Infractori recidivişti

O tânără în vârstă de 22 de ani şi un bărbat de 60 de ani, care au făcut echipă la comiterea mai multor furturi, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Cristina Elena Gherman, tânăra de doar 22 de ani, din Șcheia, este principalul inculpat din dosar, ea fiind pusă sub acuzare pentru două furturi efective şi o tentativă de furt. Deşi are doar 22 de ani, Cristina Elena Gherman are multiple antecedente penale, pentru fapte comise încă de când era minoră. Și Radu Rostaş, în vârstă de 60 de ani, tot din Șcheia, are şi el antecedente penale, însă în cazurile de acum a avut rolul de complice al tinerei.

Cei doi au fost prinşi la finele lunii ianuarie, după o anchetă a judiciariştilor de la Biroul de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Suceava.

O primă faptă este din 16 ianuarie, când Elena Gherman, sprijinită de Rostaş, care a supravegheat perimetrul infracţional, a pătruns într-un apartament din municipiul Suceava, unde a fost surprinsă de proprietar şi a fugit fără a apuca să ia ceva.

A doua zi, pe 17 ianuarie, dintr-o altă locuinţă din Suceava, Cristina Elena Gherman a sustras suma de 450 de lei. Ca mod de operare, cei doi au pătruns în locuinţa unei bătrâne, iar Rostaş i-a cerut proprietarei, o femeie vârstnică, o cană de apă. Scopul a fost de distragere a atenţiei, timp în care tânăra a acţionat şi a furat suma de bani amintită dintr-o poşetă.

Un alt caz care a putut fi probat este din data de 28 ianuarie. Procurorii au arătat că inculpata Cristina Elena Gherman a furat un telefon mobil dintr-o altă locuinţă, în timp ce Rostaş stătea afară, de „şase”. Bărbatul a observat că proprietarul revine acasă, iar ambii au fugit. După puţin timp, poliţiştii l-au prins pe Radu Rostaş în zona Pieţei Mari din municipiul Suceava, unde voia să vândă telefonul.

Având în vedere natura şi gravitatea faptelor săvârşite de inculpaţi, precum şi circumstanţele personale ale acestora, cei doi fiind recidivişti şi cercetaţi pentru fapte similare, comise prin folosirea aceluiaşi mod de operare, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au solicitat şi obţinut arestarea preventivă a ambilor.

Pe 31 ianuarie, Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă a celor doi pe o perioadă de 30 de zile.

Ambii au fost trimişi în judecată din stare de arest preventiv.