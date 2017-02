Astăzi

Biroul Francez din municipiul Suceava (Casa Prieteniei) anunţă reînceperea activităţilor săptămânale dedicate francofonilor şi francofililor suceveni, astăzi, 15 februarie, de la ora 18:00. Programul evenimentelor debutează cu proiecţia filmului „Les choristes” şi va continua pe parcursul întregului semestru şcolar cu dezbateri, conferinţe, audiţii de muzică franceză, expoziţii tematice, momente artistice etc. Nu vor lipsi acţiuni dedicate Zilei Internaţionale a Francofoniei, Zilei Europei, dar nici activităţi prilejuite de desfăşurarea la Suceava a Adunării Internaţionale a coordonatorilor concursului Mathématiques sans frontières 2017. Şi în acest an, evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se realizează cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, sub coordonarea prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu şi a prof. gr. I Tamara Sabin, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Filmul propus pentru această săptămână, „Les Choristes” (Corul), regizat de Christophe Barratier şi având în palmaresul său două nominalizări la premiile Oscar, un premiu la Globurile de Aur şi două nominalizări la premiile Academiei Europene de Film, prezintă povestea lui Clement Mathieu (interpretat de Gérard Jugnot), un profesor de muzică şomer. El acceptă slujba de supraveghetor într-un internat, "Le fond de l'Etang", unde învaţă băieţii dificili. Sistemul represiv aplicat de director copiilor îl şochează pe Mathieu. Iniţiindu-i pe aceşti copii cu probleme în muzică şi cor, Mathieu va reuşi să le transforme viaţa de zi cu zi. Intrarea este liberă. Programul săptămânal şi toate evenimentele organizate de Biroul Francez vor fi anunţate pe pagina de Facebook special creată: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei.