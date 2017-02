Tâlhărie

Tâlhărie vineri seara la o casă de pariuri din cartierul Burdujeni. Un tânăr care îşi petrecuse aproape întreaga zi în interiorul casei de pariuri, jucând la păcănele, a reuşit să sustragă banii din încasări din interiorul casieriei firmei şi sub ameninţări, să dispară cu suma de aproape 5.000 de lei. Totul s-a petrecut într-un timp foarte scurt, sub ochii operatorului casei de pariuri şi a celor câţiva clienţi din interior. În urma descrierii semnalmentelor făptaşului, acesta a fost prins de poliţişti la mai puţin de patru ore de la comiterea faptei.

Tâlharul a profitat de un moment de neatenţie al operatorului şi de indiferenţa celorlalţi clienţi din interior

Poliţiştii au fost puşi pe jar în urma unui apel la 112, dat în jurul orei 19.24 de către operatorul casei de pariuri sportive Total Bet din cartierul sucevean Burdujeni, care îi anunţa despre faptul că un tânăr necunoscut i-a furat banii din casieria unităţii, după ce l-a ameninţat. La faţa locului au ajuns mai mulţi poliţişti care au demarat cercetările şi l-au audiat pe operator, precum şi pe ceilalţi martori care au fost de faţă la comiterea faptei. Operatorul în vârstă de 27 de ani, angajat de mai bine de trei luni la casa de pariuri, le-a povestit poliţiştilor că suspectul era client al casei de pariuri de o perioadă de timp şi părea un tip liniştit. „Vineri a venit de dimineaţă, a jucat o perioadă la păcănele, a plecat apoi din sediu şi s-a reîntors, stând apoi o perioadă să privească cum jucau alţii. Îl ştiam de o bucată de timp, dar nu m-am gândit o clipă că ar putea avea un asemenea tupeu”, ne-a povestit operatorul casei de pariuri. La un moment dat, când acesta a ieşit din casieria firmei, pentru a recupera banii dintr-un aparat, tânărul a găsit momentul propice de a acţiona, prin uşa rămasă deschisă şi neasigurată. „Când m-am dus spre aparat, pentru a scoate banii, el a profitat de neatenţia mea şi a pătruns pe uşa întredeschisă în casierie. Eu l-am observat că a intrat şi m-am dus rapid spre el. A apucat să ia banii şi să-i pună în buzunar, moment în care i-am cerut să mi-i dea imediat înapoi. Atunci a început să mă îmbrâncească, iar în momentul în care am insistat, m-a ameninţat să mă dau la o parte dacă vreau să nu mi-o iau”, ne-a relatat, în continuare, operatorul casei de pariuri. Suspectul a fugit din interiorul unităţii, fără ca vreunul dintre cei cinci sau şase inşi aflaţi şi ei în interior, să fi putut interveni în vreun fel. Suspectul reuşise în urma gestului său să sustragă suma de 4.900 de lei din sertarul casieriei şi să dispară fără urmă. Aflat vizibil în stare de şoc, operatorul casei de pariuri a sunat de urgenţă şi i-a anunţat pe poliţişti despre cele întâmplate.

Peste 60 de poliţişti au pornit în căutarea suspectului, formând filtre pentru prinderea lui

Conducerea Poliţiei municipiului Suceava a constituit mai multe echipe de căutare, formate din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Burdujeni, Biroului Ordine Publică, Biroul Rutier şi Secţiei de Poliţie Rurală Adâncata, fiind efectuate mai multe verificări pentru identificarea autorului după semnalmentele indicate şi datele rezultate din anchetă. În urma acestor verificări, cercul de suspecţi pentru comiterea acestei fapte s-a restrâns la un singur tânăr în vârstă de 19 ani, din municipiul Suceava, care a comis de-a lungul timpului mai multe fapte cu violenţă. La toate aceste activităţi au participat peste 60 de poliţişti cu 14 autospeciale de poliţie, care au luat la scotocit întreaga zonă în căutarea acestuia. S-a aflat astfel că suspectul circula cu un autoturism şi putea oricând să părăsească municipiul Suceava. Poliţiştii au format mai multe filtre, în principal la ieşirea spre municipiul Botoşani, unde se ştia că tânărul suspectat are o prietenă, şi spre direcţia Dorohoi, unde în comuna Adâncata acesta are rude.

În urma identificării autorului, s-a reuşit recuperarea parţială a sumei de bani furată

În urma acestor acţiuni concertate, în jurul orei 22.55, suspectul a fost identificat în zona hotelului Socim din cartierul Burdujeni. El se numeşte Narcis Artur Popa şi este un tânăr de 19 ani din municipiul Suceava, cunoscut cu antecedente penale. Luat la întrebări despre suma de bani sustrasă din casieria casei de pariuri, acesta a declarat că 1.500 de lei i-a plătit unei case de amanet din oraş, pentru a-şi recupera un telefon mobil lăsat gaj. Asupra lui a fost găsită suma de aproximativ 2.500 lei, sumă care a fost recuperată şi înapoiată firmei păgubite, urmând ca şi suma de 1.500 să fie recuperată de la firma de amanet şi înapoiată păgubiţilor. Pe numele lui Narcis Artur Popa a fost emisă în cursul zilei de sâmbătă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, iar procurorii au luat decizia continuării urmăririi penale faţă de acesta, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, acesta fiind introdus în arestul poliţiei începând cu ora 02.20 în aceeaşi noapte.

Tânărul de 19 ani, cunoscut ca recidivist cu un comportament violent

Narcis Artur Popa este cunoscut poliţiştilor ca recidivist, mai ales pentru fapte comise cu violenţă. El a fost condamnat pentru mai multe fapte de furt şi tâlhărie, însă a scăpat până acum de închisoare, primind doar condamnări la măsuri educative, neprivative de libertate. El a fost reclamat până acum de mai multe ori chiar de către părinţii acestuia, care le-au sesizat poliţiştilor că fiul lor le-a furat telefonul sau bani din casă, după ce, în prealabil îi ameninţase. De asemenea, cercetările efectuate de poliţişti în vara anului 2014, după producerea unor tâlhării în cartierul sucevean Burdujeni, au dus la concluzia că autorul lor ar fi chiar, minorul pe atunci, Narcis Artur Popa. În urma probatoriului instrumentat în cazul tâlhăriei produse vineri seara la casa de pariuri Total Bet din cartierul Burdujeni, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au formulat propunerea de arestare preventivă, iar în cursul zilei de sâmbătă magistraţii Judecătoriei Suceava au luat decizia emiterii unui mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.