Sprijin

Avantajele unei diplome obţinute în străinătate, în cadrul unor universităţi puternice, sunt mari, însă şi efortul celor implicaţi trebuie să fie pe măsură.

Decizia de a studia peste hotare nu este niciodată uşoară şi vine la pachet cu o mulţime de întrebări şi incertitudini atât pentru elevi, cât şi pentru părinţii acestora.

Pentru ca viitorii studenţi să ia cea mai bună decizie în această direcţie, un tânăr sucevean vine în sprijinul acestora, oferindu-le consiliere în ceea ce priveşte oportunităţile de studiu, muncă şi locuit din Danemarca, facilitându-le accesul studenţilor români în universităţi de acolo.

Andrei Grigoriciuc a absolvit la începutul acestui an Facultatea de Marketing şi Management din cadrul Internaţional Bussiness Academy din Danemarca, urmând să-şi continue studiile de masterat la University of Southern Denmark.

Acesta vrea să întindă o mână de ajutor elevilor din România interesaţi de admiterea la universităţi din Danemarca, oferindu-le acestora sprijin în toate etapele necesare, de la întocmirea dosarului de admitere, actele necesare, costuri, până la sprijin în găsirea unei locuinţe, a unui job part-time pe durata studiilor, etc.

Le împărtăşeşte din experienţa proprie care sunt paşii corecţi şi care sunt cele mai bune strategii pentru ca perioada de adaptare să fie trecută cu uşurinţă.

„După mult studiu de piaţă, parteneriate încheiate, la începutul anului am înfiinţat Nordic Education Agency. Agenţia noastră recrutează studenţi din România care vor să-şi continue studiile în Danemarca şi le oferim acestora, în mod gratuit, sprijinul de care au nevoie. Înainte de a porni la drum am luat contact cu universităţi de acolo, am discutat cu coordonatorii internaţionali din cadrul universităţilor şi am aflat cu ce problemele se confruntă studenţii străini după ce ajung aici. Mulţi nu sunt suficient de bine informaţi, mulţi întâmpină probleme cu banii. Prin Nordic Education Agency vrem să venim în întâmpinarea elevilor cu informaţii necesare, dar şi sprijin concret”, a menţionat Andrei Grigorociuc.

Acesta a menţionat că agenţia sa are în prezent parteneriate cu universităţi din Danemarca, pentru viitor intenţionând să intermedieze şi programe din alte ţări nordice.

Pentru a-şi promova serviciile, în luna februarie, ajutat de alţi doi voluntari, Andrei a ţinut prezentări în licee din Braşov, Bucureşti, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj, Suceava, Rădăuţi, Botoşani pentru a lua contact direct cu viitorii absolvenţi.

Studii gratuite şi job part-time plătit de angajator, dar şi de stat

După ce elevul este informat cu privire la programele şi domeniile din Danemarca şi hotărăşte să-şi încerce norocul, acesta este ajutat, într-o primă fază, cu întocmirea dosarului de admitere (scrisoare de intenţie, atestat de limba engleză, fişa matricolă şi scrisoare de recomandare).

Andrei Grigoriciuc explică faptul că „în Danemarca poţi aplica la maxim trei programe de studiu, indiferent de la câte universităţi provin acestea. Admiterea în Danemarca se face în sistem ierarhic. Acest lucru înseamnă că în primul rând eşti evaluat pentru programul cu prioritatea unu, iar doar dacă nu eşti admis vei fi evaluat pentru programul cu prioritatea doi şi tot aşa. Până la data de 15 martie, tot dosarul trebuie să fie trimis, încărcat pe o platformă online”.

Taxele de şcolarizare sunt zero, la fel şi înscrierea sau înmatricularea. În schimb, menţionează Andrei, universităţile nu au cămine, astfel că studenţii trebuie să-şi rezolve singuri această problemă.

„Îi ajutăm cu cazarea. Încercăm să grupăm câte doi studenţi într-un apartament pentru a avea costuri cât mai mici. Chiria în Danemarca ajunge la circa 400 – 700 de euro, desigur diferă în funcţie de oraş, însă încercăm să înjumătăţim aceste costuri”, spune Andrei.

Totodată, este important de ştiut că studenţii pot beneficia de sprijin financiar de la guvernul danez, sprijin de circa 6.000 de coroane (800-850 de euro lunar), dacă aceştia lucrează minim 10 ore pe săptămână.

„Avem discuţii cu agenţii care recrutează studenţi şi care le propun ore de muncă pentru a beneficia de această subvenţie. În plus, studenţii primesc bani şi de la angajator, minim 14 euro/oră”, arată Andrei.

Acesta recomandă fiecărui student să aibă în buzunar o sumă de 1.600 - 2.000 Euro înainte de plecarea în Danemarca. Pe lângă chirie, agenţiile sau proprietarii de apartamente mai cer un depozit/garanţie pentru apartament.

În prezent în Danemarca studiază circa 2.500 de români, cei mai mulţi optând pentru domeniile Marketing, Finanţe, Design, Web Development, Arhitectură.

Cei care sunt interesaţi de serviciile Nordic Educaţion Agency pot trimite un email la nored.application@gmail.comsau tel. 0040-745.339.003.