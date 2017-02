La Shopping City Suceava

Cea de-a IV-a ediţie a Târgului de Nunţi Trend Mariaj, care se desfăşoară la Shopping City Suceava în perioada 10-12 februarie, le oferă viitorilor miri şi familiilor acestora şansa să se întâlnească cu cei mai buni specialişti, pentru a afla ultimele tendinţe din domeniul nunţilor: ce este nou, ce se poartă, ce se potriveşte cel mai bine pentru nunta lor, cât ar trebui să fie bugetul alocat şi tot ce au nevoie pentru ca nunta să fie exact aşa cum o visează.

Indiferent dacă viitorii miri abia încep să se pregătească pentru nuntă sau au de pus la punct ultimele detalii, la Târgul de Nunţi au la dispoziţie o gamă variată de servicii.

„Începând de astăzi (vineri – n.r.) şi până duminică sucevenii sunt invitaţi la cel mai mare târg de nunţi din Suceava. Trend Mariaj este un eveniment cu tradiţie, mult aşteptat de viitorii miri, care vor găsi aici cei mai buni specialişti din domeniul nunţilor, care îi pot ajuta cu sfaturi şi informaţii utile, pentru ca nunta să le fie aşa cum au visat. Expozanţii îi aşteaptă cu reduceri şi oferte speciale la standurile din incinta Shopping City Suceava. În cele trei zile vizitatorii sunt aşteptaţi cu program artistic, surprize şi foarte multe premii valoroase. Fiecare vizitator se poate înscrie gratuit la tombolă şi intră la tragerea la sorţi pentru premiile puse în joc”, a declarat Anca Gutt, reprezentantul Shopping City Suceava.

Rochii de mireasă – de la prinţese la sirene

Apariţia oricărei mirese atrage atenţia tuturor, tocmai de aceea zeci de modele le sunt puse la dispoziţie doritoarelor, inclusiv la comandă, astfel încât orice mireasă să îşi aleagă rochia potrivită pentru silueta ei.

„Avem modele de rochii tip prinţesă, foarte ample, cu dantelă 3D, până la modele tip sirenă sau din şifon. Preţurile variază în funcţie de materialele folosite, se pot face şi rochii pe comandă, în funcţie de preferinţe. În perioada Târgului de Nunţi avem reduceri la modelele expuse”, a explicat reprezentanta Bride to Be.

Tot aici, mirii îşi pot alege costumul de ceremonie, de la clasic până la modern, aşa încât fiecare să îşi găsească ţinuta perfectă.

Gamă largă de servicii ce garantează o nuntă reuşită

Nelipsite sunt şi celelalte elemente esenţiale pentru o nuntă unică: inele de logodnă şi verighete din aur alb sau galben, torturi, prăjituri şi candy baruri sau mese cu fructe, decoraţiuni şi aranjamente florale, invitaţii personalizate şi mărturii, servicii foto sau video, cabine foto şi mărturii magnetice, dar şi sonorizare, DJ, artişti şi formaţii, sau chiar destinaţii atractive pentru luna de miere.

„Considerăm că serviciile foto-video sunt cele mai importante din cadrul unei nunţi, deoarece singurele amintiri clare care rămân sunt cele surprinse cu camera foto şi camera video. După ani şi ani, singura emoţie palpabilă rămâne cea oferită de noi în cadrul serviciilor noastre. Avem preţuri pentru toată lumea, avem pachete care încep de la 200 de euro, atât pentru serviciile foto, cât şi la video, iar anul acesta, la târgul de nunţi, am venit cu o ofertă specială – la pachet foto-video contractat, oferim un bonus în valoare de 300 de euro, pe lângă alte reduceri”, a explicat Paul, videograf.

Serviciile diversificate puse la dispoziţie viitorilor miri, pentru a avea o nuntă memorabilă, includ chiar şi caricaturi făcute nuntaşilor, drept mărturii, de artistul plastic BOA (Ovidiu Ambrozie Bortă) sau o colecţie de poze amuzante, precum cele de la Fabrica de Zâmbete.

„Vă invităm să încercaţi noua cameră foto pentru nunţi. Considerată o alternativă ideală pentru înlocuirea mărturiilor, camera foto a Fabricii de Zâmbete este considerată un mod mai simplu ca invitaţii să îşi facă simţită prezenţa la un eveniment. Fotografiile se primesc pe loc, în două exemplare. Pe una se va lipi şi magnet, o pot ataşa oriunde. Clienţii noştri vor primi şi un album, pe care invitaţii îşi vor lăsa un mesaj şi pot lipi una dintre fotografii”, a oferit detalii Cătălina, una dintre simpaticele fete care au venit cu această idee, cu amuzament garantat.

Fiecare dintre standurile amenajate în interiorul centrului comercial vine cu elemente foarte atractive, indiferent dacă este vorba de dulciurile absolut necesare unei nunţi reuşite - torturi, prăjituri şi candy baruri (Delicatese Larisa, Bujor, Cofetăria Chocolate, Cofetăria Amalia Fălticeni, Mopan), decoraţiuni şi aranjamente florale (Design Art, Florăria Mi Alma, Gala Design, Idealia Events, Tomiot, Crystal Mariage, Florăria Exotică), inele de logodnă şi verighete din aur alb sau galben la standurile Stil Biju, Atlantis Gold, Ella Bijou şi Sabrini, servicii foto (Floricel Adrian Photographer, Foto Emoţii, Ionuţ Platon Photography, Marius Girigan Fotograf, Dana Grigorean Fotograf, Edy Guadanini Fotograf, Mihai Fotograf) sau servicii video (Gimi Video, Paul Videograf, Răzvan Gavriluţ Videographer, 25 wedding foto-video, Mavi Studio foto – video), cabine foto (Fabrica de Zâmbete, Foto Emoţii, Cutiuţa cu Amintiri), invitaţii personalizate şi mărturii (Indigo Cards Cluj, Tipo Help, Decoraţiuni Tomiot, Caricaturi BOA), servicii de make-up and hairstyle pentru mire şi mireasă (Salon D’Anais, Hairstudio Barbershop by Dizzy, Salon Pink Diamond), dar şi sonorizare (Party Show Entertainment, Rekord Sound), DJ, artişti şi formaţii, gheaţă carbonică, ecran led (Ormedia), valsul mirilor (Alpha Dance) sau locaţii de nuntă (Palatul Alexander, Restaurant Anytime) şi destinaţii atractive pentru luna de miere (Life Tour).

Expozanţii s-au pregătit şi cu reduceri atractive pentru toţi cei care vor semna contracte pe perioada târgului.

Tombolă cu premii valoroase pentru vizitatori

Toţi cei care vin la Shopping City în weekend şi se înscriu la tombolă au şansa să câştige o mulţime de premii valoroase puse în joc de participanţii la târgul de nunţi, constând în servicii şi produse dedicate celui mai important eveniment din viaţa unui cuplu: nunta. Astfel, viitorii miri pot câştiga: un moment muzical oferit de Laura Olteanu, un voucher în valoare de 500 de lei pentru verighete din aur oferit de Stil Biju sau un inel din aur de 14k oferit de Atlantis Gold, un tort de mireasă (10 kg) oferit de Cofetăria Chocolate, pachet de 3 ore cabină foto (Fabrica de Zâmbete – cabină foto), pachet complet pentru mireasă (make-up, coafură, manichiură) oferit de Salon D’Anais, buchet de mireasă (400 de lei) – Idealia Events, şedinţă foto Marius Girigan Fotograf, două torturi pentru onomastică – Delicatese Larisa, buchet de mireasă (250 de lei) – Florăria Mi Alma, şedinţă foto Trash the Dress – Ionuţ Platon Fotograf, tort aniversar - Cofetăria Amalia Fălticeni, set pahare de miri – Crystal Mariage, şedinţă foto cuplu – 25 wedding.ro, gheaţă carbonică valsul mirilor – Mavi Studio, pachet complet cursuri valsul mirilor – Alpha Dance, şedinţă foto save the date – Ionuţ Giuseppe Fotograf, şedinţă foto de cuplu cu make-up inclus – make-up inclus Salon Pink Diamond, pachet complet mire (tuns, aranjat păr şi barbă, manichiură) – Hairstudio Barbershop by Dizzy, set pahare de miri şi pernuţă de verighete - Gala Design.

Muzică live, demonstraţii de dans, hairstyle & manichiură

Duminică, 12 februarie, începând cu ora 14:00, sucevenii sunt invitaţi la un spectacol cu muzică live de excepţie susţinut de artişti de seamă, apreciaţi de publicul sucevean: Taraful Laura Olteanu, Fly Band, DJ Verony Team, Bianca Ciubotaru, Elena Popa, Simona Vasilovici. De asemenea, vizitatorii vor putea admira şi demonstraţii de dans susţinute de Alpha Dance, precum şi demonstraţii de hairstyle & manichiură oferite de Hairstudio Barbershop by Dizzy şi Salon Pink Diamond.