Reguli încălcate

Un poliţist în vârstă de 23 de ani s-a născut ieri pentru a doua oară, după ce maşina de serviciu cu care circula a fost lovită în plin de locomotiva trenului care venea de la Bucureşti spre Suceava şi mai apoi urma să plece către Ucraina. Impactul teribil s-a petrecut în jurul orei 9.45, în apropiere de localitatea Garoafa, din judeţul Vrancea, iar primul care a ajuns lângă fiarele contorsionate ale Loganului a fost conductorul sucevean Cornel Grigoriciuc.

Acesta spune că doar o minune a făcut ca poliţistul să mai fie în viaţă, mai ales că trenul care circula cu circa 75 km/h a târât maşina pe o distanţă de circa 150-200 de metri, iar unul din tampoanele locomotivei s-a oprit la doar câţiva centimetri de capul victimei.

„Imediat după ce trenul s-a oprit am coborât şi am fugit să văd care este situaţia. Am observat că bărbatul de la volan este în viaţă, aşa că am cerut ajutorul şefului de tren Adrian Ursache şi unor pasageri şi am deschis capota, iar apoi am scos bornele de la baterie. Am sunat la 112 şi am cerut ajutor şi l-am întrebat pe poliţist dacă este conştient. Era extrem de speriat, dar, cel mai important, era în viaţă. Am deschis uşa din faţă dreapta cu o rangă şi am încercat să-l scoatem, dar era încarcerat şi am aşteptat sosirea echipajelor specializate”, a arătat Cornel Grigoriciuc.

Potrivit acestuia, autovehiculul marca Logan aparţinând Ministerului Afacerilor Interne a fost surprins de tren la o trecere de nivel de cale ferată care era dotată cu semnale acustice şi luminoase, semnale pe care şoferul le-a ignorat.

Potrivit poliţistului rănit, acesta a aşteptat să treacă un tren din direcţie opusă şi mai apoi a pus maşina în mişcare, crezând că nu mai vine nimic, ignorând semnalele acustice şi luminoase aflate încă în funcţiune.

La faţa locului au ajuns echipaje de la descarcerare şi de la ambulanţă, iar poliţistul rănit a fost transportat la un spital din zonă.

Trenul internaţional 380 a ajuns la Suceava cu o întârziere de aproximativ două ore şi jumătate, iar apoi şi-a continuat drumul mai departe către Vadu Siret.