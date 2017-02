Câștigătorul din acest an, Cristian Popescu

La copcă

Peste 30 de împătimiţi ai pescuitului au petrecut ieri mai bine de patru ore pe iazul de la Lipoveni, în cadrul unui concurs de pescuit la copcă. Concursul Cupa Prieteni Pescari a ajuns la a patra ediţie şi este organizat de Asociaţia „Prieteni Pescari” din Suceava. Pe o vreme frumoasă, la +1 grad, concurenţii au avut noroc de o gheaţă groasă de aproximativ 30 de centimetri, competiţia desfăşurându-se la mijlocul iazului de la Lipoveni, acolo unde fundul este plat, iar adâncimea măsoară între doi şi patru metri, astfel încât toţi concurenţii să beneficieze de aceleaşi condiţii de concurs. Cupa s-a desfăşurat pe un singur sector cu lăţimea de 150 de metri, iar pescarii au fost obligaţi să pescuiască la copcă cu o singură undiţă specializată, chiar dacă aveau mai multe undiţe pregătite. Înarmaţi cu răbdare, cu scule speciale pentru copcă şi momeală vie sau artificială, pescarii şi-au încercat norocul pe parcursul celor patru ore de concurs efectiv. Pe lângă cei 30 de concurenţi, pe iaz au venit şi alţi prieteni pescari, care deşi nu erau pregătiţi de pescuit, au împrumutat scule şi au trecut la treabă. Cel mai bun exemplu este Ovidiu, un sucevean ce pescuieşte de foarte mulţi ani, dar niciodată n-a dat la copcă, iar acum şi-a făcut debutul. Deşi nu s-a înscris în concurs, ci doar a venit să-şi întâlnească prietenii, el a împrumutat o undiţă şi nişte momeală de la un concurent şi norocul începătorului şi-a spus cuvântul, în câteva minute prinzând doi peştişori.

Mircea, un alt pescar aflat pe gheaţă, ne-a declarat că la acest concurs nu prea a avut noroc, dar că sâmbătă, cu o zi înainte, a venit cu un prieten pe iaz pentru a testa terenul şi a prins de patru ori mai mult peşte decât în concurs, cantitate cu care câştiga trofeul fără probleme.

Cristian Popescu a câştigat marele trofeu, cu peşti ce au cântărit în total 1,380 kilograme

Momeala artificială, dar şi o tehnică specială l-au ajutat pe Cristian Popescu să câştige locul I la această ediţie. Membru al clubului Bucovina Spinning, Cristian Popescu pescuieşte la copcă de aproximativ 10 ani, iar cea mai mare captură a sa la copcă a fost un biban de 500 de grame.

„Nu este prima dată când particip, am mai fost şi-n alţi ani, dar şi duminica trecută, la un alt concurs. Azi am fost destul de norocos şi am prins câţiva bibani. Folosesc un fir subţire de 0,2 milimetri deoarece simţi mult mai bine când trage peştele şi duce năluca pe fundul apei, acolo unde la contactul cu solul dă senzaţia că ar fi peşti în zonă, şi văd că astăzi dă randament această tehnică. Sper să mai prind vreo doi trei peşti ca să urc pe podium”, a declarat în timpul concursului Cristian Popescu.

Un veteran al acestui sport, Vasile Năstase, pescuieşte la copcă de mai bine de 25 de ani. În acest concurs, Vasile a pescuit cu momeală vie, larve şi viermişori roşii. La final el a ocupat locul trei, cu 0,680 kilograme, la egalitate cu Cristi Anton, acesta din urmă având peşti de dimensiuni mai mari, iar locul II a fost ocupat de Petru Ciornei, cu o captură totală de 0,830 kilograme

„Organizăm în fiecare an acest concurs la copcă, cam de cinci ani încoace, anul trecut am făcut o pauză deoarece grosimea gheţii nu ne permitea acest lucru şi nu am vrut să riscăm. Scopul principal al acestui concurs este de socializare şi de a ne testa calităţile de pescar la copcă, dar şi norocul. De fiecare dată, după concurs stăm între prieteni la o masă şi la poveşti, buna dispoziţie fiind la ea acasă. Premiile au fost oferite de partenerul nostru, magazinul Baracuda. În sezonul cald vom organiza şi alte concursuri, printre care unul pentru copii, de 1 Iunie, dar şi unul pentru femei, ce se va întinde pe durata a trei zile”, a declarat organizatorul concursului de la Lipoveni, preşedintele Asociaţiei „Prieteni Pescari” din Suceava, Răzvan Florea.