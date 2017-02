La Dolhasca

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 47 de ani a fost descoperit duminică la prânz, într-o lizieră de la marginea oraşului Dolhasca. Victima plecase de acasă în urmă cu câteva zile şi, după ce familia sesizase dispariţia sa, fusese dată în urmărire de poliţişti. În urma căutărilor întreprinse, unul dintre membrii familiei a găsit cadavrul îngheţat şi acoperit de zăpadă.

Gheorghe Pelin trăia singur în locuinţa sa din oraşul Dolhasca şi suferise în urmă cu câţiva ani un accident rutier, o maşină lovindu-l pe un drum din localitate. Sătenii spun că în urma loviturii suferite, acesta avea uneori stări de nervozitate în timpul cărora se controla cu greu. Din această cauză bărbatul ajunsese să se înţeleagă mai greu cu cei din familie, motiv pentru care a fost părăsit de soţie şi de cei doi copii ai săi. Adrian Popa, viceprimarul oraşului Dolhasca, ne-a relatat despre bărbat: ”Nu era beţiv, era muncitor şi aveai cu cine te înţelege. Din când în când mai făcea însă crize de nervi. Îmi pare rău că nu am fost anunţaţi mai din timp, poate că ne mobilizam atunci şi putea fi salvat.” În ultima zi când bărbatul a fost văzut în viaţă, acesta trecuse pe la locuinţa tatălui său, a plecat apoi spre orele serii şi de atunci nimeni nu a mai ştiut nimic de el. Cei din familie i-au anunţat despre dispariţia bărbatului pe poliţiştii din Dolhasca, care au dispus măsuri de urmărire a acestuia în întreaga zonă. Duminică dimineaţă, fratele celui dispărut a mobilizat mai mulţi localnici, care au început din nou căutările în zonele din preajma oraşului. La un moment dat, în jurul orei 13.40, într-o lizieră de la marginea oraşului, în zona dinspre comuna Dolheşti cunoscută sub denumirea de Vămeni, sub un strat de zăpadă a fost descoperit cadavrul îngheţat al bărbatului dat dispărut. Acesta a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii au fost sesizaţi imediat de cel care l-a găsit şi au deschis un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, aşteptând rezultatul necropsiei care va stabili cu exactitate cauza morţii bărbatului.