem şapte oameni care avem de primit fiecare peste 5.000 de lei. Am avut contracte de muncă de doar patru ore, însă în realitate am avut zile de lucru şi câte 20 de ore. Pur şi simplu am fost exploataţi, ni se spunea să tragem tare pentru că vom lua bani tot mai mulţi. Am explicat în scris celor de la ITM toată abuzurile care s-au făcut faţă de noi şi sperăm ca autorităţile să facă ceva cât mai repede”, a relatat Constantin Moroşan.

Victimizare, în loc de bani

Săptămâna trecută, angajaţii au avut o ultimă întâlnire directă cu Benone Silivaş:

„Am reuşit să îl găsim, iar faţă în faţă a început să se victimizeze. Că are datorii mari, că îşi va pierde casa, şi că noi ar trebui să fim mulţumiţi că avem unde sta”, s-a plâns bărbatul.

Angajaţii speră acum ca cei de la ITM să-şi facă treaba cât mai repede şi să fie sesizate şi alte autorităţi, inclusiv Poliţia, pentru o anchetă penală.

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, primarul din Bălăceana, Nichita Babor, a confirmat că localnicii i-au sesizat şi lui faptul că nu îşi mai primesc banii:

„Am încercat de două săptămâni să port o discuţie cu domnul Benone Silivaş, dar nu am reuşit, la telefon nu răspunde, iar la sediu nu mai este de găsit”, a declarat primarul.

Scandalurile mari din trecut

După cum am amintit, noile acuzaţii împotriva lui Benone Silivaş şi a Alinei Paşparuga sunt întărite de cazuri recente, trase la indigo. În 2015, de exemplu, circa 6.000 de crescători de vaci din comunele sucevene erau nemulţumiţi pentru că nu-şi primiseră de mai multe luni de zile banii pe laptele livrat firmei Eurolactis SRL Vadu Moldovei, cum era înregistrată atunci afacerea celor doi. La acea vreme, justificarea Alinei Paşparuga era legată de datorii pe care firma le-ar avea de recuperat la rândul ei de la o altă firmă, în urma unei sentinţe judecătoreşti. Un pretext numai bun ca oamenii să fie amânaţi, în aşteptarea câştigării procesului.

Tot în 2015, la Berchişeşti, localnici disperaţi că nu-şi mai primesc banii pentru munca lor au blocat o maşină a firmei.

O parte din cei care şi-au cerut insistent banii, recurgând inclusiv la ameninţări şi la blocarea maşinilor de lapte, au reuşit să primească ce li se cuvenea.

Și în 2016, în februarie, mai mulţi crescători mari de bovine din localităţile Muşeniţa, Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi şi Straja aveau de recuperat sume foarte mari, de zeci de mii de lei fiecare, de la firma Alpina Blue CheeseSRL Vadu Moldovei. În loc de bani, crescătorii s-au trezit ameninţaţi că vor fi daţi în judecată pentru că nu au respectat contractele semnate.

„Nu am nimic de declarat presei în acest caz”

Reporterii Monitorului de Suceava au încercat şi ieri să aibă o discuţie cu un reprezentant al firmei. Administratorul Alina Paşparuga, care a răspuns la telefon, nu a dorit să ofere nici un răspuns pentru oamenii nemulţumiţi:

„Nu am nimic de declarat presei în acest caz”, ne-a transmis aceasta.