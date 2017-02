Implicare

„Iubeşte-ţi aproapele!” este un îndemn creştin pe care un tânăr sucevean l-a ascultat întocmai şi se zbate ca şi alţii să i se alăture, pentru rezultate câte mai bune.

Impresionat de poveştile de viaţă ale celor aproape 120 de copii de la Mănăstirea Podu Coşnei, comuna Poiana Stampei, care până de curând erau în grija preotului Mihai Negrea, plecat să-i vegheze din ceruri, tânărul a iniţiat o campanie de ajutorare a sărmanilor orfani, abandonaţi sau proveniţi din familii prea sărace ca să-şi permită să îi crească.

Eforturile sale, demarate din om în om, prin intermediul prietenilor, cunoştinţelor şi pe reţeaua de socializare Facebook, nu au rămas fără rezultate, chiar săptămâna aceasta un transport cu alimente şi hăinuţe noi, cumpărate de persoane care au răspuns chemărilor sale, ajungând la Vatra Dornei, acolo unde funcţionează cele două cămine deschise de mult-regretatul preot Negrea.

„De două săptămâni am iniţiat această campanie. Pe cei care s-au arătat dornici să ajute i-am îndemnat să meargă direct acolo, să dea cu mâna lor alimentele pentru copii – ulei, făină, zahăr, paste, orice este bine-venit. Alţii au dus hăinuţe, de care copiii au de asemenea mare nevoie. Cu unii am mers şi eu, alţii au mers singuri. Am vrut să se convingă că totul ajunge la copii, să vadă că donaţia lor este bine-venită. Dacă sunt persoane care vor să doneze şi nu dispun de transport, pun eu la dispoziţie un microbuz, să ducem mai multe odată”, a spus Andrei Viorel, care spune că a rămas impresionat după ce i-a cunoscut pe „copiii preotului Negrea”, care, în ciuda problemelor cu care se confruntă, au rezultate foarte bune la şcoală.

Demersul său este remarcabil în condiţiile în care nici el nu are o situaţie bună, ci se zbate să supravieţuiască şi să facă ceva, el însuşi crescând în centrele de plasament până la 18 ani, când a trebuit să înfrunte viaţa pornind de la zero.

„Unii m-au întrebat de ce fac asta, ce îmi iese mie din aşa ceva. Nu am nici eu multe, dar mă bucur să-i ajut pe ei în limita posibilităţilor”, mărturiseşte Andrei.

Cum pot fi făcute donaţii pentru „copiii preotului Negrea”

Cei care vor să obţină informaţii suplimentare ori să contribuie cu produse alimentare îl pot contacta direct pe Andrei, la numărul de telefon 0742 707 196, sau, dacă vor să facă donaţii băneşti, au această posibilitate, direct în contul Asociaţiei Creştin Filantropice Sfinţii Voievozi Mihai şi Gavril: RO45RZBR0000060012128463, deschis la Raiffaisen Vatra Dornei.