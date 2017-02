Oameni disperaţi

Mai multe familii din Șcheia trăiesc zilnic cu spaima că s-ar putea trezi cu o maşină în gardul casei lor ori, mai rău, chiar cu o maşină de mare tonaj care să le intre şi în casă. Problema este deja una acută, iar localnicii se plâng că în fiecare lună în zonă are loc cel puţin câte un accident cu pagube materiale. Se întâmplă pe DC 74, care leagă Şcheia de Iţcani, drum cunoscut şi ca centura ocolitoare a municipiului Suceava, în curba strânsă din dreptul cimitirului din satul Şcheia. Ultimul accident a avut loc acum câteva zile, în seara zilei de 16 februarie. Un camion scăpat de sub control în curba la stânga, pe sensul dinspre Șcheia, a intrat în gardul casei familiei Simian şi a ajuns până în mijlocul curţii. Accidentul a fost înregistrat de o cameră video, iar imaginile sunt elocvente privind violenţa impactului. Camionul a făcut praf gardul şi a intrat aproape în întregime în curtea casei. Dacă accidentul ar fi fost pe timp de zi, riscul de a fi şi victime omeneşti ar fi fost mult mai mare.

În fiecare lună, cel puţin o maşină ajunge în gardul casei din curbă

Cei mai afectaţi de aceste accidente sunt soţii Ioana şi Paul Simian. Casa lor este chiar în curbă, iar maşinile care rulează de la Șcheia spre Iţcani reprezintă un pericol iminent pentru casa lor.

În sezonul rece, când şoferii pierd mai uşor controlul asupra volanului, din cauza aderenţei scăzute de pe carosabil, familia Simian este afectată de accidente de acest gen cel puţin o dată pe lună. Până la accidentul de pe 16 februarie, maşinile scăpate de sub control au produs doar avarii la gard, fără a intra în curte. Ultimul eveniment rutier a produs şi mai multă îngrijorare pentru această familie.

Ioana Simian a relatat: „Copilul nu mai are voie să se joace în curte, ci doar pe spaţiul betonat dintre casa veche şi casa nouă. Doar acolo ar fi protejat dacă un camion ar mai intra, Doamne fereşte, în curtea noastră”.

Casa veche, paravan pentru casa nouă

Norocul celor doi este că lângă gard este vechea casă bătrânească, iar casa nouă este oarecum protejată de aceasta.

Paul Simian a declarat: „Toată lumea ne întreabă de ce nu dărâmăm casa veche, însă nu am avut curajul să facem asta. O lăsăm pentru cazul în care vine o maşină de mare tonaj şi intră în această casă veche, să nu ne omoare în casa în care stăm”.

Șase familii care au casele în zona acestei curbe au avut cel puţin o dată de suferit după astfel de evenimente rutiere. De multe ori, şoferii chiar au plecat de la faţa locului, cu tot cu maşini.

Disperare: Au pus indicatoare pe gard, pe casă şi, mai nou, în copac

În disperare de cauză, Paul Simian a montat, din proprie iniţiativă, pe proprietatea sa, indicatoare de avertizare.

„Întâi am pus indicatoare pe gard, apoi am pus şi pe coama casei, am zis că poate cele de pe gard sunt prea jos şi şoferii le văd târziu. Acum, după accidentul cu camionul care mi-a intrat în curte, am pus şi în copac un indicator, poate îl văd măcar pe acesta şoferii şi sunt mai atenţi”, şi-a spus nemulţumirea justificată bărbatul.

Drumul comunal va fi modernizat în acest an

Cum centura ocolitoare Șcheia – Iţcani are rangul de drum comunal, aceasta este administrată de Primăria Șcheia. În urma sesizărilor localnicilor, singura măsura concretă luată de administratorul drumului a fost de a monta indicatoare de curbă periculoasă şi de limitare a vitezei la 30 de km/h. Din păcate, aceste indicatoare nu sunt suficiente pentru a înlătura pericolul, fapt admis de toată lumea, inclusiv de cei din conducerea Primăriei Șcheia.

Reporterii Monitorului de Suceava s-au deplasat ieri la Primăria comunei Șcheia, unde au solicitat un punct de vedere referitor la această problemă deloc minoră, care poate duce într-o zi la o tragedie.

Viceprimarul Ilie Cojoc a declarat că drumul va intra în acest an, imediat cum se va încălzi, într-un program mai amplu de modernizare. În cadrul acestui proiect se va căuta o soluţie şi pentru măsuri de siguranţă în această curbă.

Benzile rezonatoare par a fi soluţia cea mai viabilă

„Problema a fost discutată în Consiliul Local, care şi-a dat acordul pentru modernizarea acestei porţiuni de drum. Modernizarea va însemna şanţuri, trotuare şi amenajări pentru redirecţionarea apei pluviale. O să avem în vedere şi montarea unor benzi rezonatoare în această curbă, să vedem ce se poate face... noi am pus semne de circulaţie, dar din păcate ştiţi cum sunt unii şoferi, trebuie obligaţi cumva să reducă viteza”, a declarat Ilie Cojoc.

Având în vedere zona în care au loc aceste accidente soluţia unui parapet de protecţie nu este viabilă, în primul rând pentru că există un drum secundar, cale de acces. De asemenea, nici soluţia unor „cocoaşe” nu pare viabilă în acea zonă. Benzile rezonatoare ar fi un mijloc de avertizare, dar şi de obligare a şoferilor să reducă viteză. Probleme ar putea apărea însă din cauza zgomotului, dar oamenii spun că preferă să fie gălăgie decât să stea în case cu frică şi să aibă de reparat garduri periodic.