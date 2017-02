Soluţie

Un sistem inovator apărut recent pe piaţa din România ar putea pune pe fugă hoţii care sparg magazine, societăţi comerciale şi locuinţe particulare. Practic, cu ajutorul noului sistem, hoţii vor ajunge la propriu în ceaţă, ceea ce le va crea un disconfort major în a-şi duce la îndeplinire planul infracţional.

Dan Belai, administratorul firmei Protect, care produce aparatul de ceaţă, a explicat şi ce anume presupune noul sistem, unul inovator pe piaţa din România.

„Sistemul de securitate cu ceaţă se conectează la sistemul de alarmare cu efracţie, comanda se dă către centrala de alarmare şi în momentul în care se declanşează începe să se degajeze o ceaţă uscată absolut inofensivă. Rolul este să obturăm vizibilitatea infractorului, astfel încât el nu va vedea nimic şi va părăsi obiectivul”, a arătat Dan Belai.

În Suceava, acest sistem, care este brevetat în Danemarca, este implementat de firma Solution Plus. Paul Pintilei, administratorul Solution Plus Suceava, a precizat că infractorul este expus la o ceaţă neaşteptată, iar, în plus, ceaţa densă, impenetrabilă, face imposibilă orientarea. Practic, ceaţa produce efecte fizice şi psihologice complexe, ceea ce are ca rezultat stoparea tentativei de furt sau jaf planificate.

Paul Pintilei este de părere că tunul de ceaţă este soluţia ideală pentru prevenirea efracţiilor, jafurilor şi a actelor de vandalism în obiectivele care sunt ţinta preferată a infractorilor, respectiv case de locuit, case de vacanţă, magazine de ceasuri şi bijuterii, case de amanet, case de schimb valutar, birouri şi depozite.

În plus, acest sistem inovator are meritul de a-şi face efectul într-un timp foarte scurt. „Este un sistem inovator ce presupune un generator de ceaţă, care vine în completarea sistemelor de securitate existente pe piaţă, un sistem nou care protejează în secunde, spre deosebire de sistemele clasice”, a arătat Paul Pintilei.

Potrivit datelor statistice, pentru jefuirea unei case este nevoie de circa 3 minute, în timp ce în cazul unui magazin este nevoie de cel mult 2 minute, ceea ce face cu atât mai util sistemul de protecţie cu ceaţă. În plus, timpul necesar pentru deplasarea echipajului de intervenţie la obiectivul protejat este de minimum 5 minute, iar fiecare minut contează foarte mult în prinderea hoţului.

În ceea ce priveşte ceaţa, aceasta rămâne în suspensie mai mult de o oră în spaţiul protejat, chiar până la 4 ore, şi după 15-20 de minute de aerisire dispare fără urme sau reziduuri.

Scopul sistemului de securitate cu ceaţă este de a reduce vizibilitatea în spaţiul protejat, prin folosirea unui amestec non-toxic, astfel încât să fie creată o barieră fizică între infractor şi ţinta vizată. Fluidul din care se generează ceaţa este un amestec special de glicol şi apă, pe care sistemul, prin intermediul unei unităţi de încălzire, îl transformă în ceaţă „uscată”. Ceaţa produsă are o densitate ridicată, este complet inofensivă şi a fost dezvoltată exclusiv pentru scopuri de securitate.