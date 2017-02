5 Idei de electrocasnice care nu trebuie sa lipseasca din bucataria ta

Bucataria este fara dubii unul dintre cele mai importante spatii din cadrul locuintei in conditiile in care aici petrecem o buna parte din timpul liber. Mai mult decat atat, bucataria este totodata si un spatiu extrem de uzual daca luam in calcul faptul ca aici gatim si petrecem timpul alaturi de familie si prieteni. La fel ca in orice alt domeniu si cel al amenajarilor interiore sufera modificari de la un an la altul, astfel ca periodic suntem pusi in situatia de a face diverse modificari pentru a ne spori confortul pe care il resimtim in bucatarie. O bucatarie moderna inseamna mai inainte de toate o bucatarie mobilata corespunzator si care sa dispuna de toate electrocasnicele.

Pentru ca atunci cand suntem pusi in situatia de a renova trebuie sa facem o multitudine de alegerei care mai de care mai dificile, am alacatuit mai jos o lista cu 5 cele mai importante electrocasnice care trebuie sa se regaseasca in orice bucatarie.

"Electrocasnicele sunt poate unele dintre cele mai importante elemente componente ale unei bucatarii avand in vedere utilitatea acestor produse. Masina de spalat vase, hota, frigiderul, aragazul si cuptorul cu microunde sunt doar cateva dintre elementele care nu trebuie sa lipseasca din nicio bucatarie. In situatia in care dispunem de un spatiu mai restrans, astazi avem posibilitatea de a opta pentru electrocasnice incorporabile" a declarat Silviu Cirlejan, administrator la magazinul online cu produse electrocasnice, Biasicom.ro