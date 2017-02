Str. Traian Vuia, nr. 13

Covoarele întinse şi scuturate pe bătător în faţa blocului, curăţate apoi cu oţet îndoit cu apă ori puse la scurs pe gardurile spălătoriilor auto, nu mai sunt de mult soluţia pentru cei care vor să uite de praful, murdăria sau petele de pe covoarele din casă. Nici măcar simplul periaj şi aspirarea covoarelor nu sunt suficiente pentru a scăpa de urmele de mizerie, părul de animale sau mirosul neplăcut.

Pentru o casă curată şi covoare îngrijite, sucevenii nu trebuie decât să lase această treabă pe mâna echipei de profesionişti de la Spălătoria de covoare Bruno, profesionişti care de peste opt ani de zile tratează şi curăţă cu cea mai mare grijă covoarele sucevenilor.

„Am venit la Suceava, din Italia, în 2009, când am deschis această spălătorie. Uşor, uşor am reuşit să ne dezvoltăm, am investit mult în echipamente, ne-am câştigat clienţii, iar acum suntem apreciaţi pentru munca noastră, pentru seriozitate şi profesionalism”, mărturiseşte Bruno D’Ambrosi, reprezentantul Spălătoriei Bruno din Suceava, de pe strada Traian Vuia, nr. 13.

Lucrează cot la cot cu angajaţii săi, iar banii pe care îi câştigă îi reinvesteşte în echipamentele care dau viaţă covoarelor sucevenilor, echipamente care ajung şi la câteva zeci de mii de euro. Utilajele sunt aduse din Grecia şi Spania, sunt rezistente şi profesioniste.

În 48 de ore, covoarele prăfuite, cu urme serioase de murdărie, sunt desprăfuite, curăţate în profunzime, clătite, uscate şi înfoliate, gata să fie preluate de clienţii spălătoriei.

Preţul de spălare este de 10 lei/mp, preţ în care sunt incluse toate etapele de curăţare, detergent şi balsam profesionist.

Bruno are două puncte de colectare, unul pe strada Traian Vuia, nr. 13, şi celălalt la sediul Spălătoriei Self – Service, de pe bulevardul 1 Decembrie 1918, vizavi de Metro.

Etapele pentru un covor curat şi împrospătat

Ca un covor să fie perfect curăţat, periat şi împrospătat, etapele nu sunt puţine, iar unele, cu toate că prelungesc cu mult durata de viaţă a unui covor, nu sunt cunoscute de toată lumea.

Într-o primă fază, covoarele sunt trecute printr-un sistem de vibrare şi absorbţie a prafului. Altfel spus, Spălătoria Bruno „bate” covoarele, însă cu mult mai eficient decât ar face-o orice client.

”Este o etapă obligatorie. Nu poţi spune că nu are praf, el există chiar dacă noi nu ne dăm seama. Covorul nu mai trebuie bătut înainte de a-l aduce la spălat, utilajul desprăfuind în profunzime fibrele”, explică Bruno.

După prima etapă, covorul este dus în utilajul profesional de spălare, unde este curăţat cu 12 perii care lucrează simultan.

„Fiecare centimetru pătrat din covor e spălat de câteva ori. Maşina poate spăla 100 de covoare pe oră, având programe separate de spălare pentru covoarele din material sintetic şi pentru cele din lână”, a arătat Bruno. După ce covoarele sunt spălate, utilajul le clăteşte şi le rulează, acestea fiind duse în centrifugă, pentru a fi stoarse.

Centrifuga extrage apa din covor, circa 4 minute la 1.500 de rotaţii pe minut.

Reprezentanţii spălătoriei ne explică faptul că obiceiul unora de a stoarce şi usca un covor în aer liber nu face decât să degradeze ţesătura covoarelor, să le decoloreze şi să împingă mizeria în profunzimea fibrelor.

După stoarcere, covoarele sunt transportate în camera de uscare, unde patru ventilatoare circulă aerul cald în încăpere, astfel că după o zi acestea sunt gata pentru un ultim „control”. Sunt verificate scamele, eventuale pete, care sunt îndepărtate cu soluţii speciale şi sunt aspirate.

Practicile de acasă distrug covoarele

Bruno atrage atenţia că multe persoane asociază spălătoria auto cu spălatul covoarelor, nerecomandând ca un covor să fie lăsat pe mâna neprofesioniştilor. Mai mult, acesta explică faptul că un covor nu poate fi uscat afară pe bătător sau pe gard, expus la soare şi praf.

„În primul rând ele trebuie desprăfuite obligatoriu, în caz contrar apa amestecându-se cu praful. Apoi, uscarea la soare distruge covoarele, mai ales pe cele sintetice. Covoarele sunt stoarse de apă pe gard şi nu la centrifugă, aşa cum este normal, atrăgând praful şi mizeria”, completează Bruno.

Acesta mărturiseşte că spălătoria pe care o conduce pune preţ pe calitate, pe seriozitate şi pe lucrul făcut cu grijă. Pentru mai multe detalii cei interesaţi pot accesa www.spalatoriabruno.rosau pot suna la 0756 102 675.