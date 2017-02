Minerit

Compania britanică Vast Resources a anunţat că la finalul anului trecut a înregistrat producţii record de cupru şi zinc extrase din mina de la Mănăila, din comuna Iacobeni. Preşedintele şi directorul executiv al Vast Resources România, Andrew Prelea, a declarat că această companie a avut recorduri importante în perioada octombrie-decembrie 2016, în ceea ce priveşte atât cantităţile de cupru şi zinc extrase, cât şi optimizarea costurilor.

El a explicat că în ultimele trei luni ale anului trecut compania a reuşit să sporească producţia concentratului de cupru cu 44% şi cea a concentratului de zinc cu 371%, în comparaţie cu acelaşi interval din 2015. Mai mult, costurile de producţie au fost şi ele reduse cu 40%, ajungând la suma de 901 dolari/tonă, de la peste 1,500 dolari/tonă în aceeaşi perioadă din 2015.

„Vast Resources a investit pe tot parcursul anului 2016 în modernizarea şi eficientizarea operaţiunilor de la mina din Mănăila şi rezultatele nu au întârziat să apară. Cu toate că am întâmpinat şi multe obstacole, precum condiţii de vreme extremă, am încheiat cu succes ultimul trimestru al anului trecut, ceea ce ne-a motivat să continuăm investiţiile şi în 2017,” a declarat Andrew Prelea. El a subliniat că printre obiectivele principale ale companiei pentru România în acest an sunt continuarea procesului de modernizare şi extinderea minei de polimetalice de la Mănăila, dar şi începerea lucrărilor în mina din Băiţa Plai, respectiv demararea programului de ecologizare a iazurilor de decantare din Fâneaţa, din judeţul Bihor.

Andrew Prelea a adăugat că Vast Resources a anunţat, deja, că va investi cea mai mare parte din cele opt milioane de dolari obţinute prin vânzarea unor active din Zimbabwe, în proiectele sale din România.

De precizat că la începutul lunii iulie 2015, compania internaţională de resurse şi dezvoltare Vast Resources PLC, listată la Bursa de Mărfuri AIM din Londra, a preluat de la chinezii de la Sinarom Mining Group SRL pachetul majoritar al acestei platforme miniere din judeţul Suceava, respectiv mina de la Mănăila şi Uzina de Prelucrare de la Iacobeni

Vast Resources utilizează cele mai noi tehnologii de explorare

Andrew Prelea a mai declarat că pentru Vast Resources, veşti bune vin şi din judeţul Bihor, acolo unde compania a încheiat în luna noiembrie programul de forare pentru explorarea iazurilor de decantare de la Fâneaţa. „În 2016 am înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte sub-licenţierea minei din Băiţa Plai şi sperăm că vom rezolva acest aspect în prima jumătate a anului 2017. Această licenţă ne-ar permite să punem în funcţiune o altă mină în România, ceea ce înseamnă creşterea locurilor de muncă în aceste zone monoindustriale şi, bineînţeles, investiţii importante” a mai declarat Andrew Prelea.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârşitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe şi Africa de Sud. În completarea activităţii din Africa, în mai 2013, Vast Resources şi-a îndreptat atenţia către România, în vederea dezvoltării strategiei de business.

Directorul Vast Resources a explicat că această companie utilizează cea mai nouă tehnologie de explorare, cum ar fi software-ul de gestionare a datelor spaţiale, vizualizare 3D, noile tehnici de modelare geofizice, geochimie şi elemente de managementul riscului, care au scopul de a susţine proiectele în procesul de dezvoltare pe termen lung. Andrew Prelea a ţinut să precizeze că, astfel, Vast Resources a făcut cu uşurinţă tranziţia de la o simplă companie de explorare la o companie minieră, cu un portofoliu de active de înaltă calitate.