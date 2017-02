Măsură de siguranţă

La Adunările Generale ale asociaţiilor de proprietari, care au loc în această perioadă a anului, până la finele lunii martie, pot fi luate o serie de decizii foarte importante în privinţa utilizării banilor care se încasează lunar de la membrii asociaţiei.

O astfel de decizie, luată deja la mai multe asociaţii de proprietari din municipiul reşedinţă de judeţ, şi recomandată de viceprimarul Sucevei Marian Andronache, pornind de la problemele care i-au fost semnalate în calitate de coordonator al Serviciului Asociaţii Proprietari, din Primărie, este cea de externalizare a contabilităţii.

„Încredinţarea serviciilor de contabilitate unei firme specializate este o soluţie bună atât din punct de vedere al economisirii banilor proprietarilor, cât şi din prisma faptului că astfel dispar eventualele suspiciuni privind aranjamentele între casier şi contabil”, a spus Marian Andronache.

Exemplul cel mai recent este cel al Asociaţiei 21 Universităţii, unde, la Adunarea Generală, convocată a treia oară, a mers împreună cu Poliţia Locală, după ce şedinţa anterioară a fost suspendată, în urma unui scandal monstru.

Acolo, aceeaşi persoană era atât casierul asociaţiei cât şi contabil, plus că obţinea un salariu ca angajat IT, chiar dacă asociaţia are contract şi cu o firmă care asigură partea de IT, inclusiv listele de plată.

Conform prevederilor legale, aceeaşi persoană nu poate deţine ambele funcţii – casier şi contabil.

„La ultima şedinţă s-a luat decizia de a se separa funcţiile de contabil şi casier, contabilitatea fiind încredinţată unei firme de specialitate, cu mai puţin decât se plătea persoana care făcea acel serviciu până atunci”, a precizat Marian Andronache, care a recomandat şi altor asociaţii să procedeze la fel, pentru a se economisi banii cetăţenilor şi ca măsură de siguranţă.

Din experienţele anterioare, tentaţia banilor a dus în numeroase cazuri la delapidarea sumelor încasate de la suceveni, mai ales atunci când gestiunea banilor se afla în mâna unei singure persoane.