În Spania

Patru profesori şi zece elevi de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni au participat, în perioada 5-11 februarie, la a patra întâlnire din cadrul proiectului „The Voice of Young Europe”, de la Terrassa, Catalonia, Spania. Coordonatorul proiectului este un colegiu din Olanda, ceilalţi parteneri fiind instituţii de învăţământ din Spania, Scoţia, Italia, Germania, Turcia şi Colegiul „Nicu Gane” din România.

Aşa cum am aflat de la prof. Ioan Caulea, responsabil proiecte europene la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, elevii selectaţi fac parte din structurile de conducere ale Consiliului Elevilor şi din clubul de dezbateri al şcolii. Cele cinci zile ale întâlnirii s-au concretizat în diverse activităţi interactive. Dacă în prima zi au avut loc diverse prezentări despre activităţile legate de proiectul de parteneriat al şcolilor implicate (şcolile din Spania, Scoţia, România şi Germania), în zilele următoare elevii au participat la activităţi precum: „Europa în 4 cuvinte” - Activitate pe grupe de creare a unei cărţi digitale, “Ce înseamnă să fii European?” - dezbatere, „Cum comunicăm într-o societate a unor impacturi fără oprire. Cazul refugiaţilor din Europa” – workshop de debate moderat de Marc Pérez, jurnalist la TV3 Barcelona. Conferinţa a fost urmată de dezbaterile: „Cetăţenia Europeană. Drepturi şi beneficii”, susţinută de Adrià Calvet, profesor universitar la Institutul de Studii Europene din Barcelona, „Abilităţi Non Verbale” – workshop, “Europa dezbate” – activitate de creare de postere cu privire la problemele Europei. În toate activităţile de grup, elevii români au lucrat în grupuri din care au făcut parte elevi din toate cele patru ţări participante, fiind astfel nevoiţi să interacţioneze, să comunice în limba engleză şi să-şi folosească aceste abilităţi lingvistice, de debate şi socio-comportamentale în activităţile proiectului.

Andra Chelaru, din clasa a X-a, preşedinte al Consiliul Elevilor, a precizat: „Experienţa din Catalonia din cadrul proiectului Erasmus+ a fost una din cele mai frumoase pe care le-am avut până în prezent. Pe tot parcursul acestei deplasări am învăţat să ascult părerile altora, să văd şi să tratez problemele şi din alte perspective. Pe lângă faptul că am observat viaţa diferită a unui elev, programul pe care acesta îl are, dar şi punctele de vedere ale copiilor de alte naţionalităţi, am observat şi un alt mod de viaţă datorită familiei care m-a găzduit în tot acest timp şi care a fost foarte ospitalieră şi a dat dovadă de prietenie şi omenie”.

Alexandra Lemnariu, elevă în clasa a X-a, ne-a spus: „Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a cunoaşte alt sistem de învăţământ, de a-mi îmbunătăţi cunoştinţele de limba engleză, de a învăţa lucruri foarte importante despre Uniunea Europeană, de a dezbate problema refugiaţilor, de a afla beneficiile şi drepturile pe care le ai dacă eşti cetăţean european, de a cunoaşte comunicare nonverbală şi multe alte lucruri importante”.

În perioada 2-8 aprilie, reprezentanţii Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni vor participa la următoarea reuniune de proiect, în Olanda.