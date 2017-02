Genţile sunt fără îndoială cele mai îndrăgite accesorii de către femei având în vedere faptul că în mod constant acestea se află în căutarea "genţii perfecte". Pentru că vorbim despre o piaţă din ce în ce mai diversificată şi despre o modă care se schimbă în mod constant, găsirea unei genţi a devenit în condiţiile date o reală provocare pentru majoritatea femeilor. Anul 2017 a adus o serie de schimbări în ceea ce priveşte tendinţele în materie de genţi de damă şi vom încerca să descoperim împreună ce surprize a adus noul an.

Pentru că timpul liber este din ce în ce mai limitat, astăzi avem la îndemână o soluţie mult mai eficientă de a face astfel de achiziţii şi anume aceasta este reprezentată de magazinele online care dispun de portofolii din ce în ce mai complexe în acest sens.

"Tendinţele în materie de genţi de damă se schimbă în mod constant, chiar de la un sezon la altul ca să fiu mai precis, astfel că de cele mai multe ori este destul de dificil pentru femei să ţină pasul cu fiecare dintre aceste schimbări. Noul an am putea spune că a adus o serie de schimbări îndrăzneţe, astfel ca genţile pentru femei aflate în trend dispun în acest an de o serie de accesorizări. Mai mult decat atât, anul 2017 în materie de genţi este despre forme care mai de care mai neobişnuite şi care au un colorit cât mai aparte" a declarat Mircea Răşinariu, administrator la magazinul online cu genţi pentru femei, Anete.ro

Anul 2017 este despre materiale şi culori

Daca anul precedent culoarea anului a fost marsala, anul 2017 pare să se îndrepte catre un pol complet opus şi anume în acest an vorbim despre celebrul Greenery, o nuanţă de verde deschis revitalizantă care conturează perfect agitaţia specific urbană. Mai mult decât atât, anul 2017 este şi despre materiale. Genţile din acest sezon sunt confecţionate dintr-o diversitate de materiale, cele de piele şi respectiv cele care imită pielea par să fie dintre cele mai căutate în această perioadă.

Forma genţii, criteriul principal de alegere al genţii în 2017

Forma genţii a devenit unul dintre criteriile principale de selecţie a unei genţi în acest an, de cele mai multe ori femeile încercand să coreleze acest lucru cu ţinuta pe care aleg să o poarte. În acest an în tendinţe se regăsesc genţile care dispun de o formă dreptunghiulară sau respectiv cele cu forme rotunjite. În acelaşi timp, la mare căutare sunt astăzi şi genţile cutii, modele de geanţi deosebit de încăpătoare şi cu un aport estetic impresionant. În cele din urmă însă, cel mai important aspect este acela de a ne alege geanta în funcţie de ceea ce considerăm că ne reprezintă cel mai bine.