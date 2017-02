Suflu nou

Un tânăr ofiţer în vârstă de 29 de ani a fost împuternicit la comanda Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, mandatul său fiind valabil pentru următoarele şase luni de zile, cu posibilitatea de a fi prelungit succesiv, cum s-a mai întâmplat şi în alte cazuri. Inspectorul Gabriel Apopei este cel mai tânăr şef de poliţie rutieră judeţeană de la ora actuală din România, iar asta nu face decât să-l motiveze. Deşi este foarte tânăr, acesta a adunat câţiva ani buni de muncă în poliţie, majoritatea ca ofiţer operativ rutier, funcţie din care a gestionat anchete privind unele din cele mai grave accidente petrecute în ultimii ani pe raza judeţului Suceava.

Gabriel Apopei, originar din Fălticeni, a absolvit Academia de Poliţie, promoţia 2010, la profilul Poliţie Rutieră. Primii doi ani i-a petrecut la Formaţiunea Rutieră Chitila – Ilfov, după care a ajuns la Secţia de Poliţie Rurală Păltinoasa. Din august 2013, tânărul ofiţer a ajuns la Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava – Biroul Drumuri Naţionale, unde a fost ofiţer operativ.

„În calitatea pe care o am voi încerca să am o colaborare cât mai bună cu instituţiile cu atribuţii pe linie de siguranţă rutieră. Voi analiza în permanenţă riscul rutier şi voi dispuse toate măsurile legale pe care le am la dispoziţie pentru a reuşi să atingem principalul obiectiv, reducerea numărului de accidente grave şi a numărului de persoane decedate în accidente”, ne-a declarat inspectorul Apopei.

Misiunea sa nu va fi una deloc uşoară, în condiţiile în care Suceava este de câţiva ani lider la nivel naţional în ceea ce priveşte consecinţele accidentelor grave. Mai exact, în ultimii ani, în judeţul Suceava au murit cei mai mulţi oameni în accidente rutiere din România. Anul trecut, în Suceava a fost depăşit pragul de o sută de morţi în accidente rutiere. Plecând de la această realitate, cu un judeţ care are cea mai întinsă reţea de drumuri naţionale, tânărul inspector şi-a asumat unul din cele mai grele obiective ale poliţiei judeţene în 2017: reducerea numărului de tragedii de pe şosele.

Un număr cât mai mare de acţiuni de control în trafic, în special în perioadele cu risc ridicat de accidente, reprezintă principala armă a poliţiştilor rutieri în privinţa obiectivului de reducere a numărului accidentelor rutiere.

Gabriel Apopei l-a înlocuit în funcţie pe comisarul-şef Sorin Ursachi, care a fost şi el la comandă prin împuternicire, şi care a revenit la Biroul de Control Intern al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. Înaintea lui Sorin Ursachi, Poliţia Rutieră Suceava a mai fost condusă de ofiţerii Petrică Jucan şi Liviu Sfichi.