Infracţional

Un bărbat de 27 de ani din comuna Horodnic de Sus este acuzat că a luat-o cu forţa pe fosta sa prietenă, o tânără de 20 de ani, din localitate, şi a sechestrat-o o perioadă de timp în autoturismul său.

Totul a început miercuri noapte, în jurul orei 00.15, în comuna Horodnic de Sus. Fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, Orest Ț., de 27 de ani, din localitate, s-a pornit la volanul autoturismului său spre o adresă din sat, unde auzise că se află fosta sa prietenă, o tânără de 20 de ani. Ajuns la locuinţa verişoarei acesteia, bărbatul a intrat în curte şi a bătut cu o lopată în uşa locuinţei, chemând-o afară pe fată. În momentul în care tânăra a ieşit în faţa uşii, individul a luat-o cu forţa şi a băgat-o în maşină, după care a demarat. Fiind anunţată de cele întâmplate, mama fetei a sunat la 112, în jurul orei 01.00, anunţând poliţia despre ce se întâmplase. Un echipaj de poliţie a plecat în căutarea autoturismului Audi A4, cu semnalmentele indicate, acesta fiind găsit în urma patrulărilor pe drumul comunal Hardic, la circa 5 kilometri distanţă de locul de unde o luase pe tânără. În autoturism se afla la volan bărbatul de 27 de ani, iar în dreapta lui tânăra care fusese luată cu forţa. La sosirea echipajului bărbatul, care mirosea a alcool, a fugit, fiind prins în scurt timp şi imobilizat de poliţişti. El a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde a refuzat să sufle în aparatul etilotest, dar i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Tânăra de 20 de ani a fost şi ea transportată la spital, unde a fost diagnosticată cu o echimoză uşoară, fără ca medicul de gardă să se pronunţe asupra numărului de zile de îngrijiri medicale. În urma probelor adunate, împotriva lui Orest Ț. a fost dispusă reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Suceava, iar în urma propunerii procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, bărbatul va fi cercetat în continuare în stare de libertate.