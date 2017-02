Suflu nou

Desemnarea unui nou reprezentant al municipalităţii sucevene în Consiliul de Administraţie de la Teatrul „Matei Vişniec” a fost discutată în şedinţa de ieri a Consiliului Local Suceava. Locul respectiv a rămas vacant după demisia lui Cornel Grosar, care a renunţat la funcţia de consilier local la finele şedinţei de CL din ianuarie.

„Sunt convins că un nou reprezentant din partea Consiliului Local poate aduce o altă dinamică în activitatea teatrală. Eu o susţin în continuare pe Angela Zarojanu. Voi ruga grupul de consilieri PNL şi PMP să susţină această propunere, fac apel şi la celelalte grupuri de consilieri să fie de acord”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Ion Lungu a spus că Angela Zarojanu are capacitatea şi experienţa de a aduce un alt dinamism în activitatea teatrală, să facă o strategie la teatru, să aducă lumea la spectacole.

„Am deplina convingere că poate să facă acest lucru. Având în vedere funcţiile pe care le-a deţinut, de subprefect, viceprimar, consilier local, are expertiza necesară. Consider că e persoana cea mai potrivită şi am rugat-o să se sacrifice pentru comunitate, pentru că activitatea de acolo este voluntară, nu are indemnizaţie”, a încheiat Lungu.

Pe de altă parte, liderul grupului de consilieri PSD, Vasile Mocanu, a susţinut că, pentru echilibrarea reprezentativităţii în deciziile privind conducerea acestei instituţii, postul respectiv ar trebui să le revină lor, candidatul lor fiind medicul urgentist Tiberius Brădăţan.

Voturile pentru cele două nominalizări au fost destul de strânse, dar balanţa a înclinat în favoarea Angelei Zarojanu, persoană implicată în numeroase acţiuni cultural-sociale, experienţa acumulată fiind un atu important.