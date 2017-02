Inadmisibil

În România se pare că infractorii au devenit persoane cu greutate, ale căror declaraţii incendiare sunt luate ca literă de lege, iar în baza acestora se deschid dosare penale, sunt cercetaţi oameni ai legii şi apar articole de presă. Un astfel de caz halucinant se petrece în Suceava, sub privirile impasibile ale celor care ar trebui să ia atitudine.

Săptămâna trecută, postul de televiziune Antena 3 a difuzat un material de aproape 15 minute în care a plecat de la tăierile ilegale de arbori şi a ajuns la contrabanda din zonă, context în care s-au prezentat fragmente din înregistrarea blurată ca imagine şi distorsionată ca voce a unui individ care dădea nume de poliţişti şi procurori pe care-i acuza că sunt în spatele acestui fenomen al traficului cu ţigări. Şi nu au fost singurele afirmaţii ale acestui „martor” sub acoperire, care a oferit şi detalii despre cum el însuşi transporta ţigări de contrabandă, dar şi arme de foc, inclusiv automate, pe care le-a introdus ilegal în România, via Ucraina. Afirmaţiile sunt dintre cele mai grave, dar nu au fost dovedite cu absolut nimic, cu fotografii, date sau înregistrări care să certifice că într-adevăr vreun poliţist sau procuror dintre cei amintiţi este implicat în contrabanda cu arme şi ţigări.

Oamenii care cunosc exact situaţia şi-au dat seama că este un ghiveci din care s-au folosit anumite secvenţe pentru a construi o poveste despre hoţii care sunt mână în mână cu poliţiştii, numai că pentru publicul larg materialul s-a dorit, şi probabil că aşa a şi fost perceput, drept o mare bombă, cu dezvăluiri „incendiare”.

„E posibil să-şi măsoare ultimele zile de libertate”

Persoanele vizate de acuzaţiile aduse în materialul difuzat pe amintitul post naţional de televiziune cred că în spate este doar o diversiune a unor indivizi care încearcă din răsputeri să-şi apere pielea.

Comisarul-şef Cristian Macsim, unul dintre cei vizaţi în material, este de părere că materialul îi are în spate pe cei trei denunţători din dosarul în care a fost cercetat, respectiv Florinel Grigore Todiruţ, Ion Gheorghe Ciotău şi George Romică Ungureanu.

Opinia sa este împărtăşită şi de subcomisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Nr. 4 Poliţie Rurală Gălăneşti, care crede că în spate este o răzbunare şi o tentativă de a abate lucrurile de la realitate.

Principalul acuzator din material a fost identificat ca Ion Gheorghe Ciotău, din Costişa – Frătăuţii Noi, un individ condamnat definitiv la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru contrabandă, tentativă la distrugere şi instigare la mărturie mincinoasă. Pe numele aceluiaşi individ, dar şi al altor două persoane, printre care George Romică Ungureanu, este în faza de judecată un alt dosar, cu 24 de furturi. Este un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi şi care este tărăgănat în mod dubios de mai bine de doi ani.

Prezenţa lui Ion Gheorghe Ciotău în materialul de la Antena 3 este certificată de o rudă foarte apropiată, care a oferit şi indicii despre acest aspect.

„După voce, chiar dacă este distorsionată, după haină şi după ceea ce spunea, pot afirma că este el (n.a. - Ion Gheorghe Ciotău). Nu pot să-mi dau seama de ce s-a dus la televiziune, dar e posibil să-şi măsoare ultimele zile de libertate. Din câte ştiu eu, nu lucrează nicăieri şi nici nu ştiu dacă a lucrat ceva”, a arătat ruda lui Ion Gheorghe Ciotău.

Materialul de la Antena 3 a venit la câteva zile după ce instanţa a dispus „completarea urmăririi penale” faţă de Florinel Grigore Todiruţ

Curios este că materialul de pe postul naţional de televiziune a apărut la scurt timp după ce Monitorul de Suceava a publicat un material prin care anunţa că plângerea depusă împotriva ofiţerului de la fostul Serviciu de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava Florinel Grigore Todiruţ a fost retrimisă de judecători la DNA pentru completarea urmăririi penale.

Este vorba de o plângere depusă în cursul anului trecut, la structura centrală a DNA, prin care comisarul-şef Cristian Macsim, fost şef al SIPI Suceava, şi poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă, toţi de la Secţia 4 Poliţie Rurală Gălăneşti, au solicitat să se efectueze cercetări faţă de ofiţerul Florinel Grigore Todiruţ. Cei patru consideră că sunt elemente din care să rezulte comiterea de către Todiruţ a infracţiunilor de abuz în serviciu, inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi uzurparea de calităţi oficiale. Totuşi, plângerea nu a avut sorţi de izbândă la procurorul de caz de la DNA, care a dispus clasarea cauzei.

Ordonanţa de clasare a fost atacată la procurorul-şef al DNA Suceava, care a menţinut soluţia, astfel încât s-a ajuns în instanţă. Tribunalul Suceava a ajuns la concluzia că plângerea trebuie admisă, astfel încât a fost desfiinţată ordonanţa de clasare vizavi de faptele de care este acuzat Florinel Grigore Todiruţ, iar cauza a fost trimisă la procuror pentru completarea urmăririi penale.

Trebuie spus că Todiruţ este cel de la care a plecat efectiv ancheta în urma căreia Cristian Macsim şi poliţiştii Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă au fost aduşi, în decembrie 2014, la DNA Suceava cu jandarmi în vederea audierilor, pentru ca mai apoi unii dintre ei să ajungă şi în arestul Poliţiei Suceava pentru o perioadă de 24 de ore sub diferite acuzaţii care ulterior nu s-au adeverit, motiv pentru care cauza în ceea ce-i priveşte a fost clasată.

Plângerea lui Florinel Grigore Todiruţ a fost susţinută la acea vreme de declaraţii date din arestul IPJ Suceava de Ion Gheorghe Ciotău şi George Romică Ungureanu, pretinşi sau chiar reali colaboratori ai SIPI Suceava, indivizi cercetaţi pentru zeci de furturi şi al căror dosar se află la Judecătoria Rădăuţi.

Cristian Macsim: „Aceşti indivizi simt că începe să se strângă laţul”

Comisarul-şef Cristian Macsim este de părere că plângerea depusă împotriva fostului subaltern Florinel Grigore Todiruţ este legată direct de materialul difuzat de postul Antena 3.

„Atât Todiruţ, cât şi ceilalţi doi au dosare în fază de urmărire penală pentru o serie de fapte săvârşite atât în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, şi aici mă refer la Todiruţ, cât şi a altor infracţiuni, şi aici mă refer la toate cele trei persoane. Deoarece atât eu, cât şi ceilalţi trei poliţişti cercetaţi în dosar am promovat şi susţinut mai multe plângeri penale faţă de denunţători, plângeri aflate în diferite stadii de urmărire penală la DNA Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc, aceşti indivizi simt că începe să se strângă laţul”, a arătat fostul şef al SIPI Suceava.

Ofiţerul spune că s-ar fi aşteptat ca măcar dreptul la replică pe care l-a transmis la Antena 3 să fie difuzat pe post, lucru care nu s-a întâmplat. Cât despre acuzaţiile care i se aduc, acestea au fost demontate de doi procurori care au decis clasarea dosarului din 2014.

„Dosarul în care am fost cercetat a fost clasat de doi procurori în luna septembrie a anului trecut. Inserările din material referitoare la referatul procurorilor au fost în mod clar infirmate prin ordonanţa de clasare”, a arătat comisarul-şef Cristian Macsim.

Implicarea poliţiştilor de la Gălăneşti în contrabanda cu ţigări, o poveste fără probe

La fel de revoltat a fost şi subcomisarul Marius Ciotău vizavi de această pseudo-anchetă şi minciunile aruncate în mediul public.

Marius Ciotău a amintit că în decembrie 2014 a fost audiat mai întâi ca martor la DNA Suceava, iar în ziua de 22 decembrie a avut parte de o percheziţie, ca urmare a plângerilor lui Ion Gheorghe Ciotău (între cei doi este doar asemănare de nume, fără nici un grad de rudenie) şi ale lui George Romică Ungureanu, într-un dosar în care era acuzat de contrabandă.

„La percheziţia de la domiciliul meu, conform procesului verbal încheiat de reprezentanţii DNA, nu s-a găsit nici măcar un pachet de ţigări de contrabandă, iar cercetările ulterioare au confirmat că nu sunt vinovat”, a arătat subcomisarul Marius Ciotău.

Acesta a amintit şi un alt episod, din cursul anului 2013, când Ion Gheorghe Ciotău şi George Romică Ungureanu au fost înregistraţi telefonic ca urmare a faptului că erau suspecţi în comiterea mai multor furturi şi pe numele lor era înregistrat un dosar penal.

Cu acel prilej, în toate discuţiile înregistrate nu s-a pomenit nici un moment că poliţiştii de la Gălăneşti ar coabita cu infractorii şi ar sprijini traficul cu ţigări de contrabandă.

„A veni acum şi a spune verzi şi uscate, fără date concrete, fără nimic palpabil, arată că este vorba de disperare şi de o încercare de a-şi scăpa pielea. În toată activitatea de poliţist am fost corect, iar dacă cineva va dovedi vreodată că mi-a încălcat atribuţiile de serviciu şi am ajutat infractori, în secunda doi îmi dau demisia”, a precizat subcomisarul Marius Ciotău.

„Ceea ce a spus acolo este un autodenunţ, că era cărăuş şi traficant de arme”

O declaraţie extrem de gravă a răzbătut din materialul difuzat de postul de televiziune Antena 3. Persoana care vine cu declaraţiile „incendiare” la adresa poliţiştilor care încurajau şi protejau traficul cu ţigări aduse ilegal din Ucraina, fiind chipurile antemergători pentru a asigura transportul de contrabandă, recunoaşte că era implicată în acest fenomen. Identificat de una din rudele apropiate ca fiind Ion Gheorghe Ciotău, denunţătorul se pare că se bucură de o mare permisivitate din partea organelor statului român.

„După ce am văzut reportajul de la Antena 3 am rămas blocat. Am rămas blocat că este liber (n.a. - Ion Gheorghe Ciotău), pentru că ceea ce a spus acolo este un autodenunţ, că era cărăuş şi traficant de arme. În secunda doi acea persoană trebuia arestată. Mă miră faptul că este liber. El este un individ care merge pe principiul cine nu e de acord cu el este împotriva lui şi face tot posibilul să-l distrugă şi să-l defăimeze. S-a ajuns ca infractorii din România, aşa cum este el, să facă legea, iar organele statului nu mai există. Dacă el visează ceva noapte, a doua zi vrea să pună în aplicare”, a opinat ruda lui Ion Gheorghe Ciotău.

Fostul şef al DIICOT Suceava, acuzat şi el de infractori

În reportajul TV apare şi numele fostului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava, procurorul Marius Cazac. Acelaşi individ care-i acuză pe poliţişti că protejau traficul de ţigări susţine că ar fi divulgat toate aceste date cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o cu Marius Cazac, numai că acesta nu ar fi făcut nimic.

Nici de această dată afirmaţiile nu sunt susţinute cu vreo dovadă concretă, iar, în plus, nici o altă instituţie a statului român nu a putut demonstra că ar exista vreo legătură între contrabandişti şi vreunul din cei patru poliţişti amintiţi în material, respectiv comisarul-şef Cristian Macsim, subcomisarul Marius Ciotău şi agenţii Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă, dar şi procurorul Marius Cazac.