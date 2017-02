Măsuri

Contrabanda cu ţigări aduse din Ucraina pe fâşia verde de pe raza judeţului Suceava, dar şi prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, se menţine la cote ridicate. Asta în ciuda faptului că în ianuarie 2017 avea o cotă de 16,2% din ceea ce înseamnă piaţa neagră, cu 1,9% mai puţin faţă de nivelul de 18,1% din noiembrie 2016, potrivit unui studiu realizat de Novel Research.

„Cu 37,6%, regiunea Nord-Est rămâne şi la începutul anului 2017 cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete, cu toate că procentul e în scădere cu 9,3% faţă de noiembrie 2016. Din punct de vedere al provenienţei, categoria <cheap whites> continuă să deţină şi în 2017 cea mai mare pondere (57,6%), urmată de produsele provenite din Moldova (19,1%, în creştere cu 6,2% comparativ cu noiembrie 2016) şi Ucraina (17,3%, în scădere cu 2,1%)”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research.

În tentativa de a diminua cât mai mult contrabanda, companiile de ţigarete din România s-au arătat dispuse să contribuie cu fonduri pentru a veni în sprijinul autorităţilor statului. Una dintre aceste măsuri vizează şi Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde se vor derula o serie de acţiuni concrete.

„Înregistrăm o premieră notabilă pentru ultimii patru ani, şi anume că, în ianuarie, contrabanda scade simbolic. Regiunea de nord-est continuă să fie însă un pol al pieţei negre şi de aceea, în prima parte a acestui an, vom sprijini o nouă campanie publică de conştientizare a pericolelor generate de contrabandă, campanie ce se va derula în parteneriat cu autorităţile de aplicare a legii. Pentru acest an, în domeniul combaterii comerţului ilicit, compania JTI are în plan o serie de alte acţiuni concrete: sprijin pentru construirea şi dotarea unei hale de control al autovehiculelor, pe sensul de intrare în ţară, în Vama Siret, suport pentru formarea specialiştilor care vor opera scanerele şi, de asemenea, sprijin pentru achiziţionarea şi formarea a 12 câini, care vor fi antrenaţi pentru depistarea ţigaretelor, înlocuind primii câini ai Vămii, intraţi în serviciu în 2006-2007, care urmează să se pensioneze. Suntem foarte fericiţi că <pensionarii> vor continua să locuiască alături de familiile colegilor lor de echipă, agenţii vamali ”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova şi Bulgaria.

Nu a fost avansată o dată până la care noile măsuri vor fi implementate, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla până la mijlocul acestui an.