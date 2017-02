Perioada 23 februarie – 1 martie

Târgul de Nunţi Bucovina, la Iulius Mall Suceava

Târgul de Nunţi Bucovina se va desfăşura de vineri până duminică inclusiv, în perioada 24-26 februarie, la etajul Iulius Mall Suceava. Cea de-a X-a ediţie a Târgului de Nunţi Bucovina reuneşte peste 30 de expozanţi, care vor prezenta noutăţile în domeniu şi servicii complete pentru un eveniment reuşit. Domnişoarele care visează la rochia perfectă vor găsi o ofertă bogată de modele, de unde îl vor putea alege cu siguranţă pe cel care li se potriveşte. De prinţesă, tip sirenă, clasică, simplă sau cu accesorii care ies în evidenţă, perfect cambrată, scurtă sau cu trenă, rochiile prezentate la târg vor răspunde şi celor mai pretenţioase gusturi. Propunerile vor veni din partea unor ateliere locale, însă în oferta expozanţilor se vor regăsi şi modele ale renumitelor case de modă de profil. Şi domnii care vor să aibă o ţinută impecabilă vor găsi propuneri de costume dintre cele mai variate, indiferent dacă optează pentru un look clasic, modern sau extravagant. În plus, vor avea posibilitatea de a-şi comanda costume făcute special pe mărimile lor. Dacă încă nu aţi ales verighetele care să vă reprezinte, atunci trebuie să vizitaţi Târgul de Nunţi Bucovina. Vor fi prezentate variante preţioase, cu linii perfect lucrate şi design actual. Tot aici, domnii care nu au oferit încă inelul de logodnă vor găsi modele cu ajutorul cărora să îşi cucerească iremediabil jumătatea. Târgul le oferă cuplurilor posibilitatea de a alege servicii complete. Cele mai noi tendinţe în materie de aranjamente florale, decoruri şi buchete de mireasă, coafuri şi servicii de înfrumuseţare, torturi, prăjituri, cosmetice şi accesorii, pe toate le vor găsi îndrăgostiţii la târgul din Iulius Mall. Tot aici îşi vor prezenta portofoliile companiile cu servicii foto-video, iar cei care vor amintiri instant le pot obţine gratuit, la cabina foto „Cutiuţa cu amintiri”. Vizitatorii vor avea acces şi la o varietate de propuneri de invitaţii şi mărturii speciale, elegante sau haioase. În plus, viitorii miri îşi vor putea alege locaţia ideală pentru petrecerea lor, pot închiria limuzine sau maşini de epocă, dar şi să îşi facă planurile pentru destinaţia din luna de miere, la agenţiile de turism prezente. Expozanţii vor veni în întâmpinarea celor interesaţi cu sfaturi, dar şi cu premii surpriză. În plus, agenda evenimentului este completată cu recitaluri live susţinute de Quartetul Accordo, Formaţia Aktual, Formaţia Imperial, Taraful Busuioc din Chişinău şi ale artiştilor: Alexandru Recolciuc, Iosefina Telescu şi Simona Vasilovici. Chiar de Dragobete, vizitatorii sunt invitaţi la teatru popular, oferit de Ansamblul Studenţesc „Arcanul” USV al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Târg Handmade, la Iulius Mall

De vineri până duminică, în perioada 27-29 ianuarie, cei care iubesc articolele unicat sunt aşteptaţi la o nouă întâlnire cu artizanii iscusiţi, la Iulius Mall. Coliere, cercei, brăţări, broşe şi alte podoabe realizate prin tehnici inedite, care impresionează prin unicitatea şi simplitatea lor, sunt propunerile expozanţilor pentru doamnele şi domnişoarele pasionate de bijuterii. În oferta târgului vor fi şi accesorii de păr, piese vestimentare, genţi, pălării, vaze decorative, cutii şi cufere din lemn, cosmetice naturale şi multe alte obiecte lucrate manual.

Vineri, 24 februarie

„Călătorie în templul lecturii”, la Biblioteca Bucovinei

Între orele 12.00-14.00, la Biblioteca Bucovinei, în sala de artă „Elena Greculesi” va avea loc evenimentul „Călătorie în templul lecturii”. Din programul manifestărilor: „Anotimpurile lecturii” - material pregătit de prof. Maria Căruntu, „Medalioane literare” realizate de elevii claselor a VI-a şi a VII-a, „Cărţile mele de suflet” - pledoarie pentru lectură-concurs, „Natura în poezia paşoptistă”, prezentată de bibliotecara Lăcrămioara Andrei, „Lumea cărţii în desen şi culoare” - expoziţie de lucrări plastice realizate de elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a.

Evenimentul este organizat de Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Suceava şi Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.

Sâmbătă, 25 februarie

Trupele Asemic, Breathelast şi Perseverance, în concert, în 31 Motor’s Pub

Trupele Asemic, Breathelast şi Perseverancevor concerta, începând cu ora 20.00, în 31 Motor’s Pub. La mai bine de un an de la apariţia primului material de studio, albumul "Luminescentity", după o schimbare de componenţă dar şi de stil, trupa Asemic munceşte de zor la cel de-al doilea album ce urmează a fi lansat în cursul acestui an. Muzica formaţiei este rezultatul backgroundului muzical al celor patru membri, care au activat în diferite formaţii de metal, stilul abordat fiind Instrumental Progressive Metal, cu influenţe de Jazz, Fusion şi Djent.

Asemic înseamnă Vlad Datcu - chitară, Liviu Maxim – tobe, Alexei Nichiforof – chitară bass şi Andrei Bogdan – chitară. Cei patru muzicanţi şi-au propus să viziteze Suceava în cadrul miniturneului "Transition Path Tour". Invitaţii lor sunt cei de la Breathelast şi Perseverance.

Fondată în urmă cu şapte ani, Breathelasteste o formaţie post hardcore – metal din Constanţa. Componenţii trupei lucrează în prezent la un material anunţat pentru finalul anului 2017. Sunetul promovat astăzi de grup, marcat de break-uri şi schimbări de tempo, va putea fi ascultat sâmbătă seara, începând cu ora 20.00, în 31 Motor’s Pub. Alături de ei se va afla şi Perseverance, o tânără trupă din Braşov, aflată la început de drum, dar cu planuri mari.

Curs despre „psihologia micului sportiv”

Asociaţia Pentru Psihologia Sportului (APPS) organizează cursul „Psihologia micului sportiv. Cum cresc campionii?”, adresat tuturor celor care compun tabloul performanţei la copii şi juniori, sportivilor, părinţilor acestora şi antrenorilor care lucrează cu micii sportivi. Cursul se va desfăşura la hotel Continental Suceava (Sala de conferinţe), între orele 10:00-16:00, şi va fi susţinut de psihologul sportiv Irina Anda Babău. Pentru mai multe informaţii puteţi suna la telefon 0755 291 122, e-mail: babau_irina@yahoo.com. Cursul costă 130 de lei/persoană.

Ateliere de creaţie pentru copii, la Iulius Mall

De la ora 14.00, în zona magazinelor pentru copii din Iulius Mall, prichindeii au liber la activitatea creativă preferată. Specialiştii Creativ&Deco au o nouă propunere pentru cei mici, care să le pună în valoare imaginaţia şi îndemânarea. De această dată, vor realiza plăcuţe cu numele lor, decorate cu flori, mărgele şi alte accesorii. Materialele necesare sunt asigurate de Iulius Mall, iar decoraţiunile le vor fi oferite micilor artişti.

Duminică, 26 februarie

Concertul caritabil „Din suflet, pentru suflet”

Cunoscuta şi îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca va evolua, împreună cu alţi artişti cunoscuţi şi ansambluri folclorice, în Concertul caritabil „Din suflet, pentru suflet” ce va avea loc, de la ora 16:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Acţiunea umanitară are ca scop ajutorarea familiei Belciug din satul Mihoveni, comuna Şcheia, care în urma unui incendiu a rămas recent fără agoniseala de o viaţă. Familia a cărei casă a ars are patru copii, patru fetiţe cu vârsta de 5, 7, 11 şi 12 ani, care în prezent stau la rude.

În spectacol vor evolua, pentru o cauză nobilă, artiştii Sofia Vicoveanca, Sorin Filip, Angelica Flutur, Alexandru Cozaciuc, Violeta Mihali, Ghiorghiţă Rotaru, Ilie Caraş, Mădălina Slusarec, Valentin Marocico, Gheorghiţă Ciot, Laura Haidău, Nicoleta Cojocaru, Andreea Lupu, Elisa Hechelciuc, Anda Scutelnicu, Corala mixtă „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor preot profesor Lucian Tablan Popescu, Grupul Folcloric „Dor” Moara, coordonator prof. Constantin Irimia, Ansamblul de copii şi tineri „Balada Bucovinei” Suceava, coordonatori George Sîrbu şi Oana Maria Sîrbu Botezat. Intrarea la eveniment se face pe bază de invitaţie sau bilet. Preţul unui bilet este 20 de lei şi 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. Biletele se pot achiziţiona de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrarea B, etajul I, telefon 0230 523 718. În sala de spectacol vor fi puse şi câteva urne, pentru cei care vor dori să facă donaţii pentru familia Belciug greu încercată de soartă.

Expertul educaţional Oana Moraru conferenţiază la Suceava

Organizaţia nonguvernamentală ASSED (Asociaţia Şcolară Suceveană pentru Educaţie şi Dezvoltare) organizează, cu sprijinul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), conferinţa educaţională cu tema „Şcoala de ieri, copilul de astăzi şi lumea de mâine”. Evenimentul are loc în sala de conferinţe a Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava, str. Calea Unirii, nr. 15, începând cu ora 10.00. Persoana de contact este prof. Maria Teodoreanu, tel. 0722 706 453, e-mail: teodoreanum@yahoo.com. Preţul este de 150 de lei/persoană. Se aplică reduceri pentru grupuri de părinţi, educatori şi profesori (20 de bilete bulk - reducere 25% - 112 lei biletul; 15 bilete bulk - reducere 20% - 120 de lei biletul; 10 bilete bulk - reducere 15% - 127 de lei biletul).

l Manifestare dedicată Maestrului Ion Irimescu

Primăria municipiului Fălticeni şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu” organizează manifestarea cu genericul „Ion Irimescu - 114 ani de la naştere”. Programul cuprinde, la ora 10.00, o slujbă de pomenire a Maestrului Ion Irimescu la Biserica „Sf. Voievozi” Oprişeni, ora 12.30 - deschiderea manifestării în Sala „Pictor Aurel Băeşu”, mesaje din partea instituţiilor centrale şi locale de stat cu prilejul aniversării a 114 ani de la naşterea Maestrului Ion Irimescu, alocuţiuni din partea invitaţilor, ora 13.30 - vernisajul expoziţiei „Triada - Neamţu”, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu”.

Zi de dans, la Iulius Mall

Duminică este zi cu dans, la Iulius Mall. De la ora 17.00, la parter se vor auzi ritmuri latino. Clienţii vor fi invitaţi la dans de profesioniştii Salsa Family, alături de care vor învăţa mişcările de salsa, bachata şi merengue.

Marţi, 28 februarie

Spectacolul caritabil „Şansa la viaţă”, la sala Cinema Modern

Un cadru didactic sucevean diagnosticat cu cancer de col uterin are nevoie urgent de bani pentru a ajunge la o clinică din Turcia, unde trebuie să urmeze un tratament costisitor. În acest sens, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Asociaţia de părinţi şi absolvenţi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi Primăria Suceava organizează, de la ora 18:30, la Centrul Cultural „Bucovina” - sala Cinema Modern, spectacolul caritabil „Şansa la viaţă”. Preţul unui bilet este 20 de lei. Teatrul studenţesc Fabulinus revine cu piesa „Harap Alb”

Teatrul Fabulinus, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava (USV) invită sucevenii la spectacolul „Harap Alb”, după Ion Creangă, în regia lui Ioan Creţescu.

Evenimentul va avea loc marţi, 28 februarie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt". Preţul unui bilet este de 5 lei pentru studenţi şi elevi şi 10 lei pentru publicul larg. Biletele se pot achiziţiona online, pe www.ccs-sv.ro/www.biletesuceava.ro, sau de la Observatorul Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-12:00.

Informaţii suplimentare la 0752 092 606.