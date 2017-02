Perioada 20-24 februarie

"Caravana folclorului" porneşte la drum cu zeci de artişti, dansatori, instrumentişti, interpreţi de muzică populară. Prima întâlnire-spectacol din cadrul Proiectului "10 pentru folclor", ediţia a II-a, va avea loc luni, 20 februarie, la ora 12:00, la Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" din municipiul Suceava. Invitaţi la evenimentul de la Şcoala "Ion Creangă" sunt Corul din Bosanci, Leonard Zamă şi Orchestra Ansamblului "Ciprian Porumescu" Suceava, George Sârbu, Giani Leonte, Constantin Mândrişteanu, Alexandru Brădăţan, maestrul coregraf Costinel Leonte, care a pregătit, împreună cu dansatorii şi orchestra Ansamblului "Ciprian Porumbescu", o suită de dansuri ”Joc din Bazinul Dornelor” şi un moment coregrafic la care vor participa şi elevii şcolii gazdă, intitulat ”Măi bădiță din Bosanci”.

Printre participanţii la prima întâlnire din Proiectul „10 pentru folclor”, ediţia a II-a, se numără şi Iulian Florea, Andra Matei, Loredana Ceică, Angelica Flutur, Grigore Gherman, Constantin Irimia, Nicolae Vieru şi Orchestra Ansamblului "Ciprian Porumbescu", dar şi un invitat surpriză. În cadrul aceluiaşi eveniment, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor vor înmâna câteva premii colaboratorilor de la prima ediţie a Proiectului "10 pentru folclor".

Proiectul "10 pentru folclor", în perioada 20-24 februarie

Tot pe 20 februarie, dar de la ora 18:00, Caravana "10 pentru folclor" se va afla la Casa de Cultură ”Florin Gheucă" Ciocăneşti. Şi aici, programul va fi diversificat, cu mulţi invitaţi şi momente artistice inedite. Proiectul "10 pentru folclor" se va desfăşura anul acesta în perioada 20-24 februarie şi se doreşte a fi un eveniment de succes, cu impact în rândul publicului.

Iniţiatoarea proiectului "10 pentru folclor", Mihaela Bârsan, ne-a spus că s-au definitivat pregătirile pentru evenimentele cuprinse în programul proiectului, întâlnirile-spectacol, după următorul program: 21 februarie, la ora 12.00, în comuna Bogdăneşti, iar de la ora 16.30, la Fântânele; 22 februarie, la ora 13.00, în comuna Cacica (Solonețu Nou), iar la ora 16.30, la Todireşti; 23 februarie, de la ora 14.00, la Zamostea, de la ora 18.00, la Udeşti; 24 februarie, de la ora 13.00, la Şcheia (Sf. Ilie), iar la ora 16.30, la Cornu Luncii. Cei „10 pentru folclor” din acest an sunt: Grigore Gherman, Andra Matei, Constantin Irimia, Loredana Ceică, Leonard Zamă, Mihaela Bârsan, Costinel Leonte, Giani Leonte, Angelica Flutur, Iulian Florea.

Gala "10 pentru folclor", în septembrie

"10 pentru folclor" se adresează în mod special elevilor, de aceea proiectul a avut în vedere cei trei factori decisivi din viaţa fiecărui copil: familia, şcoala şi biserica. Mihaela Bârsan ne-a spus că, pe parcursul întregii săptămâni, în cadrul întâlnirilor-spectacol vor fi şi invitaţi surpriză, precum Olguţa Berbec, Ovidiu Humorodean, Andreea Haisan, Ancuţa Corlaţan, Denisa Apetrei, Marian Gogan. Nu vor lipsi din spectacole nici ansambluri folclorice locale, din comunele unde va staţiona preţ de câteva ore "Caravana folclorului".

Organizatorii promit că cele zece întâlniri-spectacol din 2017 vor fi la cel mai înalt nivel. „Caravana folclorului” se va opri de Dragobete, pe 24 februarie, în ziua în care se sărbătoreşte dragostea, în comuna Cornu Luncii, unde organizatorii pregătesc închiderea ediţiei din acest an a proiectului. Urmează ca în luna septembrie a acestui an să fie organizată gala în care se vor anunţa oficial rezultatele obţinute în urma ediţiei din acest an a proiectului „10 pentru folclor”.