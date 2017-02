Discrepanţe majore

Primarul municipiului reședinţă de judeţ, Ion Lungu, susţine cu tărie introducerea unei legi unice a salarizării, pentru evitarea unor „dezechilibre majore”.

„Cred că trebuie urgent aplicată legea unică a salarizării. Sper să se întâmple acest lucru anul acesta. Altfel sunt dezechilibre și la nivel de unitate, cât și între instituţii, precum primărie – Consiliu Judeţean, să nu mai spun de administraţia centrală, unde veniturile sunt mult mai mari. De aceea este nevoie de echitate în societate – legea unică a salarizării, pentru că lucrurile scapă de sub control. Apar decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie puse în aplicare, se fac majorări doar la anumite categorii de salariaţi – 20% la funcţionarii publici, sau 50% la actori, dar nu sunt luaţi în calcul deloc cei care sunt personal contractual. Aceste dezechilibre nu sunt corecte și nu stimulează munca și performanţa la autorităţile locale”, a declarat primarul Sucevei.

Acesta a dat un exemplu foarte recent, faptul că trebuie să pună în aplicare decizia Curţii Constituţionale 794 din 2016 – salarizarea unitară la nivelul municipiilor. Conform acesteia, cei încadraţi pe aceeași funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiţii de studii, trebuie să aibă același salariu.

„Ca atare, am primit foarte multe solicitări de la Asociaţia Municipiilor din România, la rândul nostru am făcut solicitări să vedem ce salarii au celelalte municipii, astfel încât să putem face salarizarea unitară. Am vorbit cu primari din ţară care sunt destul de disperaţi de faptul că au crescut foarte mult cheltuielile cu salariile și consumă foarte mult din veniturile proprii”, a adăugat edilul sucevean.