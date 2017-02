Schimb de generaţii

Fostul director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava, dr. Ludovic Abiţei, părăseşte, de la începutul lunii martie, instituţia în cadrul căreia este angajat de aproape 30 de ani şi la cârma căreia a stat cinci ani de zile.

Abiţei a menţionat că marţi şi-a depus dosarul de pensionare, urmând să-şi încheie activitatea publică.

„Marţi am împlinit şi vârsta de pensionare şi am depus şi dosarul. Urmează cinci zile aşa-zise <de acomodare>, iar de la 1 martie am program liber. Nu mi-am făcut nici un plan pentru ce va urma, am câteva gânduri dar nu le-am analizat cu atenţie. Am fost învăţat ca în fiecare zi să am de rezolvat cel puţin o problemă importantă, va fi greu să mă obişnuiesc”, a arătat Abiţei, menţionând că mare parte din timpul liber doreşte să-l petreacă alături de familie.

Ludovic Abiţei lucrează în cadrul DSP Suceava din anul 1988 (pe atunci Sanepid). În perioada 1996-2000 a fost consilier local la Primăria Suceava, iar între 2000-2004 a fost deputat din partea Partidului România Mare.

În 2009 a ocupat, timp de câteva luni, cu titlul de interimar fotoliul de şef al DSP şi ulterior a deţinut această funcţie în intervalul 2010-2015.