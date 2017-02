Pregătiri pentru primăvară

Una dintre principalele activităţi de îngrijire a aspectului oraşului, de care depind siguranţa dar şi confortul sucevenilor, este campania de toaletare a spaţiilor verzi şi de tăiere de arbori. Conform prevederilor legale, astfel de activităţi pot fi făcute doar în perioada de repaus vegetativ.

„La fel ca în fiecare an, campania de toaletări şi de tăieri de arbori începe la 15 noiembrie şi se încheie pe 15 martie. Acum suntem cu lucrările pe ultima sută de metri. Anul acesta, surprinzător, am reuşit să terminăm oraşul. Anul trecut am început din Obcini şi nu a am reuşit să terminăm cartierul Burdujeni, de aceea anul acesta am început de acolo”, a declarat viceprimarul Sucevei Marian Andronache.

Chiar de volumul de lucrări este mare, rând pe rând, angajaţii Direcţiei Domeniului Public au parcurs aproape întreg oraşul.

„Acum suntem în cartierul George Enescu, unde mai avem de făcut două străzi, Luceafărului şi Lazăr Vicol. De luni intrăm cu toaletarea în cartierul Obcini, ultimul în care mai avem treabă acum. Respectăm întocmai legea spaţiilor verzi, iar toaletările se fac numai la arborii care afectează imobilele sau firele aeriene”, a precizat Andronache.

Tăierea arborilor uscaţi, urmată de o campanie de plantări

În paralel cu campania de toaletare a spaţiilor verzi se desfăşoară şi cea de tăiere a arborilor uscaţi sau a celor care prezintă un potenţial pericol de prăbuşire.

„Avem de tăiat şi 200 de arbori, avizaţi de Agenţia de Protecţie a Mediului, din care am reuşit să tăiem aproximativ 40. Nu vom reuşi să ajungem la toţi până la încheierea perioadei de intervenţie, dar vom acţiona în special la cei uscaţi, cu scorburi, care prezintă pericol în caz de vânt puternic. O parte vor rămâne de tăiat în toamna viitoare, pentru că nu am avut la dispoziţie maşina cu nacelă, care a fost folosită foarte mult la montarea şi demontarea instalaţiilor de iluminat ornamental din oraş, dar şi la toaletările de arbori”, a explicat viceprimarul Marian Andronache.

Important este faptul că după 15 martie, când se încheie campania de toaletare şi tăiere arbori, tot prin Direcţia Domeniului Public va fi iniţiată o campanie de plantare a câteva sute de arbori, în special acolo unde au fost făcute tăieri, astfel încât gradul de vegetaţie, benefică pentru reducerea efectelor poluării urbane, să crească, an de an.