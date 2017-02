Demersuri

Liderul ALDE Suceava, Alexandru Băişanu, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că a iniţiat trei proiecte de lege pentru îmbunătăţirea activităţii unor instituţii. Alexandru Băişanu a arătat că în perioada următoare va depune şi alte iniţiative prin care îşi doreşte să se asigure un mediu de afaceri corect. El a arătat că un prim proiect de lege iniţiat în urma discuţiilor cu specialişti este cel prin care propune organizarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Liderul ALDE a subliniat că în momentul de faţă această instituţie nu are o lege care să-i reglementeze activitatea. O altă iniţiativă legislativă depusă de Alexandru Băişanu este cea pentru transferul Arhivelor Naţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în cea a Parlamentului. „În momentul de faţă toate arhivele sunt sub administrarea Ministerului Afacerilor de Interne. Consider că un control parlamentar, dar şi o implicare a Parlamentului, va contribui la o îmbunătăţire a activităţii Arhivelor Naţionale”, a declarat deputatul ALDE Suceava.

În acelaşi timp, Alexandru Băişanu a spus că a iniţiat un proiect de lege prin care un viceprimar care este propus să fie înlocuit din funcţie, sau un consilier care va fi propus pentru a ocupa postul de viceprimar să poată vota şi el. Asta în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale actuale, viceprimarul sau consilierul local aflat în situaţiile menţionate anterior trebuie să se abţină de la vot. Alexandru Băişanu consideră că din punctul său de vedere nu ar exista motive pentru care un ales local nu ar putea să voteze în aceste situaţii, cu atât mai mult cu cât şi la alegerile locale sau parlamentare, cei care candidează votează cu ei.

Pe de altă parte, liderul ALDE Suceava a declarat că în prezent lucrează şi la un proiect pentru legea prevenţiei, el asigurându-i pe oamenii de afaceri că în perioada următoare această iniţiativă va fi aprobată.

„Nu este normal ca autorităţile statului să fie pregătite doar să taie chitanţe. Amenda va putea fi aplicată doar dacă persoana respectivă nu a aplicat măsurile dispuse la un control în urma căruia i s-a explicat unde a greşit şi ce trebuie să întreprindă”, a spus Băişanu. El a făcut referire şi la firmele care au capital străin, considerând că şi acestea trebuie să contribuie la bugetul de stat la fel ca societăţile care au capital românesc. „Cine face afaceri pe teritoriul României trebuie să plătească la fel şi nu arbitrar”, a declarat liderul ALDE Suceava, care a adăugat că din punctul său de vedere nu este normală actuala situaţie, firmele româneşti contribuind mai mult la buget, în timp ce cele care au capital străin reuşesc o „optimizare fiscală” pentru diminuarea profitului.

Nu în ultimul rând, Băişanu a spus că un alt proiect de lege pe care îl pregăteşte este unul cu privire la răspunderea magistraţilor. El a precizat „judecătorii sunt oameni de toată cinstea, dar există şi oameni care greşesc şi dacă e răspunderea lor, trebuie să-şi asume”, adăugând că şi magistraţii trebuie să fie traşi la răspundere atunci când greşesc, aşa cum se întâmplă şi cu alte categorii profesionale.