Sprijin

Senatorul ALDE Suceava, Ilie Niţă, a anunţat ieri că va susţine personal proiectul pentru construcţia unei Săli Polivalente în municipiul reşedinţă de judeţ. Preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare regională din Senat, Ilie Niţă a spus că un alt proiect care va avea sprijinul său este reabilitarea Spitalului Municipal din Rădăuţi. „Îi voi sprijini pe primarii suceveni care vor propune proiecte de dezvoltare. Și fără să fac trafic de influenţă, consider că voi putea să vin în sprijinul acestora”, a declarat senatorul ALDE Suceava. Ilie Niţă consideră că are o datorie să sprijine localităţile judeţului care l-au trimis în Parlament, precizând că judeţul are nevoie de o dezvoltare armonioasă prin promovarea şi realizarea de proiecte cu fonduri atât de la bugetul de stat, cât şi de la Uniunea Europeană.

Pentru început, Niţă a spus că în calitatea sa de parlamentar va sprijini iniţiativa şi propunerea Primăriei Suceava de a construi o Sală Polivalentă, Primăria Rădăuţi pentru reabilitarea şi modernizarea spitalului municipal, dar şi proiectele pentru reabilitarea unităţilor de cult din judeţ care au nevoie de astfel de lucrări.