Vântoasa pornită vineri dimineaţă a făcut victime şi a creat mari probleme în municipiul Suceava. Rafalele de vânt au luat pe sus acoperişul unui bloc şi au smuls copaci din rădăcină, care s-au prăbuşit peste maşini. Mai multe acoperişuri din oraş au fost avariate în urma rafalelor puternice, fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru asigurarea lor. Meteorologii au emis o avertizare meteo de cod galben de vânt pentru vineri dimineaţă, între orele 08.00-11.00, fiind anunţate intensificări locale ale vântului care au atins şi depăşit la rafală 55...60 km/h, izolat 70 km/h, iar pe creste munţilor, 80...90 km/h.

Copac din Parcul Central, căzut peste o maşină din trafic

Doi răniţi au ajuns la spital după ce o maşină care circula pe bulevardul Ana Ipătescu din Suceava a fost strivită de un arbore, care s-a prăbuşit din Parcul Central în stradă. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 08.30, când un autoturism marca VW Passat, în care se aflau trei persoane din comuna Dumbrăveni, având sensul de deplasare dinspre centrul oraşului spre biblioteca centrală, a fost lovit de arborele prăbuşit. În urma impactului, crengile copacului au strivit cupola autoturismului şi au pătruns prin parbriz, lovindu-i pe cei doi ocupanţi ai locurilor din faţă. O femeie de 69 de ani şi fiul acesteia au fost răniţi în urma incidentului, fiind transportaţi cu ambulanţele SMURD la Spitalul Judeţean.

Un trecător a văzut ceea ce s-a întâmplat şi ne-a povestit:”Eu mergeam pe trotuarul de pe partea cealaltă a străzii şi am auzit o bubuitură. Am crezut că e un accident. Când mă uit, o maşină cu un pom în cap. Când a ieşit din maşină femeia era lovită la cap, cu un pic de sânge, iar bărbatul de la volan avea şi el răni în partea cealaltă a capului. E vina primăriei, ei trebuiau să verifice copacii. E putred şi trebuia verificat, că se poate întâmpla chiar pe aleea din parc.”

Traficul rutier a fost blocat temporar pe două benzi de circulaţie, până la sosirea pompierilor, care au degajat strada de ramurile căzute, trunchiul arborelui fiind apoi tăiat cu drujba.

Cei doi răniţi, mamă şi fiu, au ajuns la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Suceava.

”Ce să văd, dacă era un câine îl vedeam, dar a venit copacul peste maşină, ce să mai văd? A intrat prin plafon, a spart plafonul, şi prin parbriz şi a căzut peste noi”, ne-a relatat Mihai Grădinaru, bărbatul în vârstă de 34 de ani aflat la volan.

Ecaterina Grădinaru, mama şoferului, crede că a trecut printr-o mare cumpănă:”Noi mergeam la tribunal, că aveam o problemă, şi mai era un vecin de al meu, pasager în spate. Şi deodată m-am trezit cu copacul peste cap, aşa aici la mine, băiatul striga <Văleu, văleu>, că avea şi el o creangă mai mare. Eu am dat cu mâna şi m-am zgâriat aici pe mâini, de la sticla parbrizului. Am văzut moartea cu ochii, dacă vreţi să mă credeţi. Vai de mine, aşa ceva... Dacă mergeam un pic mai încet cred că pica (pe maşină – n.r.) copacul cel mare şi gros. Dar a venit doar o creangă mai mică, care a căzut pe cabină.”

La spital cele două victime au fost evaluate de medici şi li s-au făcut investigaţii medicale de specialitate.

”La UPU au fost aduşi doi pacienţi, victime ale unui traumatism prin lovire cu un corp dur, un copac, rupt probabil din cauza unei intensităţi de vânt crescute. Actualmente pacienţii sunt stabili hemodinamic şi respirator, urmează a fi efectuate investigaţii imagistice de computer tomograf”, a relatat medicul Liviu Cârlan.

Acoperiş smuls de pe un bloc, pe strada Alexandru cel Bun

În urma vântului în rafale, un prim incident s-a produs înaintea orei 08.00, pe strada Alexandru cel Bun din municipiu. Acoperişul de tablă de deasupra scării unui bloc cu patru etaje a fost smuls pur şi simplu de vântul puternic şi s-a prăbuşit de la 15 metri înălţime, pe spaţiul verde dintre blocuri.

O locatară din zonă ne-a povestit: ”Bătea vântul puternic, foarte puternic, şi dintr-o dată am auzit hodoronc-tronc. M-am uitat pe geam şi tabla plutea în aer, nu a căzut brusc. A planat şi după aia a căzut la pământ”.

Un alt locatar a povestit: ”S-a auzit zgomot mare. Nu m-am speriat, dar m-am uitat pe geam şi nu am văzut ce se întâmplase. Când am coborât în faţa blocului am văzut ce era. Vântul a bătut foarte tare şi a bubuit de vreo 3-4 ori, până s-a rupt de acolo, de sus, acoperişul”.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar la faţa locului au ajuns echipajele de descarcerare ale pompierilor şi cei de la Serviciul de Protecţie Civilă al primăriei municipiului. Echipajele au acţionat pentru demontarea întregului acoperiş din tablă, căzut compact pe spaţiul verde şi îndepărtarea acestuia pe bucăţi.

Remorca unui camion, răsturnată de vânt pe E85

În timpul vijeliei, o rafală de vânt a răsturnat remorca unui camion care circula pe E 85, la ieşirea din municipiul Suceava spre Fălticeni. Accidentul s-a produs dimineaţă, în dreptul intersecţiei E 85 cu şantierul şoselei de centură, iar vehiculul greu a rămas de-a latul carosabilului, cu remorca răsturnată. Remorca era acoperită cu prelată şi nu avea încărcătură. La faţa locului s-au deplasat pompierii de la Detaşamentul Suceava, care, cu ajutorul unor chingi, au reuşit să ridice vehiculul greu în jurul orei 10.00.

Arbori smulşi din rădăcini şi acoperişuri decopertate

Incidentele create de vântul puternic au continuat întreaga dimineaţă, fiind afectate maşini parcate, acoperişuri şi faţade ale clădirilor.

Un copac a fost smuls din rădăcini şi s-a prăbuşit peste o maşină parcată pe strada Oituz din oraş. Copacul a distrus cupola autoturismului Opel, iar pompierii au acţionat cu drujbe pentru îndepărtarea acestuia.

Câteva acoperişuri au fost afectate de vântoasa pornită ca din senin, la primele ore ale dimineţii. Vântul puternic a afectat o clădire din zona Gării Burdujeni, acoperişul unei magazii fiind smuls parţial. Bucăţile de tablă aruncate pe calea ferată au fost îndepărtate de lucrătorii de la Gara Burdujeni.

În acelaşi timp, acoperişul fostului Centru de Proiectări de pe bulevardul 1 Mai a fost decopertat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi, din cauza rafalelor de vânt. Pompierii sosiţi la faţa locului au reuşit să facă o legătură provizorie a bucăţii de acoperiş de ancorele antenei GSM din vârful clădirii, împiedicând astfel prăbuşirea tablei în stradă.

Intervenţiile angajaţilor ISU şi ale celor de la Serviciul de Protecţie Civilă s-au ţinut lanţ în timpul dimineţii, când toate forţele au fost folosite la aceste intervenţii în urma pagubelor produse de vânt. Gheorghe Cusiac, şeful Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Suceava, ne-a relatat în teren: ”Din cauza vântului apărut din senin sunt foarte multe intervenţii, copaci căzuţi, acoperişuri, bucăţi desprinse de pe faţadele blocurilor. Dintr-o dată, ca din senin, a apărut un vânt foarte puternic şi intervenţiile sunt multiple.”