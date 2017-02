La Gura Humorului

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost pus sub acuzare la finele săptămânii trecute şi reţinut în arest 24 de ore pentru o faptă de tâlhărie comisă tocmai în luna iulie a anului trecut, la Gura Humorului, victimă fiind o bătrână în vârstă de 70 de ani. Inculpatul, Florin Gabriel Fierar, a împlinit 18 ani chiar în această lună, însă este cercetat ca minor, având în vedere data comiterii faptei.

Pe 3 iulie 2016, Eugenia M., în vârstă de 70 de ani, din Gura Humorului, a fost deposedată prin violenţă de o poşetă în care avea cartea de identitate, două carduri de sănătate, suma de 50 de lei şi un telefon mobil. În continuarea cercetărilor din acest caz, vineri, 10 februarie a.c., poliţiştii au dispus reţinerea suspectului, Florin Gabriel Fierar, cu domiciliul actual în Vama. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava de vineri noapte, în baza ordonanţei de reţinere pentru 24 de ore. A doua zi, sâmbătă, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a solicitat arestarea preventivă a tânărului, pe o perioadă de 30 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie. Magistraţii Judecătoriei Gura Humorului au respins însă propunerea şi au considerat că măsura controlului judiciar este suficientă. Tânărul a fost pus aşadar în libertate, însă are impuse mai multe obligaţii şi restricţii. Printre altele, acesta nu are voie să părăsească limita teritorială a comunei Vama şi să se prezinte la Postul comunal Vama, conform unui grafic de supraveghere. Orice încălcare a controlului judiciar îi va aduce suspectului schimbarea controlului judiciar cu arestul preventiv.