Despre dezasocierea FSC

Reprezentanții Grupului Schweighofer au declarat, cu privire la decizia Forest Stewardship Council (FSC) de a se dezasocia de grup, că privesc această decizie „ca un prilej de a intensifica şi mai mult eforturile sale de a implementa şi optimiza sistemele de control pentru a asigura un lanţ de aprovizionare sustenabil în România”.La jumătatea lunii ianuarie 2017, compania a prezentat un set de măsuri complete care au scopul de a stabili o nouă arhitectură a siguranţei, fără precedent în industria forestieră din România şi care depăşeşte toate cerinţele legale. În 2017,Grupul Schweighofer investeşte aproximativ un milion de euro în noul său sistem de control. Compania este hotărâtă să facă tot ce îi stă în putere să convingă FSC şi ceilalţi factori interesaţi de eficienţa acestui nou sistem. Holzindustrie Schweighofer îşi propune să dezvolte împreună cu FSC un plan de reasociere cât de curând posibil. FSC a aprobat planul de acţiuni al Holzindustrie Schweighofer, care a fost implementat în ultimele trei luni, şi admite că este un punct de plecare bun pentru a continua dialogul şi pentru a dezvolta un plan de reasociere. FSC a luat decizia pe baza informaţiilor cu privire la posibile încălcări ale standardelor de măsurare a lemnului care i-au fost aduse în atenţie în timpul perioadei de probaţiune. Consiliul Director al FSC a explicat că noile investigaţii nu au fost compatibile cu statutul de probaţiune şi acest lucru a condus la dezasociere. „Având în vedere că Holzindustrie Schweighofer şi-a calibrat echipamentul de măsurat şi are şi un sistem de conformitate care respectă foarte strict cadrul legal, aceste acuzaţii sunt surprinzătoare”, reiese dintr-un comunicat de presă emis de Holzindustrie Schweighofer. Cu toate acestea, compania garantează FSC colaborarea totală în legătură cu investigaţiile ce vor urma. Mai mult, Holzindustrie Schweighofer va face toate eforturile pentru a convinge FSC şi alte părţi interesate de eficienţa măsurilor şi de angajamentul său cu privire la practicile de afaceri sustenabile.

Lupta împotriva tăierilor ilegale în România

Directorul general al Grupului Schweighofer, Frank Aigner, a declarat: ”Ne păstrăm pe deplin angajamentul asumat în lupta împotriva tăierilor ilegale în România, chiar dacă noi nu executăm operaţiuni de exploatare forestieră. Vom continua cu toată puterea în direcţia transparenţei, a dialogului cu organizaţiile de mediu şi vom implementa planul nostru pentru o industrie forestieră sustenabilă în România”. După cum reiese din acelaşi comunicat de presă emis de Holzindustrie Schweighofer, „compania continuă dialogul constructiv cu FSC şi va dezvolta un plan de reasociere. Principiile pe care ne vom baza rămân clare: vom continua să urmăm standardele stricte impuse de FSC, chiar dacă grupul este dezasociat”.

Holzindustrie Schweighofer sprijină certificarea în România

Directorul general Frank Aigner este optimist că procedura de reasociere ar putea începe în curând. ”Dezasocierea FSC de noi este o bază bună pentru a ne pregăti cu calm de un nou început cu FSC”, a spus Aigner. El mai evidenţiază şi faptul că Holzindustrie Schweighofer va continua să promoveze standardul FSC în cadrul lanţului de aprovizionare printr-o schemă de bonusare. ”Din 2012, am sprijinit certificarea FSC a furnizorilor noştri cu aproximativ un milion de euro. Vom continua cu siguranţă acest angajament”, confirmă Aigner.

Frank Aigner s-a arătat bucuros de faptul că FSC a aprobat măsurile luate de Holzindustrie Schweighofer în aceste trei luni, ca parte a dezvoltării unui plan preliminar de acţiuni de corecţie, „FSC vede aceste măsuri ca fundamentul pentru dezvoltarea unui plan în care dezasocierea să înceteze”. ”Paşii următori sunt clari”, a spus Frank Aigner: ”vom discuta fără ezitare cu FSC şi cu alte ONG-uri, le vom oferi tot sprijinul nostru în investigaţiile ce urmează şi vom informa imediat publicul şi alţi parteneri interesaţi despre orice schimbare a situaţiei”.

Holzindustrie Schweighofer implementează noi măsuri pentru o industrie forestieră sustenabilă în România

Din comunicatul de presă remis de Holzindustrie Schweighofer reiese că „implementează noimăsuri pentru o industrie forestieră sustenabilă în România, susţine introducerea standardelor FSC în România prin plata unui bonus de 10 Ron/m3 (2€) pentru buştenii certificaţi FSC. Pentru a asigura un lanţ de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale FSC, Holzindustrie Schweighofer plăteşte furnizorilor săi un bonus pentru buştenii certificaţi FSC. Din 2012, HS a plătit un total de 4,77 milioane RON (€1,04 milioane) pentru acest bonus FSC”.

Urmărirea prin GPS – Transparenţă pentru lanţul de aprovizionare

De asemenea, reprezentanţii Holzindustrie Schweighofer au declarat că implementează în prezent un sistem propriu de urmărire GPS în România (Timflow). „Acest sistem depăşeşte semnificativ toate cerinţele legale în vigoare. Odată încărcat, fiecare camion care transportă buşteni către fabricile de cherestea ale companiei şi către locurile de colectare va fi echipat cu un dispozitiv GPS care dovedeşte exact locul de provenienţă al buştenilor. Sistemul va fi online în primul semestru al anului 2017”, sunt de părere reprezentanţii Holzindustrie Schweighofer.

O mai bună consultare cu părţile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer, după cum reiese din comunicatul de presă, „a îmbunătăţit şi a intensificat dialogul cu toate părţile interesate. În ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a analizat procesele sale interne în profunzime. Firma de consultanţă finlandeză Indufor a examinat toate procesele, precum şi lanţul de aprovizionare şi toate fabricile din România. Concluzia lor: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depăşeşte cu mult reglementările în vigoare şi este în perfectă conformitate cu standardele stabilite de Regulamentul European pentru Lemn (EUTR) pentru plasarea lemnului legal pe piaţa unică europeană”. (https://www.schweighofer.at/fileadmin /files/all_en/Press/HS_Indufor_Communication_Report.pdf).

Controale stricte pentru zonele forestiere sensibile

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat, după cum afirmă responsabilii de comunicare, „un sistem de reducere la minimum a riscului, sistem bazat pe hărţi geografice emise de către Asociaţia Română pentru certificarea pădurilor, care identifică regiunile susceptibile de a fi supuse unei exploatări forestiere ilegale. În cazul în care Holzindustrie Schweighofer cumpără cherestea din aceste regiuni sau de la platforme de colectare care sunt situate în imediata apropiere a parcurilor naţionale sau a pădurilor virgine, angajaţii noştri acţionează cu foarte multă grijă, prin inspectarea celor mai importante documente necesare pentru recoltarea legală a lemnului (actul de punere in valoare "APV", scrisoarea de trăsură (Aviz) şi amenjamentul silvic şi avizul de însoţire) cu o atenţie maximă”.

Echipa de conformitate consolidată

Un riguros proces de due diligence necesită un număr adecvat de experţi instruiţi. Pe parcursul ultimelor luni, afirmă responsabilii de comunicare, „Holzindustrie Schweighofer a dublat efectivul echipei sale care se ocupă de conformitate şi de certificare, efectiv care se ridică astăzi la 16 angajaţi. În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziţii a companiei, aceştia sunt excluşi din lanţul de aprovizionare”. Tot Holzindustrie Schweighofer a implementat politica "Zero transporturi de lemne din parcurile naţionale" - în România, deşi legislaţia permite exploatarea din aşa-numitele zone tampon ale parcurilor naţionale şi tăieri sanitare în aceste zone. Pentru angajaţii săi din România, în special pentru cei care lucrează în domeniul achiziţiilor, Holzindustrie Schweighofer organizează în mod regulat cursuri de formare în domeniile anticorupţie şi de conformitate. „Holzindustrie Schweighofer se angajează pentru transparentizarea comunicării şi pentru un discurs public deschis. Site-ul web www.schweighofer-initiative.orgreprezintă o parte din contribuţia companiei la acest discurs şi prezintă eforturile de îmbunătăţire a sustenabilităţii. Holzindustrie Schweighofer se angajează pentru un dialog deschis şi concret cu ONG-urile şi cu societatea civilă. Obiectivul comun este acela de a asigura prelucrarea lemnului în mod durabil şi de a identifica un potenţial de optimizare în viitor”, susţin reprezentanţii Holzindustrie Schweighofer.

Despre Holzindustrie Schweighofer

Holzindustrie Schweighofer este parte a Grupului Schweighofer şi îşi are originile într-o afacere de familie tradiţională austriacă, cu peste 400 de ani de experienţă în industria de prelucrare a lemnului. Holzindustrie Schweighofer a deschis prima fabrică de cherestea în România în anul 2003, la Sebeş. În prezent, compania operează pe plan local alte două fabrici de cherestea – la Rădăuţi şi Reci, o fabrică de panouri încleiate din lemn masiv la Siret şi una de panel la Comăneşti, generând aproape 3.000 de locuri de muncă direct în aceste locaţii şi mai mult de 10.000 de locuri de muncă indirect, în industrii conexe. Din octombrie 2015, din Grupul Schweighofer face parte şi o fabrică de cherestea în Germania. De asemenea, compania produce viscoză şi bioenergie şi are activităţi în silvicultură şi afaceri imobiliare. Pentru informaţii suplimentare: Thomas Huemer, Head of Corporate Communications, Tel: +43 1 585 68 62 -24, E-mail: thomas.huemer@schweighofer.at.